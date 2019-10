„Liga Terezin“ handelt von der Fußball-Liga im KZ Theresienstadt. (fr)

Wie gehen wir damit um – schmeißen wir den Betreffenden einfach raus oder wollen wir aktiv etwas tun? Diese Frage hatte sich vor rund eineinhalb Jahren die Vereinsführung des Bremer Sportvereins von 1906, kurz: Bremer SV, gestellt. Der Anlass war ein Foto, das in einer vereinsinternen Whatsapp-Gruppe gepostet worden war. Darauf waren im Hintergrund rassistische Symbole zu sehen.

Der Verein hatte daraufhin die Kampagne „Gemeinsam gegen Rassismus & Diskriminierung“ ins Leben gerufen, die vom Bremer Fußball-Verband unterstützt wurde. Unter anderem hatte der BSV im Rahmen dieser Initiative gemeinsam mit dem benachbarten TV Bremen-Walle 1875 und dem Sportgarten ein Fußballcamp für junge Geflüchtete orga­nisiert.

„Eine Aktion alleine reicht nicht“, stand aber für Vereinspräsident Peter Warnecke fest, der sich auch für die CDU im Waller Beirat engagiert. Und so sei schließlich die Idee entstanden, den Dokumentarfilm „Liga ­Terezin – Die Fußballmannschaft im KZ Theresienstadt“ zu zeigen, der bereits in anderen Städten zu sehen war.

In dem Konzentrationslager in der Nähe von Prag gab es eine kleine Fußballliga, in der Häftlinge spielten. Die Nationalsozialisten hatten Spiele gefilmt und die Bilder der glücklich und ausgelassen wirkenden Menschen anschließend für Propagandazwecke genutzt: Alles gar nicht so schlimm in Theresienstadt.

Fast die gesamte Herren-Mannschaft anwesend

Der ehemalige Leiter der Gedenkstätte ­Terezin Oded Breda, der den rund einstündigen Dokumentarfilm über dieses düstere Kapitel gemeinsam mit den israelischen Journalisten Mike Schwartz und Avi Kanner produziert hat, möchte damit ein Publikum ansprechen, das normalerweise keinen Film über den Holocaust anschauen würde. Und tatsächlich: Rund 100 Gäste kamen zu der Filmvorführung Ende Oktober im Volkshaus, wie Warnecke nun im Kulturausschuss des Waller Beirats, dessen Sprecher er ist, berichtet hat: „Unsere erste Herren-Mannschaft war fast komplett da und das Publikum reichte von der A-Jugend bis zu 80-Jährigen.“ An die Filmvorführung habe sich ein angeregtes Gespräch mit Oded Breda, der an diesem Abend anwesend war, angeschlossen.

Der Verein wolle versuchen, die Initiative Gemeinsam gegen Rassismus und Diskriminierung weiterhin durch ein bis zwei Aktionen pro Jahr mit Leben zu füllen. Die Kampagne habe innerhalb des BSV schon einiges verändert und die Debattenkultur habe sich verändert, sagt Warnecke: „Was damals in der Whatsapp-Gruppe war, das ist nie wieder passiert.“