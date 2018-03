Gröpelingen. Hier der Sportverein mit seinen Hallen und Außenplätzen und natürlich Übungsleitern – und da, gleich nebenan, eine Kita: Aus dieser Kombination heraus könnte am Ende vielleicht sogar ein Bewegungszentrum für die ganze Familie entstehen, so hat man sich beim Turn- und Rasensportverein (Tura) und beim Kindergartenträger Na’kita vor einiger Zeit überlegt. Na’kita betreibt bereits eine Einrichtung im Nachbarschaftshaus Helene Kaisen.

Konkret entstand daraus der Plan, gemeinsam hinter dem Tura-Vereinszentrum am Bert-Trautmann-Platz solch eine neue Bewegungskita zu bauen. Dieses Vorhaben gestaltet sich nun allerdings deutlich schwieriger als gedacht, auch wenn immerhin Ende November an der Langen Reihe in Walle die Mobilbau-Kita „Na’ am Park“ eröffnet worden ist. Diese Einrichtung ist als Vorlauf für den neuen Bewegungskindergarten in Gröpelingen gedacht. Aber wann kommt der denn nun endlich?

Der Umzug nämlich lässt auf sich warten. Weshalb genau – das versteht dabei keiner. Schon beim Neujahrsempfang im Nachbarschaftshaus Helene Kaisen (Na’) hatte Peter Sakuth in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des Vereins Nachbarschaftshaus Bremen moniert, dass es mit dem Projekt nur äußerst zäh vorangehe. Jetzt hat Sakuth als Tura-Ehrenpräsident bei der Jahreshauptversammlung des Vereins nachgelegt. Dabei griff er insbesondere auch die Verwaltung an und monierte, dass es offenbar äußerst kompliziert und langwierig sei, städtische Flächen – die letztendlich der Allgemeinheit gehörten – aus der Regie des Sportressorts in die Regie des Ressorts Kinder und Bildung zu verschieben. Für den Stadtteil wäre das geplante Angebot ausgesprochen wichtig, da einerseits dringend weitere Betreuungsplätze benötigt werden und andererseits gerade hier Bewegungsmangel und Übergewicht wichtige Themen sind. „Wir haben uns bei diesem Projekt etwas gedacht“, sagt denn auch Tura-Vizepräsident Gerd Schweizer.

Das Projekt gestalte sich weiterhin kompliziert, bestätigt Annette Kemp, Sprecherin des Ressorts Kinder und Bildung, die betont: Ihr Ressort sei weiterhin sehr daran interessiert, dieses Projekt zu realisieren. „Immobilien Bremen weiß aber seit einigen Monaten, dass dies für uns in Gröpelingen Priorität hat und schätzt die Realisierbarkeit inzwischen auch als günstiger ein als die Alternative Rübekamp.“

Das Vorhaben sei relativ problematisch und das Grundstück schwierig, erklärt dazu Peter Schulz, Sprecher von Immobilien Bremen (IB): „Dort sind viele Dinge zu berücksichtigen. Es gibt dort unter anderem eine schützenswerte Krötenart.“ Laut Annette Kemp hat das Bildungsressort mittlerweile Mittel für eine Untersuchung bereitgestellt, „damit die Umweltauflagen diesbezüglich erfüllt werden.“ Nichtsdestotrotz: Die Vertragsgestaltung ist Peter Schulz zufolge schwierig, IB arbeite aber gerade daran. Anfang April wolle man auf Tura zugehen und die Angelegenheit erörtern.

Schulz zufolge ist mittlerweile tatsächlich auch ein alternativer Standort am Rübekamp geprüft worden. „Der ist aber ebenso suboptimal, auch da gibt es diverse Bedenken und Schwierigkeiten“, so Schulz, der gleichzeitig betont: „Wir wollen unbedingt eine Lösung erzielen, das ist selbstverständlich.“

Bei vielen Turanern sorgt die Angelegenheit mittlerweile für Kopfschütteln – und sie ist wohl nicht das einzige Beispiel dafür, dass in der Verwaltung nicht immer alles rund läuft. So ist nach Ansicht von Gerd Schweizer ebenfalls absolut nicht nachvollziehbar, wieso sich ein Teil des grün geführten Bauressorts darum bemüht, Sportangebote im Grünzug West mit Mitteln aus dem Integrierten Entwicklungskonzept (IEK) zu fördern, während andere Teile derselben Behörde nun eine Fahrradschnellstraße durch genau dieses Gebiet führen wolle. „Denn auch wenn in dem Papier etwas anderes steht“, ist Schweizer überzeugt: „Es wird eine Schnellstraße. Denn dort sollen dann auch Pedelec-Fahrer mit 30 Stundenkilometern unterwegs sein.“

„Wir rennen sehenden Auges in die Bewegungskatastrophe“, steht für den Taekwondo-Trainer Roland Klein fest.