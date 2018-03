Walle. So wie es sich dieses Jahr mit dem gefühlten Frühlingsbeginn verhält, so kann auch die aktuelle Ausstellung „Frühling“ in der Galerie des Westens am besten beschrieben werden: Besucher und Besucherinnen müssen auf eine Entdeckungsreise gehen. „Der Frühling ist indirekt versteckt, man muss ihn selber finden“, beschreibt Künstlerin Mechtild Böger, die in Walle lebt und arbeitet, den Eindruck, den die Ausstellung vermittelt.

Die Gemeinschaftsausstellung, die mit einer Vernissage eröffnet wurde, zeigt die Arbeiten von insgesamt 15 Künstlern und Künstlerinnen. Die Werke stammen nicht nur von bildenden Künstlern aus Walle und Gröpelingen. Gäste aus Bremen und Deutschland erweitern die Ausstellung mit ihren Werken. Die Vielfalt der Künstler und Künstlerinnen spiegelt sich in dem breiten Spektrum ihrer Exponate wider. So richtet sich auch der Blick beim Betreten der Galerie nicht gezielt auf ein Werk, sondern die Besucher und Besucherinnen werden zunächst zum Schauen animiert.

Das Aquarell „Camping“ von Heiner Preißing vermittelt ein Gefühl von Wärme, Abenteuer und Frühling. Dieses setzt sich in den bunten Wachsfiguren von Erika Plamann fort. Ein sich küssendes Pärchen trägt den Namen „Frühling“ und lässt genau wie „Ferk“, einem an der Wand hängenden Schweinchen und „Brutus“, einer anmutigen Katzenstatue, nicht auf die Vorlage schließen. „Jeder hat etwas Kitschiges zu Hause, zu dem er eine Verbindung hat“, erzählt die Gröpelingerin. Sie nimmt solche Figuren, gießt diese in Wachs neu und bemalt sie zu bunten, schönen Unikaten.

Auf Entdeckung geht der Blick auch in dem Linolschnitt des 2010 verstorbenen Bremer Künstlers Heiner Preißing, der in Oyten gelebt hat. Beim Betrachten der miteinander verbundenen Blechgefäße kommt der Blick nicht zur Ruhe. Die Bremer Künstlerin Sabine Straßburger, die ihr Atelier in Hastedt hat, spielt ebenfalls mit der Wahrnehmung. Die mit „Letraset“ auf Glas gelegten Worte „vis-à-vis“ und „Gegen Über“ reduzieren die Wahrnehmung durch Reflexion und Spiegelung. Verzerrt sind auch die zwei gerahmten Fotos von Michael Wendt aus Walle. Zweimal ändert er den Fokus in einer alten Fotografie. Zur Erscheinung treten zwei neue Bilder mit einer ganz neuen Ästhetik. „Da wir die Originale nicht kennen, sind wir bei der Betrachtung völlig frei,“ sagt Michael Wendt.

Der Titel „Frühling“ passt in die Jahreszeit, ist aber nicht immer das, was die Leute beschäftigt. Dieses lässt sich an der Installation von Isabel Valecka erleben, die in Bremen lebt und arbeitet. „Praxis“ enthält Verstörendes, Liebliches, Schockierendes. Von bunten Neonröhren beleuchtet finden sich in und um ein Wandregal allerlei Dinge: Wachspuppen in Gefäßen, ein Schimmelpilz, Perlen in einem Glas, eine grüne Nacktschnecke und Strümpfe in Aquarell gemalt an der Wand. Die GaDeWe‘lerin „scheut sich nicht, auch den Schrecken zu zeigen, den man sich vorstellt“, sagt Mechtild Böger über die Assemblage. „Es ist ja nicht immer alles schön“.

Im Nebenraum hängen neben „The Speech“, einem auf schwarz gedrucktem Auftakt einer Rede der aus dem Viertel stammenden Doris Weinberger auch Bögers Bilder. Diese sind kleine Inspirationen aus Tusche, reduzierte Darstellungen, die mit den Ansätzen des Pinsels entstehen. Wer will, findet hier den Frühling. Vögel, Hasen und Gänse finden sich unter den Figuren.

Ein für Ulrich Precht schönes, aber langweiliges Foto entstand bei einer seiner zahlreichen Radtouren ins Blockland. Der Waller wollte es nicht bei den sommerlichen Färbungen des Fotos belassen. Wenn ihm „alles nicht mehr passt“, dann kippt er auch mal seinen Ostfriesentee über die Pastellkreidezeichnungen. Durch Tee und Kreide bekam das Landschaftsbild eine braun-graue Färbung. „Gefunden in der Natur, erinnert im Atelier“, sagt er. Die Landschaftsbilder des freien Künstlers enthalten dort neue Stimmungen.

Dass Frühling eine Zwischenzeit ist, wird einem beim Anblick der vier Zeichnungen von Ralf Tekaat deutlich, der in Berlin lebt und dort arbeitet. Die Eisberge und Gletscher zeigen, dass der Winter noch in seinen letzten Zügen steckt, noch friert man. Der Berliner lässt das Eis langsam schmelzen und den Frühling zum Vorschein kommen.