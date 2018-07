Ingo Arndt, preisgekrönter, weltweit renommierter Fotograf reiste für seine spektakulären Aufnahmen rund um die Welt. (Ingo Arndt)

Bahnhofsvorstadt. „Gras Art“, der Name der Ausstellung, die das Übersee-Museum noch bis Sonntag, 15. Juli, im Kabinett Übersee zeigt, ist Programm. Denn die Arbeiten des weltweit renommierten Tier- und Naturfotografen Ingo Arndt wirken tatsächlich wie gemalte Kunstwerke. So mutet die Aufnahme eines jungen Bambusstiels an, als sei er mit braunem Leoparden-Fell bedruckt. Die Fotografie eines ausgewachsenen Bambusses hat täuschende Ähnlichkeit mit einem Gemälde von Mark Rothko, des Begründers der Farbfeld-Malerei. Eine gelbe und eine etwas kleinere grüne Fläche sind durch eine braune und eine weiße Linie getrennt. Wie ein Relief wirkt dagegen eine Bambusstange, die von violett-grün schimmernden Moosen bedeckt ist. „Die Natur ist eine Künstlerin“, betont Kuratorin Michaela Grein.

Auf einer anderen Aufnahme ist ein Wald zu sehen, in dem der Bambus metallischen Speeren gleich in den Himmel ragt. Bambus ist eines der Hauptnahrungsmittel der knuffigen Pandas, ein Foto zeigt einen großen, schwarz-weiß gefleckten Panda, der seine rosa Zunge herausstreckt, ein anderes einen roten Panda, der auch Katzenbär genannt wird. Die letzten, noch intakten Graslandschaften auf verschiedenen Kontinenten hat Ingo Arndt in zwei Jahren bereist.

Auch Getreide ist Gras

Der preisgekrönte Fotograf hat seine Aufnahmen verschiedener Gräser in aller Welt eingesammelt. Sie entstanden im Shunan-Bambuswald in China, in der Steppe der Mongolei, in der Savanne in Afrika, in der Prärie in den USA oder im größten Schilfgebiet der Erde im rumänischen Donaudelta. Dort gibt es beispielsweise schwimmende Schilfinseln, die immer wieder ihr Gesicht verändern und wichtig für ein intaktes Öko-System sind.

Ähnlich ist das beim Bambus. Er dient in China dazu, die Berghänge gegen Starkregen zu stabilisieren. „Das Donaudelta ist eines der größten Schutzgebiete und zugleich Flugrouten für Zugvögel“, erläutert Michaela Grein. Wie winzige Blüten wirkt die Kolonie von 7000 rosa Pelikanen, die Arndt dort aus luftiger Höhe aufgenommen hat. Aber auf den Fotos ist beispielsweise auch ein knallgrüner Laubfrosch oder ein Drosselrohrsänger zu sehen. Gezeigt wird das Schilf zudem im Wandel der Jahreszeiten.

„Der Mensch ist eigentlich ein Savannentier“, erläutert die Kuratorin. Will heißen: Auch unsere Spezies ist auf Gräser angewiesen, denn auch bei Getreide-Arten und Zuckerrohr handelt es sich letztendlich um Gräser. Die lebensnotwendigen Gräser gibt es überall auf der Erde, sogar in der Antarktis. Graslandschaften bedecken fast 35 Prozent der gesamten Landoberfläche der Erde.

Auf dramatische Weise wirke sich beispielsweise das Fracking in den USA aus, erläutert die Kuratorin: „Die Graslandschaften in der Prärie werden durch Kohlendioxid akut bedroht“. Kontaminiertes Grundwasser sei die Folge. Es entstünde Ödland. Durch die wirtschaftliche Nutzbarmachung des Landes seien zudem von der ursprünglichen Prärie nur noch ganze vier Prozent übrig. „Und durch Fracking gehen große Gebiete verloren“, erläutert sie. In malerischer Manier hat Ingo Arndt die zerklüfteten Gesteinsformationen des Badlands-Nationalparks in South Dakota eingefangen, in das immer wieder Kurzgras-Prärie-Inseln eingestreut sind.

Schließlich können die Besucher der „Gras Art“-Ausstellung ein Stück afrikanischer ­Savanne für sich entdecken. Da versteckt sich beispielsweise ein Gepard in leuchtend gelb loderndem, hohen Savannengras. „Er braucht ja viel freie Fläche, um seiner Beute hinterherzujagen. Geschwindigkeit ist der große ­Vorteil, den diese Tiere haben“, so die Kuratorin und sie fügt hinzu: „Es braucht schon viel Geduld, um Tiere vor die Kamera zu bekommen“.

Die Aufnahmen einzelner Gräser wie die des roten Hafergrases, hat der Fotograf überdimensional auf weißen Stoffbahnen aufgezogen. Sie spreizen die filigranen, violetten Blüten ihrer Ähren, genauso wie die lila Schilfblüten von der Donau oder die Blüten des Büffelgrases aus der Prärie oder des fedrigen Moskito-Grases aus der afrikanischen Savanne. Aber auch das Leben von Straußen, Kaffernbüffeln und Zebras hat Ingo Arndt dokumentiert.

Von großer Dramatik sind seine Aufnahmen von den Weiten der Savanne, auf der sich Topis tummeln, die wegen ihrer gedrehten Hörner auch Leierantilopen genannt werden. Darüber wölbt sich ein Wolkenhimmel, der an den Maler Caspar David Friedrich erinnert. Ähnlich wirkt auch der Sonnenuntergang hinter der schwarzen Silhouette eines Savannenbaumes.

Weitere Informationen

