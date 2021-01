So oder ähnlich könnte sie aussehen, die von Marco Bremermann geplante Waschanlage im Lindenhofviertel. (PETRA STUBBE)

Ideen gab es schon so einige, aber getan hat sich auf der Brachfläche an der Stapelfeldtstraße gleich hinter dem Torhaus Nord gut 20 Jahre lang trotzdem nichts. Das könnte sich demnächst ändern: Ein Investor möchte auf dem Grundstück eine Autowaschanlage bauen und hat dafür offenbar mittlerweile auch von der Stadt die Genehmigung bekommen.

Dabei hatte der Gröpelinger Beirat versucht, das im Februar 2019 beantragte Vorhaben zu verhindern, da es sich seiner Ansicht nach mit dem benachbarten Wohngebiet und einer Kita vor Ort nicht vertragen würde. Die Ortspolitiker hätten an dieser Stelle lieber Büros, Hotel, Gastronomie oder auch Einzelhandel gesehen – und zwar in einem Gebäude, das gleichzeitig das Lindenhofviertel lärmtechnisch zur Stapelfeldtstraße hin abgeschirmt hätte. Im März 2019 hatte das Stadtteilparlament deshalb versucht, eine Bebauungsplanänderung auf den Weg zu bringen. Nachdem dies nicht gelang, wollte der Beirat im September 2019 eine Veränderungssperre erwirken.

Waschanlage war rechtlich möglich

„Auch die Verwaltung würde die Errichtung des vom Beirat gewünschten ‚kombinierten Gebäudes‘ an dieser Stelle der Errichtung eines Autopflegecenters vorziehen. Hierfür sprechen städtebauliche Gründe. Jedoch hat der Grundstückseigentümer eine Planung vorgelegt, die den Festsetzungen des wirksamen Bebauungsplans weitgehend entspricht und außerdem die angrenzenden Wohngebiete endlich besser vom Verkehrslärm der Stapelfeldtstraße abschirmen würde“, heißt es dazu in einer Deputationsvorlage vom 25. Juni 2020. Zuvor habe das Umweltressort dem Waschanlagen-Betreiber außerdem ein alternatives Grundstück an der Habenhauser Brückenstraße im Bremer Süden angeboten, das dieser jedoch für nicht so gut geeignet gehalten habe.

Da also der Bau einer Waschanlage auf dem Grundstück rechtlich möglich war, als im Februar 2019 der Bauantrag gestellt wurde, und um die Entwicklung der Brachfläche nicht erneut um Jahre zu verzögern, hatte die Deputation sich im Sommer gegen eine Bebauungsplanänderung entschieden – zumal die geplante Waschanlage nach Ansicht der Behörde auch einen ausreichenden Lärmschutz bewirken würde.

Der angestrebte Grundstückstausch, bei dem die Brache an der Stapelfeldtstraße wieder an die Stadt hätte zurückgehen sollen, hatte wiederum für den benachbarten Bürofachhandel Klampermeier dramatische Folgen. Hierfür musste nämlich damals zunächst auch der Teil der Fläche verkauft werden, der unmittelbar an das Klampermeier-Gebäude grenzt und damals den beiden Familien Bremermann (planen die Autowaschanlage) und Klampermeier gehörte. Im Zuge einer sogenannten Teilungsversteigerung erwarb damals Investor Marco Bremermann dieses wichtige Zufahrtsgrundstück, für das sich im weiteren Grundstückstausch-Verfahren Familie Klampermeier von der Stadt eigentlich ein Überwegungsrecht erwartet hatte.

„Wir leben jetzt auf einem Helikopter-Grundstück: Wir haben keinen Zugang und sind auf den Goodwill des Eigentümers angewiesen“, schilderte dazu kürzlich Ann Manon Klampermeier dem Bauausschuss des Gröpelinger Beirats. Zum Glück sei das nachbarschaftliche Verhältnis aktuell gut. Würde jedoch die Zufahrt gesperrt, so wäre Klampermeiers Lieferverkehr lahmgelegt – und zusätzlich hätte auch die Post ein Problem. Die ist nämlich 2012 mit ihrem Verteilzentrum von der Dockstraße in eine Klampermeier-Lagerhalle umgezogen.

Zur Sache

Brachfläche und Lärmschutz an der Hafenrandstraße hängen zusammen

Seit im Jahr 2001 für den Bau des Torhaus Nord eine Schallschutzmauer an der Stapelfeldtstraße ersatzlos entfernt und zwei Jahre später für den Bau eines Autohauses auch noch der Lärmschutzwall vor dem angrenzenden Grundstück abgebrochen wurde, warten die Anrainer aus dem Lindenhofviertel auf neue Lärmschutzmaßnahmen. Denn das schallschluckende Autohausgebäude kam am Ende nicht und stattdessen stritten die Bremische Gesellschaft für Stadterneuerung, Stadtentwicklung und Wohnungsbau (Bremische) – die ursprünglich kaufvertragsgemäß den Lärmschutzwall entfernt hatte – und der Autohaus-Investor darum, wer nun für den Lärmschutz-Wiederaufbau an der Brache zuständig wäre. Mehrere Anwohner in der Liegnitzstraße und in der Ortstraße sind seitdem rechtswidrig zu hohem Verkehrslärm aus Richtung Hafenrandstraße ungeschützt ausgesetzt. Ein mittlerweile verstorbenes Ehepaar aus der Liegnitzstraße hatte deshalb 2008 Strafanzeige gestellt und es gab Ermittlungen. Allerdings blieb für die Staatsanwaltschaft damals der konkrete Verursacher unklar. „Die Anwohner könnten jederzeit mit Erfolgsaussicht eine Sperrung der Hafenrandstraße für den Verkehr anstrengen“, so die Deputationsvorlage im Juni 2020. Der Lärmschutz müsse dort daher wiederhergestellt werden.