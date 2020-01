Utbremen. Wer die gelbe Linie überschreitet, kann sich auf etwas gefasst machen. Die Demarkationslinie, die zum Beispiel auf Flughäfen die Grenze des Erlaubten festlegt, dient den Autorinnen Juli Zeh und Charlotte Roos als Symbol für den schmalen Grat zwischen Entscheidungsfreiheit und Fremdbestimmung. Das Bremer Amateurensemble „Brotlose Kunst” hat sich das zeitgenössische Theaterstück auf die eigenen Leiber zurechtgeschnitten, und nun auf die Volkshaus-Bühne gebracht. Noch zwei Mal haben Zuschauer die Gelegenheit, sich das schräge Flüchtlingsdrama anzuschauen, in dem auch eine Kuh eine tragende – oder besser gesagt, fliegende – Rolle spielt.

Mit Grenzerfahrungen haben die neun Akteurinnen und Akteure persönlich beste Erfahrungen gemacht: Seit 15 Jahren spielen sie zusammen, seit zehn kontinuierlichen Jahren proben sie jeden Mittwochabend mit Regisseur und Schauspielcoach Alexander Hauer im Volkshaus und haben in dieser Zeit schon viele persönliche und schauspielerische Demarkationslinien überschritten. „Wir sind immer anspruchsvoller und mutiger geworden“, erzählt Ensemblemitglied Hendrik Crasemann. Die Chance, als Regisseur über einen solch langen Zeitraum mit einem festen Ensemble zusammenzuarbeiten, ergebe sich in der professionellen Theaterbranche selten, erklärt Theatermacher Hauer. „Aber weil wir uns schon so lange kennen, macht es am meisten Spaß, aus den Schauspielern immer wieder neue, überraschende Facetten herauszukitzeln.“

Und so steht auch im aktuellen Programmflyer wieder die bewährte Besetzung mit: Kerstin Dörr-Kling, Martina Hansen-Crasemann, Jutta Kischkat-Camara, Ulrike Liebig, Hendrik Crasemann, Stefan Dörr-Kling, Ralf König und Christian Schmidt: Namen, die der ein oder andere möglicherweise aus ganz anderen Zusammenhängen kennt. Dass sich die Künstler mit Leidenschaft und größtem Vergnügen ihrer „Brotlosen Kunst“ hingeben können, liegt daran, dass sie im Alltag ihr Auskommen unter anderem als Mediziner, Lehrerin, Buchhändlerin oder Personalleiter haben.

Die Premiere des ersten gemeinsamen Projekts – eine Adaptation von Anton Tschechows Komödie „Die Hochzeit“ – fand noch vor einem Publikum statt, das ausschließlich aus Familie und guten Freunden bestand. Mittlerweile ist der Freundeskreis des Ensembles Brotlose Kunst auf so viele Theaterinteressierte gestiegen, dass es für acht Aufführungen reicht.

Wer das selbst einmal erleben möchte, muss sich beeilen: Restkarten für zwölf Euro, ermäßigt acht Euro, gibt es nur noch für die beiden Abendvorstellungen am Freitag, 31. Januar, und Sonnabend, 1. Februar, im Volkshaus an der Hans-Böckler-Straße 9.

