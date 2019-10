Im Gebiet Blühaufweg / Nelkenweg bietet sich ein trauriges Bild: Mehrere Lauben sind abgebrannt und viele Gärten mit Polizei-Absperrband gesichert. (Roland Scheitz)

Aufatmen im Kleingartenverein „Blüh Auf“ in Gröpelingen: Die Brandserie, die dort seit Monaten Parzellisten in Angst und Schrecken versetzt hat, scheint aufgeklärt. In der Nacht zu Sonnabend, 12. Oktober, hatten Polizeibeamte den mutmaßlichen Verursacher festgenommen. Der 53-Jährige soll weitere Brandstiftungen gestanden haben.

„Wir sind beruhigt und erleichtert“, sagt der Vereinsvorsitzende Jürgen Huss, der ausdrücklich die gute Arbeit der Polizei lobt und betont: „Wir sind zuversichtlich, dass jetzt die Richter entsprechend handeln und ihn nicht wieder freisetzen.“ Seit mehreren Monaten stand sein Telefon praktisch nicht mehr still, sagt Huss: „Das ging 2018 los. Seitdem sind noch nicht einmal zwei Jahre vergangen und zwölf Parzellen sind angezündet worden. Allein in diesem Jahr waren es sechs, es hat also etwa alle sechs Wochen bei uns gebrannt“, erzählt Huss.

Mücteba Ileri (links) und Yuan Manuel Romero hätten ihre Parzelle am liebsten bewacht. (Roland Scheitz)

„Wann bin ich dran?“ Diese Frage haben sich Huss zufolge in den vergangenen Monaten viele Vereinsmitglieder gestellt. Manche hätten sich schon fast nicht mehr in ihre Gärten getraut. Und das ausgerechnet in dem Jahr, in dem der 1919 gegründete Verein sein 100-jähriges Bestehen gefeiert habe: „Das ist traurig.“

Die betroffenen Kleingärtner stünden nun zum Teil vor dem Aus, so Huss. Denn nicht überall sei das Geld da, um die Gartenlaube wieder herzurichten: „Ohne Versicherung ist da nichts zu wuppen. Unter 10.000 Euro ist das nicht zu machen.“ Nicht alle hätten allerdings auf eigene Kosten eine Versicherung abgeschlossen. Zwar gebe es noch eine Kollektivversicherung über den Verein – die zahle allerdings je Fall nur 6000 Euro. Dieser Betrag splitte sich dabei auf in jeweils 3000 Euro für das Abräumen der abgebrannten Lauben und den Aufbau einer neuen Hütte. „Damit kommt man aber nicht hin“, weiß Huss. Den alleine für das Abräumen verbrannter Balken, die als Sondermüll gelten, würden laut Kostenvoranschlag verschiedener Firmen 5000 bis 6000 Euro veranschlagt.

Diese Summe könne nicht jedes Vereinsmitglied aufbringen, so Huss: „Wir haben nicht nur Gutverdiener, sondern auch Normalverdiener und Hartz-IV-Empfänger. Und von den Bränden sind auch einige Hartz-IV-Empfänger betroffen. Das heißt, auf diesen Grundstücken passiert erstmal gar nichts.“ Vor diesem Hintergrund werde der Verein nun darüber nachdenken, wie es weitergehen könne. „Wir müssen uns mit den Geschädigten zusammensetzen und gucken. Der Verein lebt ja auch nur von den Mitgliedsbeiträgen und hat keine großen Summen bereit liegen.“

Alle Brände waren auf dem Gründungsgelände des Vereins zwischen dem Grünzug West und den Bahngleisen gelegt worden. „Alle betroffenen Gärten liegen dicht beieinander in einem Raum, der etwa 300 mal 300 Meter groß ist“, erzählt Huss. „In dem Gebiet gibt es vielleicht fünf bis sechs Parzellen, die jetzt noch bewirtschaftet werden. Das wird kritisch. Die abgebrannten Kleingärten müssen auch gepflegt werden, weil sonst alles mit Brombeeren zuwächst.“

Brandstiftungen waren am Wochenende

Zu den Brandstiftungen war es Huss zufolge immer an den Wochenenden gekommen, meistens in der Nacht von Freitag auf Sonnabend, so Huss: „Da war eine Systematik drin, die sich auch die Polizei zu eigen gemacht hat und wodurch sie schließlich ihren Fahndungserfolg erzielen konnte.“

Erleichterung auch bei Yuan Manuel Romero und Mücteba Ileri, die ihre Parzelle seit einem Jahr haben. „Wir hatten schon Angst, dass es uns auch trifft“, erzählt Mücteba Ileri. Das junge Paar habe viel Zeit und Energie in den Garten gesteckt: „Er war total zugewachsen, mein Freund hat dort ganz viel gemacht und viele Stunden dort gearbeitet.“ Am liebsten hätten sie ihren Garten auch nachts bewacht. Tatsächlich seien sie an einem Wochenende bis in die Nacht dort gewesen: „Wir haben ein Geräusch gehört, als ob etwas explodieren würde.“ Schräg gegenüber stand ein Gartenhäuschen in Flammen, Mücteba Ileri rief damals die Feuerwehr: „Das war schon schrecklich.“ Auch den Nachbarn nebenan habe es getroffen: „Da ist alles komplett verbrannt und es gibt kein Häuschen mehr.“ Fast täglich sehe sie ihn mit dem Rad dort vorbei fahren: „Die hatten sich so sehr auf den nächsten Somer gefreut.“