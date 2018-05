Tierpflegerin Dominique Grünwaldt informiert über die artgerechte Haltung der exotischen Vögel. (Walter Gerbracht)

Findorff. "Jede Zähmung ist ein Akt der Gewalt", stellt Hans-Hermann Braune fest. Er und seine Frau Elisabeth Willich-Braune haben eine da eindeutige Meinung: Papageien sind keine Haustiere. Von Natur aus würde sich kein Papagei einem Menschen nähern, ist Willich-Braune überzeugt. "Jeder Einzelne ist einer zu viel", sagt sie auf die Frage, wie viele Papageien denn überhaupt in den Wohnungen Bremens gehalten werden. Die Zähmung der oft allein gehaltenen Tiere verlaufe immer nach dem gleichen Muster. Das Tier wird bei angepassten und erwünschten Verhalten gefüttert, ansonsten nicht. "Papageien sind sehr intelligent", gibt Braune zu bedenken. "Die bemerken das Muster schnell." Doch mit einem guten Leben bei artgerechter Haltung habe das nichts zu tun.

Das Tierschützer-Paar wohnt zwar in Schwachhausen, aber ihr Herz ist in Findorff zuhause. Dort gründeten sie 1998 den Verein Papageienschutz-Centrum Bremen, dessen Räumlichkeiten sich in der Salzburgerstraße finden, unweit des Utbremer Rings. In zwei Fluggehegen bietet der Verein geschädigten Papageien ein artgerechteres Zuhause, aber wirklich zufrieden sind sie und ihre Angestellten damit nicht. Eine von ihnen ist Dominique Grünwaldt. Die ausgebildete Tierheim- und Pensionstierpflegerin ist überzeugt: "Das Projekt ist fantastisch und wir tun alles, was wir können, aber das ist immer noch zu wenig." Die Möglichkeiten seien schlicht erschöpft. Das freie Leben in ihrem urtümlichen Lebensraum könne man nicht ersetzen.

Der Verein ist bis heute bundesweit die einzige Stelle, die solch ein Zentrum zum Schutz von Papageien und zur Aufklärung über die unartgerechte Haltung betreiben. Begonnen hatte alles Mitte der 90er-Jahre. Auf einer Reise nach Südamerika habe Elisabeth Willich-Braune damals erstmals frei lebende Tiere gesehen. Seitdem ertrage sie den Gedanken an Tiere in Käfighaltung nicht mehr: "Die Bauchschmerzen hörten nicht mehr auf", erzählt sie. Die Reaktion erfolgte prompt. Das Ehepaar riss in seinem Haus im Erdgeschoss alle Türen heraus und richtete die komplette Etage als großes Freifluggehege für Papageien her. "Türen raus, Äste rein", lautete die Devise. Hier hielten die Beiden für einige Zeit Papageien und suchten dann parallel nach einer passenden Örtlichkeit zum Aufbau des heutigen Schutzzentrums. Dieses fanden sie 2003 in Form einer alten Gärtnerei. "Total versifft und heruntergekommen", beschreibt Willich-Braune den damaligen Zustand.

Es brauchte einige Monate harter Arbeit, um das Gelände und die Gebäude wieder herzurichten und die nötige Infrastruktur herzustellen. "Wir haben mit Kettensägen die Brombeeren von den Türen entfernt", erzählt sie. "Wir kamen damals kaum ins Gebäude." Dank viel Herzblut war es im Juni 2004 geschafft: Die ersten Vögel zogen in die nagelneuen Fluggehege. Gut ein Jahr später, nachdem alle Gestaltungsarbeiten abgeschlossen waren, begannen die Publikumstage, die es seitdem sechs- bis achtmal im Jahr gibt.

Sehr wichtig seien diese Tage der offenen Tür, betont Hans-Hermann Braune. Das Ziel sei neben der Präsentation der Räumlichkeiten und der Arbeit vor allem, über die Verstöße in der Haltung aufzuklären. Um Papageien zu helfen, die unter wenig artgerechten Bedingungen leben oder gar misshandelt wurden, kommen die Vögel aber auch ins Zentrum selbst. Mit diesem Hintergrund leben in den beiden Hallen des Fluggeheges zurzeit 57 Grau- und Buntpapageien-Arten auf einer Fläche von etwa 530 Quadratmeter in einem mit Bäumen und Sträuchern naturnah gestalteten Lebensraum. Viel mehr ist auch nicht möglich. Hier würden die aufgenommenen Tiere schnell verwildern. "Die Vögel werden wieder zu Vögeln", sagt Grünwaldt.

Sie arbeitet bereits seit knapp fünf Jahren im Papageien-Schutzzentrum. "Ich sehe gern, wie die Papageien wieder zum Wildtier werden, wenn auch nur auf begrenztem Raum." In den heimischen Wohnungen seien die Vögel mehr Spielzeug denn Tier. Die Halter würden das Verhalten ihrer Tiere missdeuten, da fast alles geschehe, weil die Vögel halt nicht anderes tun können, als zum Beispiel fröhlich zu singen. Für viel mehr sei in den Käfigen oft überhaupt nicht der Platz da. "Tatsächlich ist der Papagei ein Schwarm-, Wild- und Flugtier. Nichts davon sei in Käfigen in Wohnzimmern auslebbar."

Darum wirbt der kleine Verein auch dafür, Papageien nicht mehr als Haustiere zu halten. "Käfige müssen geleert, nicht vergrößert werden", wenden sie sich an alle Halter. Doch viel Hoffnung, dass sich etwas ändert, hat das Ehepaar Braune nicht. Ihre Tipps an die Halter, um die Lebensbedingungen der Tiere zu verbessern, sehen sie als pragmatische Notlösung. "Eigentlich gibt es keine Methode, um das Leben der Tiere in Wohnungen artgerecht zu machen", ist Elisabeth Willich-Braune überzeugt. Allein Verbote würden den Tieren helfen. Für Dominique Grünwaldt ist es jedenfalls immer der schönste Moment ihrer Arbeit, wenn sie merke, wie sich die Vögel von den Menschen ab- und ihrem Schwarm und Gefährten wieder zuwendeten.

Der nächste Publikumstag im Fluggehege an der Salzburgerstraße 2 a ist am Sonntag, 27. Mai, von 14 bis 17 Uhr. Der Eintritt beträgt drei Euro für Erwachsene und 50 Cent für Kinder.