Ab Freitag kehrt die Buslinie 25 in Findorff auf ihre bekannte Route zurück. (Christian Walter)

Ab Freitag, 23. August, verkehrt die Buslinie 25 auf ihrer Strecke zwischen dem Schweizer Eck in Osterholz und Weidedamm-Süd in Findorff nach fast drei Jahren wieder auf ihrer angestammten Route.

Wegen eines maroden Kanals war die Findorffstraße seinerzeit für LKW und Busse über zwölf Tonnen gesperrt worden. Seit November 2016 waren dementsprechend die Busse der Linie 25 in beiden Fahrtrichtungen im Stadtteil Findorff über die Plantage und die Herbststraße umgeleitet worden, so lange der Kanal in der Findorffstraße erneuert wurde. „Damit ist es am kommenden Freitag vorbei“, kündigt Andreas Holling, Sprecher der Bremer Straßenbahn AG (BSAG) an: „Mit Betriebsbeginn fahren die Busse ab 23. August wieder auf der alten Route.“

Die Wiederaufnahme der ursprünglichen Streckenführung hat auch Auswirkungen auf zwei Haltestellen. So können auch die Stopps Theodor-Heuss-Allee und Herbststraße, die mit der Umleitung in die Herbststraße beziehungsweise an die Plantage umverlegt worden waren, ab 23. August wieder wie gewohnt bedient werden.