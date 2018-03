Blick aufs volle Haus zur Eröffnung. Initiator des Klimacafés Jürgen Schnier (links) neben Umweltsenator Joachim Lohse. (Roland Scheitz)

Das Projekt „Klimazone Findorff“ ist eine von bundesweit mehr als 100 Maßnahmen im Rahmen der nationalen Initiative „Kurze Wege für den Klimaschutz“. Sie wird vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit gefördert. Mehr als zweihundert Veranstaltungen stehen nun für FIndorff auf dem Programm. Den Auftakt macht am 5. März des erste „Stadtgespräch". Gast an diesem Montag ist Staatsrat Ronny Meyer, der im Bremer Umweltressort für den Bereich Umwelt- und Klimaschutz zuständig ist.

Zur Eröffnung am vergangenen Freitag kam der Bremer Umweltsenator Joachim Lohse nach Findorff und blickte mit Wohlwollen in den bis auf die letzten Quadratzentimeter voll besetzten Raum: Neben Vertretern der Projektpartner vom Bund Bremen, dem Bremer Umwelt Büro, dem Recyclinghof und der Initiative „Leben in Findorff“ waren unter anderem auch Messe-Chef Hans Peter Schneider, Vertreter von Beirat, Ortsamt, Findorffer Polizeistation, Sportgemeinschaft Findorff, der Wohnungsunternehmen Gewoba und Espabau sowie Findorffer Geschäftsleute der Einladung gefolgt. Sie alle sollen für gemeinsame Aktionen ins Boot geholt werden, erklärte Projektleiter und Initiator Jürgen Schnier.

Über 200 Veranstaltungen sind in der Münchener Straße geplant.

„Es ist wichtig, dass wir uns gemeinsam für den Klimaschutz engagieren“, bestätigte Lohse. Neueste Zahlen zum Anstieg des Meeresspiegels bewiesen, wie schnell der Klimawandel voranschreite. Eine Tatsache sei auch, dass Bremen den selbst gesteckten Zielen bei der Einsparung von Treibhausgasen deutlich hinterherhinke. Begründet sei das vor allem durch das Festhalten der Bundesregierung an den Kohlekraftwerken, sagte Lohse. Es sei der richtige Ansatz, eine Anlaufstelle für Bürger an einem zentralen Ort und in attraktiver Lage zu schaffen und ein Netzwerk von Partnern aufzubauen, lobte der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr.

Die Idee dazu sei im Sommer des vergangenen Jahres entstanden, erzählte Schnier. Kurz zuvor hatte er die Geschäftsführung des „Bauraum“ am Hulsberg abgegeben, nachdem er acht Jahre lang das Beratungszentrum für umweltschonendes und energiesparendes Bauen und Sanieren geleitet hatte. Davor war Schnier Mitinhaber eines Fahrrad-Fachgeschäftes an der Humboldtstraße und gründete später die Agentur „Concept-Rad“, die Unternehmen beim Umstieg auf Fahrradmobilität und bei Bike-Sharing-Projekten berät und unterstützt.

Klimacafé Klimazone

Klimaschutz im Alltag solle nicht als unbequeme und erzwungene Zusatzaufgabe begriffen werden, betonte Schnier: „Wir wollen motivieren, sensibilisieren und vor allem zeigen: Klimaschutz macht Spaß.“ Mit Informationsveranstaltungen in den Themenbereichen Wohnen und Energie, Verkehr und Mobilität, Konsum und Ernährung, Stadtökologie und Quartiersgestaltung sollen praktisch umsetzbare nachhaltige Veränderungen angestoßen werden.

Das Projekt Klimazone hätte auch irgendwo anders in Bremen an den Start gehen können. Doch Findorff bot sich als besonders umweltbewusstes Quartier geradezu dafür an, erklärte Schnier. Er habe sich in diversen Stadtteilen umgeschaut, doch die soziokulturellen und politischen Gegebenheiten in Findorff zeigten: „Hier wohnen besonders viele Menschen, die dafür zugänglich sind.“ Das beweist auch eine andere Zahl: Unter den elf Bremer Projekten, die von der nationalen Klimaschutzinitiative gefördert werden, sind drei Ideen aus Findorff. Und der „Klimaboulevard“ Münchener Straße scheint dafür ein fruchtbarer Boden zu sein: Das Klimacafé befindet sich nun in guter Nachbarschaft mit dem Tauschladen und dem stationären Repaircafé, die bereits Anfang des Jahres ihren Betrieb aufgenommen haben.