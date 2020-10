Nach drei trockenen Jahren in Folge ist diese etwa 100 Jahre alte Eiche auf dem Waller Friedhof möglicherweise nicht mehr zu retten. Generell ist der Zustand der Bäume im Bremer Westen mehr schlecht als recht. (Roland Scheitz)

Wie schlimm steht es wirklich um Walles Bäume? Dazu hat angesichts immer mehr kränkelnder und absterbender Laubbäume an den Straßen, in Parks und auf dem Waller Friedhof der Stadtteilbeirat kürzlich bei Günter Brandewiede, Referatsleiter für Grünflächenunterhaltung beim Umweltbetrieb Bremen (UBB), nachgefragt.

Und was dieser ihnen berichtete, war so alarmierend, dass die Ortspolitiker umgehend einen Forderungskatalog beschlossen, der nun an das Haus von Umweltsenatorin Maike Schaefer (Grüne) übermittelt wird. Im Kern geht es dabei darum, mehr Mittel für die Pflege und Bewässerung der Bäume im Stadtteil bereitzustellen.

Denn nach dem nunmehr dritten Jahr in Folge, in dem vor allem im Frühjahr und im Sommer deutlich weniger Regen als üblich vom Himmel kam, haben Bäume in ganz Bremen sichtlich Probleme, wie Brandewiede kürzlich dem Umweltausschuss des Beirats auf dessen Nachfrage bestätigte. So gebe es mittlerweile auch in Walle – wie in allen Stadtteilen – Exemplare, die keine Blätter mehr haben und auch nicht mehr austreiben.

Auch diesen Buchen im Waller Park hat der Klimawandel sichtlich zugesetzt. (Roland Scheitz)

Drei besonders „prominente“ Beispiele in Walle: Die fast 100 Jahre alte Buchen-Gruppe an der Ecke Waller Heerstraße / Lange Reihe im Waller Park, eine vermutlich ebenso alte Eiche auf dem Waller Friedhof in der Nähe des Spielplatzes am Waller Park sowie die stattliche Eiche, die seit vielen Jahren mitten auf dem Wartburgplatz steht. An den Buchen ist kein grünes Blatt mehr zu entdecken und auch die beeindruckende Krone der Friedhofseiche trägt in diesem Jahr kein Laub mehr. Um die Eiche auf dem Wartburgplatz zu retten, waren im Sommer eigens Pflastersteine auf dem Platz entfernt worden.

Brandewiede zufolge gibt es im Bremer Westen insgesamt fast 13.100 städtische Bäume: 7214 an Straßen und Plätzen sowie 5884 in Parks, an Kitas oder Schulen. Der städtische Baumbestand wird jedes Jahr von Kontrolleuren begutachtet, die Details zur Baumkrone, zu Pilzbefall oder toten Ästen in einem geografischen Informationssystem vermerken. Für eine flächendeckend bessere Versorgung werde das Budget dabei vermutlich nie reichen. Zumindest besonders markante und ortsbildprägende Bäume aber sollte man unbedingt zu retten versuchen.

Zu wenig Geld für Nachpflanzungen

Regelmäßig kommen außerdem neue junge Bäume hinzu – zum Beispiel sind auf der Waller Mitte etwa vor einem Jahr 60 neue junge Bäume angepflanzt worden, die in den ersten beiden Jahren durch eine besonders intensive „Entwicklungspflege“ so versorgt und „gepusht“ werden, dass sie gut an ihrem neuen Standort anwachsen. Danach gehen sie in die „Regelpflege“, in der die Bewässerungsintervalle dann nicht mehr so eng sind. Brandewiede zufolge gibt es in der Umweltbehörde Bestrebungen, das Aufzuchtprogramm auf fünf Jahre zu verlängern. Intensiver als früher müsse man sich nun auch um die Altbäume kümmern, die ansonsten womöglich „hintenüber“ fielen. „Wir müssten in diesem Jahr etwa 350 Bäume nachpflanzen – können es aber nicht, weil kein Geld da ist“, sagt der UBB-Referatsleiter außerdem und appelliert vor diesem Hintergrund an die Politik, mehr Mittel für die Baumpflege zur Verfügung zu stellen.

In anderen Städten hat Brandewiede schon beobachtet, dass dort Bäume zum Beispiel mit Bewässerungssäcken künstlich bewässert werden. In Gröpelingen hatte der Beirat vor einigen Monaten gefordert, wie in Berlin die App „Gieß den Kiez“ einzuführen. Auf einer interaktiven Karte informiert diese darüber, welcher Baum wie viel Wasser benötigt und wann er zuletzt gegossen wurde. Bürger können dann einzelne Bäume „abonnieren“ oder eintragen, wann sie selbst einen Baum gegossen haben.

Aufwand und Finanzierung der App seien zu hoch und die Kommunikation zwischen den zuständigen Stellen und den Bürgern werde durch sie nicht unterstützt, hatte daraufhin die Behörde mitgeteilt, in der aktuell ein „Handlungskonzept Stadtbäume“ erarbeitet wird. Dementsprechend könne eine Bewässerung durch Bürger die professionelle Bewässerung nicht ersetzen. So sieht es auch Brandewiede. Sein Tipp für alle, die gerne etwas tun möchten: „Wasser ist immer gut.“

Vorstellbar ist für den diplomierten Landschaftsarchitekten auch, dass sich Maßnahmen wie dieses Jahr in Gröpelingen oder vorigen Herbst in Findorff wiederholen könnten. Dabei waren entlang der Gröpelinger Heerstraße beziehungsweise der Findorffallee Poller gesetzt worden, um dort das Abstellen von Autos unmöglich zu machen. „Leider“, sagt dazu Brandewiede: „Weil die Leute den Bäumen mit ihren Autos auf die Füße und gegen die Stämme fahren und das Verständnis leider nicht da ist. Gegen eine Laterne würde man doch auch nicht einfach so fahren.“

Bei Neuanpflanzungen wolle man in Zukunft zwar nicht komplett auf heimische Arten wie Eichen oder Buchen verzichten, so der UBB-Referatsleiter weiter. „Wir müssen aber auch auf andere Arten zurückgreifen, wenn sich das nicht mehr erhalten lässt.“ Dementsprechend sei durchaus denkbar, dass es in Bremens Innenstadt eines Tages aussehen könnte wie in Madrid oder Barcelona.