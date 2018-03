März lädt die Begegnungsstätte zum Beispiel zum Klönschnack mit selbst gebackenem Butterkuchen ein. Am 21. März ist Kontaktpolizist Andreas Dölvers zu Gast in der Begegnungsstätte und gibt Tipps zum richtigen Verhalten bei Einbruch und Diebstahl und wie man sich schützen kann. Ein offener Spielenachmittag steht für den 28. März auf dem Programm. Eine Auswahl an Spielen ist vorhanden, es können aber auch eigene Spiele mitgebracht werden.

Außerdem finden verschiedene Gruppen-Angebote statt. Montags wird ab 14.30 Uhr gesungen, mittwochs wird ab 9 Uhr Gymnastik und ab 10 Uhr Sitzgymnastik in der Dependance „Kulle“ gegen einen Kostenbeitrag angeboten. Um Anmeldungen wird gebeten. Mittwochs von 15 bis 18 Uhr erfolgen kostenlos Schulungen für Handy und Computer, donnerstags trifft sich die Gruppe Aquarellmalerei von 18.30 bis 20.30 Uhr, und freitags ist die Frühstücksrunde türkischer Frauen von 10 bis 13 Uhr im Haus.

Weitere Kurse und Gruppen sind in Planung, zum Beispiel „Yoga und Entspannung“. Der Kursus soll nach Ostern starten und freitags von 15 bis 16 Uhr stattfinden. Interessierte können sich melden. Für Sitzgymnastik und rhythmische Gymnastik werden noch Kursleiterinnen gesucht.

Weiteres unter Telefon 64 17 16 oder per E-Mail an bgst-grambke@web.de.