Seit gut zwei Jahren kommen jeden Dienstagabend aktive Spieler auf dem Platz zusammen, um dort dem Kugelsport zu frönen. (Roland Scheitz)

Der Bouleplatz auf dem Findorffmarkt muss dringend saniert werden. An dieser Nachricht wird viele Findorffer vermutlich am meisten überraschen, dass es einen solchen Platz überhaupt gibt. Es handelt sich um eine kleine Schotterpiste neben der marktseitigen Front des Bunkers, der zurzeit umgebaut wird. Und genau da liegt das Problem. Denn dort, wo er jetzt ist, kann der Bouleplatz eigentlich nicht bleiben. Nun soll eine Lösung gefunden werden, bei der auch die Marktverwaltung und die geplante Bunker-Gastronomie mitspielen können.

Von außen ist das bescheidene kleine „Boulodrom“ gar nicht zu erkennen. An Markttagen wird die Fläche seit jeher von einem auswärtigen Bäckereistand mit Außenplätzen belegt. An den anderen Tagen wird sie von vielen Autofahrern gerne als Abkürzung benutzt. Dem Kiesbelag haben die jahrelangen Strapazen nicht gut getan. „Man kann noch so gut zielen – die Kugeln landen nie dort, wo sie sollen“, berichtet Spieler Otto Bremicker. „Der Platz müsste baulich eingegrenzt werden, damit nicht immer die Autos darüberfahren“, erklärt Spielerkollege Wolfgang Schöppner. Dann allerdings müsste auch der Marktstand umziehen.

Bereits vor eineinhalb Jahren hatten die Spieler beim Beirat vorgesprochen und um eine Sanierung des Platzes gebeten, damit er künftig auch als attraktives Freizeitangebot von mehr Menschen wahrgenommen und genutzt wird. Seither sei aber nichts passiert, und die Anlage sei inzwischen „desolat“, sagt Bremicker. Auf seine Initiative trafen sich in der Woche vor Ostern Vertreter von Ortsamt, Beirat, Umweltbetrieb Bremen und der Spielergemeinschaft vor Ort, um die Lage genauer zu betrachten.

Der Platz war einst mit Mitteln des Findorffer Beirats hergerichtet, eine Zeit lang bespielt worden und dann in Vergessenheit geraten. Vor zwei Jahren erspähte eine Handvoll Findorffer die Anlage und beschloss, sie wieder zu nutzen. Mittlerweile treffen sich an jedem Dienstagabend ein gutes Dutzend Herren fortgeschrittenen Alters, um dort durchaus ambitioniert der Kugelsportart zu frönen. „Immer, wenn wir spielen, bleiben Leute stehen und schauen uns zu“, sagt Bremicker.

Fast zeitgleich mit der Revitalisierung des Platzes begannen auch die Umbauarbeiten im Marktbunker. Die Boulebahn grenzt nicht nur unmittelbar an den Bauzaun, sondern gehört auch teilweise zum Baugrundstück. Als Alternative böte sich ein Streifen am Torfhafen parallel zur Neukirchstraße an, schlug Gärtnermeister Jens Hünten vor, beim Umweltbetrieb Bremen zuständig für den Pflegebezirk Findorff. Dort wäre auch genügend Platz, um ein Spielfeld in der Abmessung von 12,5 mal drei Meter einzurichten – dem internationalen Standard für Boule-Turniere, das sich die Spieler wünschen. Nachteil: Eine Neuanlage würde erheblich aufwändiger und teurer als die Aufarbeitung des bestehenden Platzes.

Der Umzug wäre jedoch ohnehin nur eine Notlösung für die Spielergemeinschaft, die viel lieber auf dem bisherigen Platz bleiben würde, sagt Otto Bremicker. Eine Entscheidung konnte während des Ortstermins nicht getroffen werden. Man verständigte sich auf einen weiteren Termin, zu dem Eigentümer, Vertreter der Verkehrsbehörde und des Großmarkts eingeladen werden sollen.

Nach Aussage der Bauherren geht der Umbau des Marktbunkers nun tatsächlich in seine abschließende Phase. Vor fast elf Jahren hatte das Schwachhauser Architektenbüro Mielke + Freudenberg die beiden Bunker an der Neukirchstraße erworben. Bereits 2009 wurde der dreigeschossige Bunker B 35 neben dem Jugendzentrum zum „Musikbunker“ mit 18 Proberäumen umgebaut. Mit dem 200 Meter entfernten „B 36“ direkt auf dem Findorffmarkt zog es sich indes viel länger hin, als es dem Findorffer Beirat lieb war. Von der ursprünglichen Idee, ihn zum Ärzte- und Bürohaus umzubauen, verabschiedeten sich die Planer rasch. Sie entschieden sich, in seinem Inneren ebenfalls Musikräume unterzubringen sowie einen Anbau für eine gastronomische Nutzung zu erstellen.

Die Proberäume seien mittlerweile fast komplett hergestellt, und können voraussichtlich Ende Mai in Betrieb genommen werden, sagt Architekt Rainer Mielke. Die Nachfrage sei groß: Nahezu sämtliche Räume seien bereits vergeben, ohne dass die Vermieter das Objekt bewerben mussten. „Die Qualität hat sich scheinbar herumgesprochen.“ Die Gastronomie solle dann „im Sommer“ folgen. Als Betreiber befindet sich laut Mielke ein erfahrener Bremer Gastronom in Warteposition: Stefan Schröder betreibt in Bremen bereits vier Restaurants – darunter den „Kleinen Ratskeller“ und das „Feines 1783“.