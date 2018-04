Außerdem sei der Beratungsbedarf immer weiter angestiegen, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins.

Am neuen Standort bietet der Verein umfassende Beratungs- und Informationsangebote für Betroffene, Angehörige und Institutionen, regelmäßig finden Fortbildungen und Vorträge statt. Auch die Suche nach Räumlichkeiten für ein neues Autismus-Therapiezentrum mit heilpädagogischer Frühförderstelle endete erfolgreich in der Stader Straße 35.

Mit dem neuen Angebot „Wer sucht eigentlich wen?" will der Verein Menschen mit denselben Interessen, Kenntnissen und speziellen Themenschwerpunkten zusammenbringen. "Menschen mit Autismus möchten sich gerne über ihre Interessensgebiete austauschen und finden leider niemanden.", so der Verein. Für das bereits seit einigen Jahren laufende Projekt "Friends of Art" werden noch Kunstaussteller gesucht. Interessierte können sich unter Telefon 55 90 46 55 oder per E-Mail an sophia.kueck@atz-bremen.de wenden.

Die Autismus-Beratungsstelle und die Vereins-Verwaltung sind unter der neuen zentralen Rufnummer 4 68 86 80 erreichbar, die Beratungsstelle hat die Durchwahl -18.