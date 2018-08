Mehrere Rettungskajaks der DLRG am Sportparksee Grambke stehen bereit. Bisher hat es keinen echten Notfall am See gegeben. (Maximilian von Lachner)

Die Sonne knallt vom Himmel und auf die nackten, muskulösen Oberkörper der jungen Männer, die gerade die kleine Brücke passiert haben. Einer schleppt eine Boombox, aus der arabische Musik dröhnt. „Willkommen in Deutschland“, brüllt eine Blondine genervt. Ein Ausnahmenachmittag am Grambker See.

Es ist einer der heißesten Tage des Jahres. Das Thermometer zeigt weit über 30 Grad. Chantal Bastien (8) zieht einen Bollerwagen mit zwei Kühltaschen hinter sich her. Ihre Eltern und ihre Schwester Larissa (6) laufen nebenher. Die Familie aus Marßel will nicht zum See, sondern vom See weg. „Zu heiß“, sagt der Vater und trocknet sich mit einem Handtuch die feuchte Stirn.

Der Rasen am See ist längst nicht mehr grün, sondern braun. Wer zum Wasser will, muss über heißen Sand und ein paar Kippen und Eisstiele sprinten oder damit leben, dass die Sohlen glühen. Tatjana Jaroslav sitzt mit ihrer Freundin auf einer Decke im Schatten unter einem bunt gestreiften Schirm. „Dies ist der perfekte Ort, um den Tag mit einem kleinen Kind zu verbringen“, sagt Olga Dejgraf aus Marßel.

Ihre dreijährige Tochter Polina spielt ganz vorne im Kinderbecken, dort, wo es flach in den See hineingeht und man auf den sandigen Grund sehen kann. Sie sitzt auf einer großen gelben Plastikschnecke. „Wir kommen jeden Tag hierher“, berichtet die Mutter. „Eigentlich schon seit drei Wochen.“

Sebastian Belani dribbelt auf dem Beachvolleyballfeld. Der 18-jährige Abiturient verbringt einen Ferientag mit seinen Freunden Alex Kistner und Matthias Cernyh am See. Die drei kommen aus Osterholz-Scharmbeck, die Ohlenstedter Quellseen wären für sie deutlich dichter, aber: Da gäbe es schnell Ärger, wenn man Musik hören wolle. „Außerdem ist es schön, dass es hier nichts kostet“, sagt Matthias Cernyh.

Yvar schüttelt sich. Die in der Sonne glitzernden Tropfen aus dem Fell des Berner-Sennen-Rottweiler-Mix spritzen nach allen Seiten. „Sie können ruhig vorbei, der beißt nicht“, winkt seine Besitzerin einige Badegäste weiter. Einige hätten sich schon über ihren Hund im Wasser beschwert: „Aber auch Hunde haben ein Recht, zu schwimmen und zu baden. Außerdem ist das hier hinten der Hundestrand und er ist gut erzogen“, ist Katja Bergmann überzeugt.

Von weiter hinten nähert sich ein gelbes Kajak: Rettungsschwimmer der DRLG schauen regelmäßig nach dem Rechten, per Boot und auch zu Fuß sind die freiwilligen Helfer am Grambker Sportparksee unterwegs. „Heute sind wir mit drei Mann hier“, sagt Emre Ates. Die Rettungsschwimmer versuchten, die Stoßzeiten abzudecken. „Am Wochenende sind wir bis 20 bis 21 Uhr da.“ Bisher habe es glücklicherweise noch keinen echten Notfall gegeben. Anlass zur Sorge bereite höchstens die Wasserqualität.

Die Umweltbehörde hat an den Zugängen unscheinbare Din-A4-Schwarz-Kopien aufhängen lassen. Personen mit empfindlicher Haut sollten das Seewasser wegen der Blaualgen meiden, deren Anzahl durch die Hitze gestiegen ist. Auch der pH-Wert ist erhöht. Zum Baden ist der Sportparksee aber noch freigegeben.

An der DLRG-Station ist am Nachmittag wenig zu tun: „Wir mussten nur ein paar Pflaster auf Schnittwunden kleben, weil jemand in eine Glasscherbe getreten ist. Auch leichte Verbrennungen haben wir schon versorgt. Die stammten schätzungsweise vom Grillen“, meint Emre Ates. Grills sind am See eigentlich ebenso verboten wie Hunde am Badestrand. Die DLRG hat eine klare Haltung dazu: „Wir sind für die Wasserrettung zuständig“, sagt Emre Ates. Sein Kollege Mirco Klein findet es auch schwierig, den Vierbeinern an heißen Tagen wie diesen eine Abkühlung zu verwehren.

Die ersten Grillkohlebeutel werden ab 16 Uhr aufgerissen. Ein Mann wedelt mit seinem Handtuch in der Luft, um die Flammen zum Lodern zu bringen. Kurz darauf schlagen rote Flammen aus dem Grill. Die Luft darüber flirrt vor Hitze. Etwa 100 Meter entfernt sitzen im Schatten eines Baums zwei kurdische Frauen aus Oslebshausen, die ihre vollen Namen nicht nennen wollen. Sie haben Holz aufgeschichtet und einen Teekocher aufgebaut. „Wir machen schwarzen Tee“, sagt eine von ihnen. Später wollen auch sie grillen. Die Männer werden nach der Arbeit dazukommen und dann gibt es Nudelsalat, gefüllte Weinblätter, Knoblauchwurst und Hackfleisch – zum Abendessen am Grambker Sportparksee.