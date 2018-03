Den Hort an der Dresdener Straße soll die Bildungsbehörde bis zur Bildung eines Ganztagsbetriebs an der Grundschule am Weidedamm unterstützen und nicht schließen, fordert der Elternbeirat. (Roland Scheitz)

Die Halbtags-Grundschule am Weidedamm wird aller Wahrscheinlichkeit nach zum kommenden Schuljahr eine zusätzliche erste Klasse unterbringen müssen. Die Vergrößerung der zweizügigen Schule mit zurzeit rund 180 Kindern hat auch Konsequenzen für den benachbarten Hort an der Dresdener Straße: Die Zahl der Schüler und Schülerinnen, die um die 100 Betreuungsplätze konkurrieren, wird steigen. Im Namen der Eltern, die auf das Angebot angewiesen sind, appelliert der Elternbeirat der Schule in einem Brief an Bildungssenatorin Claudia Bogedan, die Nachmittagsbetreuung sicherzustellen. „Sorgen Sie dafür, dass dieser Bedarf gedeckt wird. Unterstützen Sie uns Eltern und unsere Kinder!“, fordern die Eltern. Die Ausbauplanungen am Weidedamm stehen auch auf der Tagesordnung der öffentlichen Sitzung des Findorffer Beirats, der am Dienstag, 13. Februar, ab 19 Uhr im Jugendzentrum Findorff, Neukirchstraße 23 a, zusammenkommt.

Bereits im Rahmen der öffentlichen Sitzung des Findorffer Bildungsausschusses am 18. Januar hatten viele Eltern der Grundschule am Weidedamm ihre Sorgen geäußert. Die Eltern befürchten, dass die Chancen auf einen Hortplatz noch geringer ausfallen als in den Vorjahren. Da Erstklässler bei der Vergabe bevorzugt werden, gehen sie davon aus, dass ältere Grundschulkinder bei der Anmeldung zum kommenden Schuljahr ihren Hortplatz verlieren werden. „Eltern, die sich in die Berufstätigkeit zurückgekämpft haben, dürfen jetzt nicht im Regen stehen gelassen werden, indem sie demnächst wieder ihre Viert- oder sogar Drittklässler ab 13 Uhr zu Hause betreuen und die Berufstätigkeit aufgeben müssen“, mahnen die Elternvertreter. Der Elternbeirat fordert daher die Senatorin auf, den Hort bis zur Umwandlung der Schule zu unterstützen und das Angebot an Betreuungsplätzen dem Bedarf anzupassen.

Die Grundschule am Weidedamm ist die einzige verbliebene Halbtagsschule im Stadtteil Findorff. An der Grundschule Augsburger Straße wurde vor acht Jahren der Ganztag eingeführt. Die Grundschule an der Admiralstraße soll voraussichtlich in drei Jahren vom offenen in den gebundenen Ganztag wechseln. Die Grundschule am Weidedamm wird nach den Plänen der Bildungsbehörde nicht vor 2025 in eine Ganztagsschule umgewandelt. Dafür muss die Schule erst baulich eingerichtet werden, hatte Schulleiterin Wiebke Meyer vor dem Ausschuss erklärt: Es fehlen eine Mensa, Differenzierungsräume und Lehrerarbeitsplätze.

Die Ganztagsbetreuung brauchen viele Eltern schon jetzt, sagen deren Vertreter. „Solange die Schule am Weidedamm keine Ganztagsschule ist, bildet hier der Hort den offenen Ganztag. Diese Einheit von Schule und Hort zur Unterstützung von Familie und Berufstätigkeit der Eltern ist mittlerweile unerlässlich geworden“, heißt es in ihrem Brief. Die Politik könne nicht permanent den Ganztag fordern und dann ein existierendes System der Ganztagsbetreuung fallen lassen. Es liege „nicht in der Verantwortung der Eltern, dass nicht genügend Ganztagsschulplätze in Findorff existieren“.

Wegen der deutlich gestiegenen Schülerzahlen muss die Bildungsbehörde im nächsten Jahr 56 zusätzliche Klassenverbände schaffen, wie der WESER-KURIER berichtete. Da die räumlichen Kapazitäten an den Schulen ausgeschöpft sind, sollen Mobilbauten als schnelle Lösung dienen. In der Liste der zehn Grund- und sieben weiterführenden Schulen, die laut der Bildungsbehörde voraussichtlich zusätzliche Klassenverbände aufnehmen müssen, sind auch drei Schulen aus dem Bremer Westen: An der Grundschule am Weidedamm, der Oberschule Findorff sowie an der Oberschule Ohlenhof müssen Mobilbauten eingerichtet beziehungsweise ausgebaut werden.