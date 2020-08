Wann genau die Kreuzungen Gröpelinger Heerstraße/Debstedter Straße für Fahrzeuge wieder freigegeben werden kann, steht noch nicht fest. An diesem Donnerstag, 20. August, geht aber die neue provisorische Umsteigeanlage Gröpelingen der Bremer Straßenbahn AG in Betrieb. (Roland Scheitz)

An diesem Donnerstag, 20. August, geht die neue provisorische Umsteigeanlage Gröpelingen der Bremer Straßenbahn AG (BSAG) an der Debstedter Straße beim Depot in Betrieb: Etwa ein Jahr lang werden die Straßenbahnlinien 2, 3, 10 und N10 sowie die Buslinien 80, 81, 82, 90, 91, 92, 93, 95 und N7 dort nun halten – bis im Herbst kommenden Jahres die neue modernere und barrierefreie Umsteigeanlage an der Gröpelinger Heerstraße fertiggestellt ist.

Etwa 24 000 Fahrgäste steigen der BSAG zufolge täglich am Gröpelinger Depot ein, aus oder um, das im öffentlichen Personennahverkehr als zentrale Verkehrsdrehscheibe zwischen Bremen-Nord und der Innenstadt gilt. Um Fahrgästen beim Ein- und Umsteigen zu helfen und sie bei möglichen Fragen zur neuen Haltestelle zu unterstützen, werden am Starttermin, 20. August, Mitarbeitende des BSAG-Infoteams vor Ort im Einsatz sein.

Bis die neue Umsteigeanlage fertiggestellt ist, bedienen alle Busse und Bahnen zwei Bahnsteige, die provisorisch an der Debstedter Straße eingerichtet worden sind. Es gibt dabei fünf verschiedene Haltepositionen (A bis E). Die Straßenbahnen fahren die Position A (Linien 2, 10 und N10) sowie B (Linie 3) an. An den Positionen C (Linien 80, 82, 91 und 92) sowie D (Linien 81, 90, 93 sowie 95) fahren die Busse in Richtung Bremen-Nord ab. Die Nachtlinie N7 hält stadtauswärts an der Position D und stadteinwärts an der Position E.

Die Bahnen der Linien 2 und N10 fahren dabei wie gewohnt und drehen aus der Stadt kommend über die Havemannstraße. Anders ist das bei den Linien 3 und 10. Sie können aktuell im Bremer Westen nicht wenden und tauschen daher ihre Liniennummer: Die Straßenbahnwagen der Linie 3 kommen künftig über die Stapelfeldstraße am Hafen vorbei und fahren dann ab Gröpelingen als Linie 10 über den Heerstraßenzug wieder stadteinwärts. Die Wagen der Linie 10 machen es umgekehrt und fahren mit der Liniennummer 3 zurück in die Innenstadt.

Sobald im Herbst 2021 die neue Umsteigeanlage in den Betrieb gegangen ist, wird auf dem Depot-Areal zur Hafenrandstraße hin die Abstellanlage neu gebaut. Anschließend geht es an den viergeschossigen Neubau für das Polizeikommissariat West und an ein zweistöckiges BSAG-Betriebsgebäude, das daneben gebaut werden soll.

Autofahrer übrigens müssen sich noch ein wenig gedulden: Die Umleitung für Pkw und Lkw über Ludwig-Plate-Straße, Louis-Krages-Straße und Südweststraße bleibt laut BSAG voraussichtlich noch etwas länger bestehen. Wann genau die Kreuzungen Gröpelinger Heerstraße/Debstedter Straße und Stapelfeldtstraße/Debstedter Straße wieder für Kraftfahrzeuge freigegeben werden, stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest.

Weitere Informationen

Aktuelle Streckenführungen, Fahrpläne und Umleitungen sind jederzeit online unter

www.bsag.de sowie über die App „Fahrplaner“ des VBN abrufbar. Eine Übersicht über Haltestellen und Linien gibt es dort ebenfalls.