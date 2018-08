Überseespiele

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Beirat will auch 2018 Überseespiele

Anne Gerling

Voriges Jahr im Herbst fand erstmals ein großes Sportfest in der Überseestadt statt. Die Veranstaltung kam bei allen Beteiligten so gut an, dass Beirat und Schüler das Ganze wiederholen wollen.