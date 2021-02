Seit 18. Januar laufen die Arbeiten zur Umgestaltung des Oslebshauser Parks. Aktuell wird im alten Teil der Grünanlage unter anderem der Weg parallel zur Heerstraße hergerichtet. Auch im südwestlichen Teil sind Arbeiten geplant. (Roland Scheitz)

Offener und freundlicher heißt nicht zwangsläufig auch ökologischer – ganz im Gegenteil: Darauf weist im Zusammenhang mit unserem Bericht „Frischekur für die grüne Stadtoase“ vom 26. Januar Kerstin Hartmann hin. In ihrem Garten ganz in der Nähe des Oslebshauser Parks geht es ihrer Beobachtung zufolge nämlich deutlich weniger betriebsam zu, seit im vorigen Winter im Park Sträucher und Bäume entfernt wurden. „Danach war der Park zwar frei und offen“, sagt sie, „gleichzeitig waren aber Lebensräume und Brutmöglichkeiten für Vögel und zahlreiche Insekten vernichtet. Vogelgezwitscher erklang nur noch vom schmalen Gehölzstreifen entlang der Schule. Zum ersten Mal seit 20 Jahren waren in meinem Garten weder Rotschwanz noch Fledermaus zu beobachten.“

Amsel, Zaunkönig, Buchfink, Grasmücke, Grünfink, Rotkehlchen, Heckenbraunelle und Hänfling seien Hartmann zufolge bisher im Gebiet zu finden gewesen: „Diese Vögel, die im Gehölz brüten, haben durch die Entfernung der Sträucher Lebensraum allgemein, insbesondere aber Brutmöglichkeiten verloren.“

Besonders unverständlich sind für Hartmann die im neueren Teil des Parks geplanten Maßnahmen. 1990 war der Park bewusst um dieses naturnahe Areal erweitert worden. Wieso ausgerechnet dort am letzten dichten Gehölzstreifen entlang ein Weg angelegt und die ökologisch wertvolle vernässte Wiese trockengelegt und zu einer Liegewiese umgewandelt werden soll, das möchte Hartmann nun gerne vom Umweltressort wissen. Bislang habe sie auf ihre Anfrage jedoch keine Antwort erhalten: „Das finde ich sehr frustrierend.“