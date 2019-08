Eingelegt in Eis: Den 130 Meter langen Schlauch zu verlegen war eine besondere Herausforderung. (Mathias Hornung)

Schneeschippen im Hochsommer. Über so etwas können sich wohl nur Kanalbauer freuen. Und so sah man am Dienstagabend eine Handvoll erstaunlich gut gelaunter Männer auf der Ladefläche eines riesigen Transporters die Schaufeln schwingen. Sie waren damit beschäftigt, 130 Meter eines Schlauches von ungewöhnlichen Dimensionen freizulegen. Mit seinem Durchmesser von 2,20 Metern war er der größte seiner Art, der je in Bremen zum Einsatz kam. Der rund 5 Zentimeter dicke Schlauch aus harzgetränkter Kunstfaser wird nun künftig den ersten Abschnitt des alten Kanals an der Findorffstraße abdichten, damit er viele weitere Jahrzehnte hält. Doch bis es soweit kommen konnte, waren die Projektbeteiligten ordentlich ins Schwitzen gekommen. Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn der Schnee vorzeitig geschmolzen wäre.

Darum hielten sich Spannung und Erleichterung die Waage, als an der Plantage gegen 19 Uhr endlich das Förderband anlief, das Schwerstarbeit leisten musste. Das hätte es eigentlich bereits am Montagvormittag tun sollen – tat es aber nicht, berichtete Arne Schmüser von Hansewasser. Der leitende Ingenieur beobachtete die Aktion an der Baustelle daher ebenso interessiert wie sein Chef, Hansewasser-Geschäftsführer Jörg Bröll-Bickhardt. Auf das extra-große Inversionsgerüst mit dem Förderband hatte man zuvor drei Wochen lang warten müssen. Der Grund: Die beauftragte Kanalsanierungsfirma Aarsleff hatte es noch auf einer anderen Baustelle benötigt. Als es dann schließlich in der Nacht zum Montag zeitgleich mit dem 140-Tonnen-Schlauch vom Firmensitz Geschwenda angekommen war, war das Förderband zunächst einfach nicht in Gang zu setzen. Die Fehlersuche vor Ort blieb erfolglos, Techniker des thüringischen Spezialunternehmens mussten sich auf den Weg ins rund 420 Kilometer entfernte Bremen machen. Es habe sich herausgestellt, dass ein Steuerungsteil des Motors defekt war und ausgetauscht werden musste, schildert Schmüser. Und zwar schnell. Denn der kunstharzgetränkte Schlauch aus Polyesterfaser, der wie ein Frischfisch in Eis eingelegt und mit Isoliermaterial geschützt angeliefert wurde, war eigentlich zur sofortigen Weiterverarbeitung gedacht. „Bei höheren Temperaturen beginnt das Kunstharz auszuhärten. Der Schlauch wäre dann nicht mehr zu gebrauchen gewesen“, so Schmüser. Und in Bremen war es am Montag sehr heiß.

Gegen fünf Uhr am Dienstagmorgen war dann der enorme „Stützstrumpf“ über die gesamte Länge zwischen Plantage und Admiralstraße eingebracht und mit Wasser vollgepumpt, bis er komplett die alte Rohrwand ausfüllte. Zur Aushärtung wurde anschließend das Wasser über Heizschläuche erhitzt: Das klassische Schlauchliner-Verfahren, das vor fast 50 Jahren vom englischen Ingenieur Eric Wood entwickelt und patentiert wurde.

Der stark sanierungsbedürftige Mischwassersammler, der auf den 570 Metern zwischen Findorfftunnel und Hollerallee verläuft, stammt aus dem Jahr 1913. Die Bremer Kanalbaupioniere mauerten ihn im so genannten „Maulprofil“ von 1,80 Metern Höhe und 2,55 Metern Breite. Die Projektplaner hatten sich für die Schlauch-Methode entschieden, weil mit der technischen Alternative – dem Einsatz runder Rohre in den eiförmigen Kanal – ein deutlicher Volumenverlust einhergegangen wäre, erklärt Ingenieur Schmüser. Die Firma Aarsleff gehörte Mitte der 1970er Jahre zu den ersten, die in Deutschland nach dieser Methode arbeiteten. Nach eigenen Angaben saniert das unternehmen jährlich bundesweit rund 180 Rohrkilometer. Doch selbst für die erfahrenen Spezialisten sei der Kanal an der Findorffstraße keine Routine gewesen, erklärte Oberbauleiter Oliver Backhausen. „Ein Schlauch dieser Größe – das ist schon das Maximum dessen, was machbar ist“, sagte Backhausen.

Schon seit über drei Jahre dauern die Kanalarbeiten an der Findorffstraße nun an. Zunächst wurde parallel zum alten Sammler ab November 2016 ein neuer Kanal gebaut. Sobald dieser betriebsbereit war und die Mischwasserströme übernahm, konnte nun mit der Sanierung des alten Kanals die zweite Projektphase beginnen. Die Kanalbauer werden sich dabei zurück in Richtung Bürgerpark bewegen.

Laut Hansewasser-Projektleiter Frank Blanke werden die Kanalbauer noch bis Ende August mit dem Bauabschnitt zwischen Plantage und Kreuzung Admiralstraße zu tun haben. Anschließend folgt bis Mitte Dezember der Bereich zwischen Admiralstraße und Buddestraße. Weil dieser Teil des Kanals in besonders schlechtem Zustand sei, werden hier vorgefertigte Glasfaserkunststoffrohre zum Einsatz kommen, erklärt Oliver Backhausen. Im letzten Bauabschnitt zwischen Buddestraße und Eickedorferstraße werde von Anfang Januar bis Ende März 2020 wiederum mit Inlinern gearbeitet. Und anschließend könne man den Kanal getrost jahrzehntelang vergessen. Die Sanierer geben auf ihre Schlauchliner 50 Jahre Garantie. Für die parallel laufenden „Zwillingskanäle“ hatte sich Hansewasser nach eigenen Angaben entschieden, weil sie so, in ihrer doppelten Kapazität, auch auf künftige Starkregenereignisse eingestellt sind.

Die Straße muss für die künftigen Arbeiten nur punktuell geöffnet werden, daher gibt es in den jeweiligen Bauabschnitten lediglich eine halbseitige stadtauswärtige Sperrung, der Kreuzungsbereich Admiralstraße bleibt frei. Den größten Teil der Arbeiten werden die Findorffer laut Backhausen aber gar nicht bemerken. „Die Leute denken oft: Auf der Baustelle passiert ja gar nix“, sagt der Oberbauleiter. „Aber so ist es eben bei uns Kanalbauern: Man sieht uns selten, denn meistens sind wir unten.“