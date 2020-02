Schulkinder steigen in ein privates Fahrzeug. Um den Nachwuchs sicher zur Schule zu bringen, halten viele Eltern direkt vor dem Schulgebäude. (Ralf Hirschberger)

Ohlenhof. Gefährliche Szenen spielen sich allmorgendlich kurz vor Schulbeginn an der Grundschule am Halmerweg ab: Autos fahren in den Wendekreis hinein, bleiben stehen und blockieren die Fläche, während von hinten weitere Fahrzeuge nach drängen. „Die Autos kommen dann nicht mehr raus, zwischendurch werden Türen geöffnet und die Kinder laufen kreuz und quer. Wenn es nicht so dramatisch wäre, würde man denken: Das ist Slapstick“, schilderte Schulleiterin Angela Heidrich dem Bildungsausschuss des Gröpelinger Beirats.

Das Elterntaxi-Problem ist nicht neu – unter anderem suchen in Walle Bau- und Bildungsausschuss nach Lösungen für die Grundschule an der Melanchthonstraße. Am Halmerweg gab es Heidrich zufolge bereits massive Probleme mit dem Schwimmbus, da der eigens dafür vorgesehene Parkplatz regelmäßig zugeparkt war und der Bus im Wendekreis nicht mehr weiterkam: „Die Bremer Bäder drohten, die Kinder nicht mehr abzuholen.“

Auch 1000 Elternbriefe halfen nichts, und Heidrichs Kollegen, die die Situation entschärfen wollten, wurden am Ende angepöbelt. Der Schwimmbus fährt mittlerweile zu anderen Zeiten. Die Aktion „Schulexpress“, die Kinder motivieren soll, in kleinen Gruppen zusammen zur Schule zu laufen, sei allerdings sogar trotz Unterstützung durch Stadtmusikanten-Darsteller von Anfang an nicht angenommen worden, so Heidrich. Auch der Elternbeirat habe sich dann mit dem Thema Elterntaxis befasst: „Dabei wurde angeboten, sich dort hinzustellen. Ich möchte aber diese Eltern nicht in komische Situationen bringen.“

Polizeikontrollen empfohlen

Da offenbar häufig Kinder in den Elterntaxis nicht angeschnallt sind oder ohne Kindersitz im Wagen sitzen, empfiehlt Bildungsausschusssprecher Martin Reinekehr (SPD) Polizeikontrollen, wie es sie schon vor Jahren gelegentlich vor Schulen gegeben habe: „Dann war erstmal einige Wochen Ruhe.“

Auch an der Grundschule am Pastorenweg habe es kürzlich Polizei-Aktionen gegeben, so Pierre Hansen (SPD): „Das könnte man dort im Wochentakt wiederholen.“ Seiner Meinung nach sollte darüber nachgedacht werden, den Halmerweg als Schulstraße zu bestimmten Zeiten für Autos zu sperren. Vorbild ist hier Oyten, wo im Januar die einzige Zufahrtstraße zu einem Schulzentrum gesperrt wurde, nachdem dort ein Kind angefahren worden war.

Ob auch am Halmerweg eine Sperrung hilfreich wäre? Im Bildungsausschuss war dazu auch eine große Befürchtung zu hören: das Problem könnte sich dadurch auf die Ecke Stuhmer Straße / Halmerweg verlagern. So hoffen vorerst alle auf den neuen Verkehrssachbearbeiter im Gröpelinger Polizeirevier, der sich nun mit der Situation vor der Grundschule befassen will.