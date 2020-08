Die Arbeit mit Kindern, Eltern und ihrem Team Am Nonnenberg hat Ute ­Lankenau viel Freude bereitet. Ein großes Projekt muss sie notgedrungen ihrer Nachfolgerin hinterlassen: Das vor 63 Jahren eröffnete Haus ist mittlerweile stark sanierungsbedürftig. Nachdem ein Artenschutzgutachten einen Neubau auf dem Kita-Grundstück ausgebremst hatte, soll die Einrichtung nun zum Kitajahr 2022/23 einen Neubau am Alten Heerweg bekommen. (Scheitz)

Ein richtiges Fest hätte sie definitiv schöner gefunden, doch das Feiern ist nun einmal eingeschränkt in Corona-Zeiten. So hat sich Ute Lankenau mit Briefen oder eben nur im kleinen Kreis von all jenen verabschiedet, mit denen sie in den vergangenen acht Jahren gerne und positiv zusammengearbeitet hat: den Kindern im Kinder- und Familienzentrum Am Nonnenberg, den Kolleginnen in der Arbeitsgruppe der Gröpelinger Kita-Leitungen, den Freunden aus anderen Einrichtungen wie dem Freizi oder dem Bürgerhaus Oslebshausen und dem Gröpelinger Beirat. Ab 1. September nämlich ist die 62-Jährige im Ruhestand und möchte dann, anstatt täglich von Horn-Lehe nach Oslebshausen zur Arbeit und wieder zurück zu radeln, auch wieder andere Wege für sich entdecken.

Die Horn-Leherin, die 1979/80 als Studentin an der Stuhmer Straße in Gröpelingen ihre ersten beruflichen Schritte gemacht und zwei Jahre später ihr Anerkennungsjahr im Freizi Oslebshausen absolviert hatte, hatte 2012 nach verschiedenen anderen beruflichen Stationen die Leitung des Kinder- und Familienzentrums Am Nonnenberg übernommen.

„Bildung war immer mein Thema“, sagt sie rückblickend – und in diesem Sinne hat sie auch die Entwicklung „ihrer“ Kita vorangetrieben. So gehört zum Beispiel seit zwei Jahren eine Familienkoordinatorin zu der Einrichtung – eines der Ergebnisse des Papiers „Sieben Punkte für eine bessere frühkindliche Bildung in Gröpelingen“, das die Gröpelinger Kita-Leitungen 2014 gemeinsam formuliert hatten. Sie wollten damit auf die immer größeren Herausforderungen wie zum Beispiel materielle Armut, Überschuldung, häusliche Gewalt, Suchterkrankungen, sprachliche Barrieren und Überforderung aufmerksam machen, die den Arbeitsalltag in ihren Einrichtungen zunehmend veränderten.

Mit der neuen Familienkoordinatorin seien dann unter anderem Kochkurse für Eltern und Kinder organisiert worden, so Lankenau: „Das war sehr, sehr positiv. Deutsche und ausländische Eltern haben zusammen gekocht, die Kinder haben mitgemacht und dann wurde der Tisch festlich gedeckt.“ Die Kita nicht als ein abgetrennter Ort irgendwo am Rand, sondern – wie im Konzept der Reggio-Pädagogik – als ein Platz, an dem sich die Menschen wiederfinden: Das gefällt Lankenau gut.

Kochen ist ein Schlüssel zur Verständigung, ist sie überzeugt: „Wir sind im ärmsten Stadtteil Bremens. Es gibt hier viele ausländische Familien, die teilweise schreckliche Fluchterfahrungen haben und wo die Eltern ihren Berufen nicht nachgehen können. Neben Erziehung ist das Wichtigste, dass die Kinder Demokratie erlernen. Dass sie also lernen, dass sie Rechte haben und sich einbringen – dass Demokratie sich lohnt! Der kleinste gemeinsame Nenner dabei, die elementarsten Dinge, das sind Essen, Trinken, Freundschaft, Liebe.“

Von Anfang an ist Lankenau in Oslebshausen außerdem das Thema Sprachbildung angegangen, Stichwort alltagsintegrierte Sprachförderung. Das bedeutet konkret, dass Sprachförderung nicht in speziellen Gruppen stattfindet, sondern Teil des Kita-Alltags ist, wie die Sozial- und Theaterpädagogin erklärt: „Jeder ist dafür zuständig. Dafür haben sich alle Mitarbeiter fortbilden lassen. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich ein so aufnahmebereites Team vorgefunden habe.“

Lankenau wünscht der Kita, dass das familienunterstützende Programm sich in Richtung Gesundheit noch ausweitet. Auch das Elterncafé, das aktuell im Bürgerhaus Oslebshausen neben der Kita zu finden ist, sei sehr wichtig: „Das soll im neuen Haus dann alles in einem Gebäude sein. Wir brauchen den Neubau, auch als Antwort auf die Armut.“ Ein großes Projekt nämlich hinterlässt Lankenau notgedrungen ihrer Nachfolgerin: Seit 2013 fordert der Gröpelinger Beirat, dass die nach mittlerweile 63 Jahren sanierungsbedürftige Einrichtung einen Neubau bekommt. Der hätte ursprünglich Ende dieses Jahres fertig sein sollen, nach Verzögerungen durch ein Artenschutzgutachten kommt nun aber alles anders: Zum Kitajahr 2022/23 soll am Alten Heerweg 37 auf dem früheren Grundstück der St.-Joseph-Schule der Neubau stehen.

Und wie geht es jetzt für Ute Lankenau weiter? Mit Zeichnen, Lesen und natürlich mit der großen Leidenschaft, die sie schon seit ihrem 15. Lebensjahr begeistert: dem Theater. Nachdem sie beruflich auch Theater-Projekte für Kinder entwickelt hat, möchte sie „just for fun“ jetzt mal ein Theaterpädagogik-Wochenende mit Erwachsenen anleiten.