Schullandheime wie dieses in Hepstedt sind von der Schließung bedroht. (CARMEN JASPERSEN)

Wie schon der Stadtteilbeirat Osterholz stellen sich nun auch die Beiräte im Bremer Westen hinter die zehn Bremer Schullandheime, die fast 100 Jahre nach ihrer Gründung nun durch die Corona-Pandemie in ihrer Existenz bedroht sind (wir berichteten). Der Arbeitsgemeinschaft Bremer Schullandheime zufolge kann der Einnahmeausfall aufgrund abgesagter Klassenfahrten und Stornierungen anderer Gruppenreisen nicht aufgefangen werden und droht die Schullandheime in die Insolvenz zu treiben.

Geschlossen unterstützen die Beiräte in Walle und Gröpelingen den Antrag des Osterholzer Stadtteilparlaments zum Erhalt der Bremer Schullandheime und fordern vom Senat, dies zu garantieren und ihre Qualität durch entsprechende Investitionen zu sichern. Der Bildungsausschuss des Gröpelinger Beirats habe „in den vergangenen Jahren mit Bedauern festgestellt, dass viele Bremer Schullandheime aufgegeben wurden wie zum Beispiel das Schullandheim Weser der Grundschule Pastorenweg in Bad Eilsen, das von vielen Gröpelinger Kindern genutzt wurde“, unterstreichen dazu die Gröpelinger Ortspolitiker.

Bezahlbare Tagessätze dank Ehrenamt

Aus Walle heißt es vom Beirat: „Die Waller Kinder von der Schule an der Helgolander Straße nutzen das Schullandheim in Ristedt sehr gerne. So muss sowohl dessen Fortbestand, aber auch die Existenz der anderen Heime, die bremische Schulen nutzen, weiterhin gesichert sein. Zeitnah ist eine Öffnung dieser wichtigen Einrichtungen aus hygienischen Gründen noch nicht planbar.“ Die Trägervereine unterhalten und verwalten ihre Häuser in Bokel, Wulsbüttel, Badenstedt, Hepstedt, Dötlingen, Kirchseelte, Ristedt, Cluvenhagen und Verden ausschließlich in ehrenamtlicher Arbeit. Dadurch ist es möglich, Schullandheimaufenthalte zu bezahlbaren Tagessätzen anzubieten. Für ihre Schulen sind die Häuser zweiter Lernort; in den Ferien stehen sie für Kinder-, Jugend- und Seminararbeit zur Verfügung. Die Bildungsbehörde hatte Ende März zugesagt, die Stornokosten für Klassenfahrten zu übernehmen.