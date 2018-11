Nach mehr als elf Jahren offener Jugendarbeit im Worpsweder Jugendzentrum „Die Scheune“ hatte Schmidt im Frühling 2009 ihren Dienst als Projektleiterin der neuen Jugendkirche Bremen angetreten und zunächst ein Jahr lang gemeinsam mit engagierten Jugendlichen den Umbau gemanagt, die Räume gestaltet, die Infrastruktur eingerichtet und sich um die Anschaffung von Licht, Tontechnik gekümmert. Im Februar 2010 war es dann endlich so weit: Der Garten Eden 2.0 – die junge Kirche im Bremer Westen – konnte eröffnet werden und hat sich seitdem zu einem attraktiven und beliebten Angebot im Stadtteil entwickelt.

„Was die Bremische Evangelische Kirche hier an niedrigschwelliger Jugendarbeit ermöglicht, ist großartig“, blickt Almut Schmidt dankbar auf die vergangenen Jahre zurück und freut sich über die vielen Jugendlichen auch anderen – oder gar keinen – Glaubens, die die Einrichtung regelmäßig besuchen und „sonst vielleicht nie einen Fuß in eine Kirche setzen würden.“

Die 54-jährige Worpswederin zieht es zu neuen Ufern: Zum 1. Juli tritt sie eine Stelle in der hannoverschen Landeskirche an, für die sie den Stadtteilladen in Bremervörde leiten wird. Dort geht es insbesondere um Beratung und soziale Arbeit mit Eltern, Alleinerziehenden und ihren Kindern.

„Besonders die Entwicklung der Musiktheaterstücke und Musicals in der Jugendkirche waren eine wunderbare Aufgabe“, blickt Almut Schmidt zurück, „die Zusammenarbeit mit Profis aus der Kulturszene hat mir immer besonderen Spaß gemacht, weil das so intensive und spirituelle Erfahrungen waren. Diese Arbeit werde ich auch echt vermissen.“ Da war es ein besonders schöner Abschluss, gemeinsam mit ihren Jugendlichen die Eigenproduktion „Lost – wo ist eigentlich Sophie?“ im Mai noch einmal beim Deutschen Evangelischen Kirchentag in Berlin zeigen zu können – im Tempodrom vor fast 2000 Zuschauern: „Eine tolle Erfahrung, wie die jungen Leute das so gut bewerkstelligt haben.“

Überhaupt sei ihr das Herz immer dann aufgegangen, wenn sie die Entwicklung der jungen Menschen beobachten konnte, erzählt Almut Schmidt: „Zu sehen, was sie sich auf einmal trauen. Es ist toll, wenn sie an Mut und Zuversicht gewonnen haben und hier eine Gemeinschaft finden, in der sie sich sicher und geborgen fühlen. Das sind tolle Momente – und davon hatte ich hier in der Jugendkirche einige!“ Und noch etwas sei sehr schön für sie gewesen, sagt Schmidt, die im Laufe ihrer Tätigkeit enge Kontakte zu den Schulen und anderen Einrichtungen im Stadtteil geknüpft hat: „Wie wir hier in Gröpelingen aufgenommen worden sind, man merkt die gute Vernetzung im Stadtteil.“

Bis Juni 2020 ist die Jugendkirche nun zunächst gesichert, deren kommissarische Leitung bis zur Neubesetzung Stefanie Stross übernimmt. Sie wird dabei von einem gut aufgestellten Team und engagierten Jugendlichen unterstützt, sagt Almut Schmidt: „Der Acker ist bestellt, es kann weitergehen.“