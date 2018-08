Hunderte Gäste feierten den sonnigen Sonntag beim Oslebshauser Dorffest an der Sperberstraße. (fotos: Walter Gerbracht)

Oslebshausen. Ein Dorf ist Oslebshausen zwar schon lange nicht mehr, sondern seit fast einem Jahrhundert Teil der Stadt Bremen. Dennoch feiern die Bewohner alle zwei Jahre ein gemütliches Dorffest. Am vergangenen Sonntag wurde der Platz vor den Sportanlagen an der Sperberstraße wieder zum Festplatz. Nachdem es am Eröffnungssonnabend ordentlich geschüttet hatte, wurden die Gäste mit einem umso sonnigeren Sonntag belohnt.

Dass alles gemeinsam viel mehr Spaß macht als alleine: Dafür stand gleich im Eingangsbereich der Auftritt der Kirchengemeinden. Auf der einen Seite präsentierte die Katholische Gemeinde St. Marien eine Auswahl fair gehandelter Produkte. Die Evangelische Gemeinde Gröpelingen und Oslebshausen hatte eine kleine historische Fotoausstellung vorbereitet. Dort warb Gemeindemitglied Rosemarie Schwertfeger auch für den Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 9. September. Ab 13 Uhr möchte die Oslebshauserin Neugierige auf eine Führung durch die Andreaskirche mitnehmen, erzählte sie. Vor dem Gemeinschaftsstand warb Diakon Stefan Weitendorf derweil um den Nachwuchs des Stadtteils: Am Sonnabend, 1. September, sind Kinder aus dem Bremer Westen ins Gemeindehaus an der Ritterhuder Heerstraße eingeladen, um zusammen einen ganzen Tag mit Musik, Sport und kreativen Workshops zu verbringen. Die Gemeinden waren aber nicht nur zur Feier des Tages nah zusammengerückt, erklärte Rosemarie Schwertfeger: Katholiken und Protestanten bilden im Stadtteil seit einiger Zeit einen vielstimmigen gemeinsamen Chor. „Das ist so was von super!“, schwärmte Chormitglied Elsbeth Sommer. Öffentlich zu hören ist der Chor mit dem Namen „Gosem“ bei einem großen Konzert im November, berichteten die Sängerinnen.

Direkt gegenüber waren Jonas Aust und Jannik Biller auf alle Notfälle vorbereitet. Die beiden jungen Männer repräsentierten das Technische Hilfswerk (THW), dessen Ortsverein Bremen-Nord seinen Sitz an der Togostraße hat. Weil die Technik auf dem Festplatz wie am Schnürchen lief, hatten die beiden 19-Jährigen viel Zeit, andere Jugendliche mit ihrem Engagement anzustecken. „Spielend helfen lernen“ – so das Motto der THW-Jugend – können bereits Mädchen und Jungen ab dem Alter von zehn Jahren.

Einen entspannten Nachmittag in ihrem Heimatstadtteil genossen auch Kontaktpolizist Holger Nolte und Verkehrssachbearbeiter Wilhelm Höwener. Die beiden Polizeibeamten waren nicht ungern zum Sonntagsdienst an der Sperberstraße abgeordnet worden. Für beide, die innerhalb der kommenden beiden Jahre in den Ruhestand gehen, wird es nämlich der letzte berufliche Einsatz auf dem Oslebshauser Dorffest sein.

„Für uns ist es ganz wichtig, das Gespräch mit den Bürgern zu suchen“, erklärte Oberkommissar Nolte. Trotz aller Veränderungen habe sich Oslebshausen seinen eigenen Charakter und seinen dörflichen Charme bewahrt, so Nolte. Auch sein Kollege Höwener brach eine Lanze für den Stadtteil im Allgemeinen und den Ortsteil im Besonderen. Viel zu oft werde Gröpelingen auf seine Problembereiche reduziert. „Dabei gibt es hier so viele schöne Ecken und so viele positive Veränderungen.“ Das konnte auch Stadtteilmanager Lars Gerhardt bestätigen: „Es gibt diverse Neubauprojekte, Oslebshausen nimmt als Einkaufsstandort Schwung auf, und das schafft neue Arbeitsplätze.“

Bereits beim ökumenischen Gottesdienst, beim Frühschoppen mit Shanty-Musik und beim Auftritt von Zauberer Sönke Ruge waren die Tische und Bänke vor der Bühne gut gefüllt. Restlos besetzt waren sie dann, als die Driton Dance School und der Sportverein Grambke-Oslebshausen (SVGO) ihre Fans mitbrachten. Am Vorabend hatte das Wetter den Organisatoren noch einen Strich durch die Rechnung gemacht. Der „Break Dance & Hip Hop-Battle“ mit namhaften Teilnehmern, die aus ganz Deutschland angereist waren, wurde ins Sportzentrum verlegt. Dort beeindruckten die jungen Tänzer und Musiker Publikum und Fachjury, berichtete Gerhardt: „Es war richtig gute Stimmung!“

Im Jahr 2012 hatten Gröpelingen Marketing und Bürgerhaus Oslebshausen ihr erstes gemeinsames „Oslebshauser Dorffest“ veranstaltet. Damals, erzählt Gerhardt, glaubte man sich in einem Jubiläumsjahr. In diversen Quellen war das Jahr 787 als Datum der ersten urkundlichen Erwähnung des Dorfes kolportiert worden – eine Fehlinformation, die anschließend von aufmerksamen Heimatforschern auf das Gründungsjahr 860 berichtigt wurde. Grund zum Feiern finden die Oslebshauser dennoch seitdem alle zwei Jahre. Denn Veranstaltungen wie diese, sagt der Stadtteilmanager, seien die schönste Art, den Zusammenhalt im Stadtteil zu stärken.

Organisiert wurde das „Oslebshauser Dorffest“ von Gröpelingen Marketing, dem Bürgerhaus Oslebshausen und dem Sportverein Grambke-Oslebshausen mit Fördermitteln des EU-Fonds für regionale Entwicklung, des Bremer Wirtschaftssenators und des Gröpelinger Stadtteilbeirats. Als Sponsoren beteiligt hatten sich die Sparkasse Bremen, das Sander Center und Arcelor Mittal. Essen, Getränke, Informationen und gute Gespräche gab es an 23 Ständen von Vereinen, Initiativen und politischen Parteien.