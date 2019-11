Das internationale Erzählfestival Feuerspuren (v.l.) zieht alljährlich Tausende Besucher an. Stadtteilmanager Lars Gerhardt hat von der Berufemesse bis zur Weihnachtsbeleuchtung diverse Aktivitäten auf den Weg gebracht, und auch der Betrieb der Weserfähre ist der Stadtteilmarketing-Initiative zu verdanken. (Rolfes/Koch/Kramer)

Wie geht es ab Januar für die Mitarbeiter von Kultur vor Ort und Gröpelingen Marketing weiter? Mit hundertprozentiger Sicherheit kann das momentan niemand sagen. Denn zum Jahresende läuft die Förderung über das Programm des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) aus, über die diese beiden Standbeine der Gröpelinger Stadtteilmarketing-Initiative bislang zu großen Teilen finanziert werden.

Aus dem Stadtteil sind die beiden Einrichtungen längst nicht mehr wegzudenken. Sie führen Regie im Torhaus Nord, im Kinder- und Jugendatelier Roter Hahn und im Quartiersbildungszentrum (QBZ) Morgenland, helfen mit einer Berufemesse dem Nachwuchs im Stadtteil beim Berufseinstieg, koordinieren die gemeinsame Weihnachtsbeleuchtung und ein alljährliches Weihnachtsrätsel und haben freies W-Lan organisiert. Ihre Digital-Lotsen unterstützen kleine inhabergeführte Unternehmen bei der Nutzung moderner Medien und digitaler Kommunikationskanäle. Außerdem kümmern sie sich regelmäßig um die Anträge, die die Weserfähre zwischen Gröpelingen, Walle und Woltmershausen am Laufen halten, und haben bei ihren Stadtführungen allein im vorigen Jahr 1400 auswärtigen Gästen Gröpelingen gezeigt. Über das Projekt „Soziale Manufakturen“ machen sie in Gröpelingen hergestellte Produkte über den Stadtteil hinaus bekannt und konnten in diesem Jahr das vierjährige Modellprojekt „Europa Zentral“ ins Liegnitzquartier holen, bei dem das Zusammenleben innerhalb der Gesellschaft mit den Mitteln von Kunst und Kultur gestärkt wird.

Straßenfestivals mit viel Strahlkraft

Und nicht zu vergessen: Mit Veranstaltungen wie dem Straßenfest Gröpelinger Sommer oder dem 2007 gestarteten internationalen Erzählfestival Feuerspuren organisieren Gröpelingen Markting und Kultur vor Ort regelmäßig festliche Höhepunkte auf der Lindenhofstraße, die viele Besucher dorthin ziehen. All dies sind gute Gründe, die Arbeit beider Einrichtungen unbedingt fortzusetzen. Das findet auch der Gröpelinger Beirat, der sich kürzlich auf seiner letzten Sitzung in diesem Jahr einstimmig einem Antrag der Linksfraktion angeschlossen hat, in dem eine nachhaltige finanzielle Absicherung der Stadtteilmarketing-Initiative gefordert wird.

Diese gibt es bisher nämlich nicht, wie die Gröpelingen-Marketing-Vorsitzende Cornelia Wiedemeyer schilderte: „Seit 20 Jahren machen wir Stadtteilmarketing, man kann dabei inzwischen eigentlich überhaupt nicht mehr von einem Projekt reden.“ Dennoch müssten die Mittel jedes Jahr neu beantragt und bewilligt werden. „Das führt dazu, dass wir regelmäßig Liquiditätsprobleme haben“, so Wiedemeyer: „Es ist aktuell so, dass wir wieder auf Zahlungen warten. Um diese Zeit zu überbrücken, nutzen wir unseren Dispokredit.“

Eigentlich hätte die Wirtschaftswissenschaftlerin und ehemalige SPD-Bürgerschaftsabgeordnete, die als ehrenamtlich tätige Vereinsvorsitzende persönlich haftet, ihren Angestellten im Herbst kündigen müssen: „Wir haben noch keine Zusage für nächstes Jahr und hoffen, dass das Anfang Dezember beschlossen wird.“ Ganz alleine steht Wiedemeyer mit diesen Sorgen nicht da. So wird auch in anderen Stadtteilen gerade wieder über die Finanzierung der dortigen Marketing-Initiativen entschieden. Insgesamt geht es dabei um 13 Stellen.

Dabei war im rot-grün-roten Koalitionsvertrag ausdrücklich vereinbart worden, die fünf Bremer City- und Stadtteilinitiativen in der Bremer City, im Viertel, in Vegesack, Gröpelingen, Hemelingen und der Neustadt finanziell abzusichern und weiter auszubauen. Denn diese, so heißt es in der Regierungsvereinbarung, „ziehen mit ihren Veranstaltungen, Messen und Aktionen inzwischen circa 750 000 Besucher im Jahr an. Sie tragen erheblich zu Belebung der Stadtteile bei, akquirieren Drittmittel und sind wichtige Netzwerkpartner vor Ort.“

Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt (Linke) hatte deshalb einen Antrag erarbeitet, in dem eine Weiterförderung für immerhin vier Jahre angestrebt war. Diese Vorlage sei von seiner Fraktion aber bewusst gestoppt worden, hat Volker Stahmann, wirtschaftspolitischer Sprecher der SPD-Bürgerschaftsfraktion, bei der Gröpelinger Beiratssitzung erklärt. Vier Jahre seien zwar schon besser als ein Jahr – auf diese Weise aber wären die Initiativen wieder nicht aus dem Projekt-Status herausgekommen. Genau dies müsse jedoch das Ziel sein, findet Stahmann: „Denn ich bin zutiefst davon überzeugt, dass diese Marketings in den Stadtteilen total wichtig sind.“

Zeitgewinn für dauerhafte Lösung

Am 4. Dezember werde deshalb in der Wirtschaftsdeputation eine überarbeitete Version des Antrags diskutiert, in der einerseits die Beträge um 19 bis 31 Prozent aufgestockt wurden und außerdem sehr bewusst eine Förderperiode von einem Jahr genannt werde: „Es ging uns darum, uns ein Jahr Luft zu schaffen und uns im Frühjahr hinzusetzen und zu gucken, wie es weitergeht.“ Im ersten Quartal müsse dann ein Konzept für eine dauerhafte Förderung erarbeitet werden, so Stahmann weiter: „Sonst kommen wir nicht mehr in die Haushaltsverhandlungen.“ Perspektivisch sollten dabei auch andere Stadtteile die Möglichkeit haben, Anträge zu stellen: „Wir reden hier zum Beispiel über Marßel, Blumenthal und andere Bereiche.“