Die Polizei Bremen hat die Kriminalstatistik 2017 für die einzelnen Stadtbezirke vorgestellt. (dpa)

Für die Reviere Walle/Findorff und Gröpelingen/Oslebshausen fällt die Bilanz von Jens Körber, Leiter der Polizeiabteilung Nord/West, erfreulich aus. „Die Fallzahlen insgesamt sind im Bremer Westen auf dem niedrigsten Niveau seit fünf Jahren“, sagte er am Dienstag. Die Zahl der insgesamt im Westen begangenen Straftaten ist demnach von 11.431 im Jahr 2016 auf 9566 im Jahr 2017 gesunken, wobei sich die Aufklärungsquote auf 46,8 Prozent erhöht hat.

Nur im Bereich Diebstähle aus Boden- oder Kellerräumen und Waschküchen stiegen die Zahlen; hier wurden insgesamt 302 Taten angezeigt, das sind 33 mehr als im Vorjahr. Einen Kriminalitätsbrennpunkt gibt es Körber zufolge nicht, die Delikte verteilen sich räumlich recht gleichmäßig auf alle Straßen.

Was auffällt: Trotz sinkender Zahlen kommt es im Bremer Westen noch immer überdurchschnittlich oft zu Körperverletzungsdelikten auf Straßen, Wegen oder Plätzen. Außergewöhnlich hoch ist außerdem die Zahl der Fahrraddiebstähle in Walle und Findorff und vor allem in Walle werden auch besonders oft KFZ-Teile, Navigationssysteme oder Scheinwerfer gestohlen.