Überseestadt. Vor etwa zwei Jahren gewann das Bremer Start-up „Watertuun“ beim Wettbewerb „Ideen für Bremen“ und sammelte per Crowdfunding-Kampagne mithilfe von 666 Unterstützern Startkapital in Höhe von 24 000 Euro. In diesem Jahr ist das von vier jungen Bremern in einer Wohngemeinschaft in der Neustadt gegründete Unternehmen mit seiner Fisch- und Gemüse-Farm nach Walle in die Überseestadt umgezogen.

Bei ihrem neuen „Wasserturm“, einem Backsteingebäude der Firma Vollers an der Hoerneckestraße beim Europahafenbecken, wollen der angehende Biologie- und Chemielehrer Lucas Lansing, Umwelttechniker Denis Kapieske, Biologin Anna Brünner und Meeresbiologe Enno Fricke demnächst ein 130 Quadratmeter großes Gewächshaus aufbauen, das sie vor einiger Zeit durch glückliche Umstände geschenkt bekamen. Mittlerweile haben sie die Stahl-Alu-Glas-Konstruktion in Fulda abgebaut und auch schon nach Bremen transportiert.

Sehnlichst warten sie nun auf die Baugenehmigung, nachdem sie im April ihren Bauantrag bei der Behörde eingereicht haben. „Unserer Meinung nach steht der Antrag kurz vor der Bewilligung“, berichtete nun Lucas Lansing dem Fachausschuss Überseestadt des Waller Beirats. Noch in diesem Jahr hoffen er und seine Mitstreiter, mit dem Aufbau des 18,5 mal 7,3 Meter großen Glashauses beginnen zu können, sodass sie in der kommenden Saison eine moderne Anlage mit Doppelverglasung und automatischem Belüftungssystem mit Schattierungsmöglichkeiten und Witterungssensoren zur Verfügung haben. In diesem Jahr wuchsen Tomaten, Zucchini, Gurken und Grünkohl noch in einem Folientunnel.

Im sogenannten Aquaponik-Verfahren – der Begriff ist eine Kombination aus „Aquakultur“ (Aufzucht von Fischen) und „Hydroponik“ (Anbau von Pflanzen) – werden Fische und Gemüse in einem geschlossenen Kreislaufsystem dort produziert, wo sie verzehrt werden. Dabei nutzen die Pflanzen die Ausscheidungen der in Tanks lebenden Fische als Nährstoffe und sorgen wiederum dafür, dass das Wasser, in dem die Fische schwimmen, gereinigt wird.

Der Aquaponik-Anbau schont Ressourcen, zum Beispiel Wasser, und kommt ohne Pestizide, Düngemittel oder Antibiotika aus. Mit diesem Prinzip lassen sich außerdem lange Transportwege vermeiden. „Wir bieten dem Klimawandel Kontra“, sagt deshalb Lansing: „Außerdem wollen wir Missstände in der Lebensmittelproduktion aufzeigen und einen Ort für Umweltbildung erschaffen.“

Denn tatsächlich lasse sich mit einer Anlage der von Watertuun geplanten Größenordnung mit dem Verkauf von Fisch und Gemüse kein Geld verdienen – auch wenn ein „Hofladen“ angedacht ist, in dem Fisch und Gemüse zukünftig verkauft werden sollen. Als zweites Standbein setzt das junge Team deshalb auf den Aspekt Umweltbildung mit Vorträgen, Schulbesuchen und Workshops zum Thema nachhaltige Lebensmittelproduktion. „Wir haben schon Vorlesungen an der Hochschule Bremen gehalten und möchten das auch wieder“, sagt Lansing. Aktuell vernetzte sich das Team innerhalb der Forschungslandschaft.

Dass Watertuun in die Überseestadt gezogen ist, kommt bei den Waller Ortspolitikern gut an. Wer mehr über Aquaponik erfahren möchte, ist herzlich willkommen: „Schon jetzt kommen sehr viele Leute vorbei“, so Lansing. Weitere Informationen gibt es unter www.watertuun.de.