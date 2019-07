Oussama (links) und Doriane aus Marseilles konnten mit dem deutschen Meister Hamed Azimi Muay Thai trainieren. (Roland Scheitz)

Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung derer, die die Welt nie angeschaut haben: Dieses Zitat des weitgereisten Naturforschers Alexander von Humboldt lässt sich wohl auch heute noch unterschreiben. Es muss aber gar nicht immer eine teure Fernreise sein: Im Jugendfreizeitheim Oslebshausen bietet man jungen Menschen seit vielen Jahren alternative Chancen, die Welt ein bisschen besser kennen zu lernen. Gerade war eine Besuchergruppe aus Südfrankreich zu Gast, und die gemeinsame Woche zeigte beiden Seiten: Man kann sich auch ohne Sprache ziemlich gut verstehen, wenn man sich offen und freundlich begegnet. Und: gewisse Unterschiede haben definitiv auch ihren Charme.

Keiner der Oslebshauser Jugendlichen beherrscht die französische Sprache, und keiner der französischen Gäste sprach deutsch. Auch Englisch fiel als Medium aus, erklärte Nikoleta. „Die Franzosen haben es in der Schule nicht gelernt“, wunderte sich die 19-jährige Oslebshauserin. Einrichtungsleiterin Sabine Toben-Bergmann hatte einen Joker organisiert: Ihr Kollege Fredric Menye ist in beiden Sprachen firm und konnte bei Bedarf übersetzen. Seine Dienste bewährten sich besonders bei der gemeinsamen Stadtführung und der Besichtigung im Weser-Stadion, erzählt Sabine Toben-Bergmann. Sie freute sich darüber, wie neugierig und interessiert die Gäste den Ausflug in die Bremer Geschichte aufnahmen – war aber besonders stolz auf ihre "eigenen" Jugendlichen, die sich engagiert um ihre jungen Gäste kümmerten. „Unsere Jugendlichen haben das wirklich super gemacht, sie waren tolle Gastgeber", lobte die Pädagogin. Beim größten Teil des Programms übernahm Menye jedoch die Rolle des „Sprachanimateurs“, der die Jugendlichen mit Humor und Verve dazu motivierte, selbst den Kontakt aufzunehmen – und sei es mit Händen und Füßen. „Die Verständigung war anfangs schwierig, lief dann aber immer besser“, berichtete Nikoleta.

Sprachlos verständigt

Die deutsch-französische Begegnung stand unter dem Motto „Fit your life - fit your body“, und legte den Akzent auf eine Form der Kommunikation, die sämtliche zwanzig Teilnehmerinnen und Teilnehmer gut verstehen. Die Oslebshauser hatten sich ein Programm ausgedacht, das die gesamte Gruppe von früh bis spät in Bewegung brachte. „Sport funktioniert auch ohne Sprache“, erklärte Lucas, der zurzeit seinen Bundesfreiwilligendienst im Jugendfreizeitheim und bei der Sportvereinigung Oslebshausen-Grambke ableistet. Der 19-jährige „Bufdi“ hatte die Gruppe in die Sportart Floorball eingeführt – eine moderne Version des Hallen-Hockey, beschreibt Lucas. Am letzten Besuchstag trafen sich die Jugendlichen erneut an der Sperberstraße, um einen Kurs in „Muay Thai“ zu absolvieren. Sie bekamen dafür einen außergewöhnlichen Trainer: niemand geringeren als Hamed Azimi, der amtierende deutsche Meister in der thailändischen Kampfkunst. Der junge Syrer, der erst seit drei Jahren in Bremen lebt, engagiert sich im Jugendfreizeitheim als Jugendleiter, berichtete Sabine Toben-Bergmann.

Auch Stand-Up-Paddeln, Fußball, Kanufahren und Schwimmen standen auf dem Besuchsprogramm. „Das war toll“, erzählte die 17-jährige Französin Doriane. „Die Gruppe hat uns immer wieder Lust auf Neues gemacht". Bremen sei eine schöne Stadt, von der ihr vor allem die lineare Architektur in Erinnerung bleiben werde. „Hier sieht alles so geplant aus”, so die junge Frau. “Das ist komplett anders als bei uns”. Der 23-jährige Oussama gestand, dass er vor seinem Besuch überhaupt kein Bild von Deutschland hatte. “Allerdings glaubte ich auch, dass alle Deutschen blond und blauäugig sind, und war überrascht, dass es nicht so ist”, erklärte er. Die Menschen habe er als freundlich erlebt, allerdings auch als zurückhaltend, so Oussama. Die jungen Französinnen und Franzosen seien dagegen „super nett, total offen und witzig“, berichtete Nikoleta. „Wir haben in dieser Woche so viel gelacht!“ Lucas hatte Gefallen an der charmanten Lockerheit der Gäste gefunden. „Bei uns ist alles immer so getaktet. Die Franzosen sind da entspannter und nehmen es mit der Pünktlichkeit nicht so genau.“ Das sei allerdings auch der einzige Unterschied, der ihm aufgefallen sei. „Im Grunde sind die genau wie wir.“

Die Mobilität der Jugendlichen zu fördern und den europäischen Gedanken zu stärken: Das ist seit vielen Jahren das selbst gesteckte Ziel der Oslebshauser Einrichtung des gemeinnützigen Trägers Junge Stadt. In den Vorjahren waren Oslebshauser Jugendgruppen unter anderem nach Polen und in die Niederlande gereist. Im kommenden Jahr sei ein Gegenbesuch in Frankreich geplant, betont Sabine Toben-Bergmann. „Wir würden uns sehr wünschen, dass sich daraus ein regelmäßiger Kontakt entwickelt.“

Doriane wäre indes „naturellement“ sehr gerne wieder dabei. Nur eine nationale Eigenheit der Deutschen ist ihr bei ihrem Besuch aufgefallen, die sie dann doch „geschockt“ habe, gesteht die 17-Jährige: „Hier gibt es schon um 18 Uhr Abendessen. Zuhause essen wir frühestens um 21 Uhr!“