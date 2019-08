Infos zur Blutspende sind auf www.drk-bremen.de zu finden. (Christian Kosak)

Auch im August wird das Deutsche Rote Kreuz wieder an zahlreichen Orten in Bremen Blutspenden durchführen. Besonders junge Erstspender (ab 18 Jahren) sind dazu aufgerufen, mit ihrem Blut Menschen zu helfen, denn oftmals kann eine solche Spende lebensrettend sein. Dabei ist der Aufwand für den Spender gering: Die eigentliche Blutspende dauert nicht länger als zehn Minuten. Mit Voruntersuchung und anschließender Verpflegung sollte man rund eine Stunde einplanen.

Neben dem Gefühl, etwas Gutes getan zu haben, ist die Spende gleichzeitig ein kostenloser Gesundheitscheck. Sollten Krankheiten bei der Kontrolle des gespendeten Bluts erkannt werden, wird dies dem Spender sofort mitgeteilt.

Die Spenden werden gesammelt am Donnerstag, 1. August, zwischen 13 und 19 Uhr Am Weser-Terminal 6 (Steigenberger Hotel). Am Freitag, 2. August, kann zwischen 15 und 19.30 Uhr in der Hastedter Heerstraße 250 (Caroline-Kettler-Haus / DRK-Haus) gespendet werden. Am Montag, 5. August, stehen die Mitarbeiter des DRK von 15.30 bis 19.30 Uhr im Kirchweg 55 (Gemeindehaus der St. Jakobi-Gemeinde) bereit.

In Mahndorf kann das Blut am Dienstag, 6. August, zwischen 15.30 und 19.30 Uhr am Mahndorfer Bahnhof 10 (Bürgerhaus) abgelassen werden. Im DRK-Begegnungszentrum in der Wachmannstraße 9a wird am Freitag, 9. August, von 15.30 bis 19.30 Uhr Blut gesammelt.

Bremen-Nord steht am Montag, 12. August, zur gleichen Uhrzeit auf dem Programm. Hier wird in der Stockholmer Straße 46 (Söderblom-Kirche) zur Spende aufgerufen. Einen Tag später, am 13. August, zapfen die Mitarbeiter zwischen 15.30 und 19.30 Uhr in der Woltmershauser Straße 298 (Evangelische Freikirche) das kostbare Elixier ab.

In der Andreas-Gemeinde, Werner-von-Siemens-Straße 55, kann man am Donnerstag, 15. August, zur gleichen Uhrzeit sein Blut hinterlassen. Am Freitag, 16. August, bietet sich zwischen 14.30 und 19.30 Uhr in der Gröpelinger Heerstraße 406-408 (Diako – Seminarhaus im Park) eine passende Gelegenheit zur Spende.

Und wer aus Arsten kommt, kann am Donnerstag, 22. August, in der Zeit von 16 bis 20 Uhr im Arsterdamm 132a (Neuapostolische Kirche) sein Blut spenden.