Findorff. Wer an Shantys denkt, hat wohl unweigerlich Männer in Fischerhemden oder Uniform vor Augen und Lieder von Sehnsucht, Heimweh und wackeren Seemännern in den Ohren. Die Gruppe Hart Backbord aus Bremen hat damit wenig am Hut. Shantys singen sie zwar, die aber handeln vom anstrengenden Leben an Bord zurzeit der Großsegler im 19. und frühen 20. Jahrhundert. Wenig Romantik, dafür ein mitreißender, lebendiger Rhythmus.

Denn der Refrain begleitete einst den Arbeitsalltag der Seeleute und half, das Tempo zu synchronisieren. Ob beim Segel setzen, Einholen der Taue oder Scheuern des Decks, mit Gesang und Muskelkraft meisterten die Männer den schweren Alltag. Der Rhythmus der Lieder wurde der entsprechenden Tätigkeit angepasst. Gemeinsam ist vielen von ihnen, dass der Vorsänger, der sogenannte Shantyman, mit seiner Solopartie den Takt vorgibt und die Mannschaft im vorgegebenen Tempo antwortet. Bei den Hart Backbords darf jeder mal in der ersten Reihe stehen. Michael Strosetzky aus dem Peterswerder erzählt in der Anmoderation der Stücke außerdem die Geschichte hinter den Songs. Der erste Vereinsvorsitzende gehört seit 1981 zur Crew, ist damit aber längst nicht der „Dienstälteste“.

„Uns gibt es schon seit über 40 Jahren“, berichtet Erich Meyer aus Walle, der zu den Gründungsmitgliedern gehört. „Initiator war damals Hartmut Emig. Der hatte in Oldenburg ein Konzert von einem Shantychor gesehen mit dem üblichen Programm von ‚Wir lagen vor Madagaskar‘ bis ‚Kleine Möwe flieg nach Helgoland‘. Hartmut glaubte, dass es da noch etwas anderes geben müsse.“ Und das gab es. Fündig sei er vor allem in England geworden, speziell bei Stan Hugill, dem bedeutendsten Sammler von Seemannsliedern. Der britische Musiker, der selbst zur See fuhr, habe sich Fragmente sogar vorsingen lassen, um sie aufzuschreiben und die Shantys als Kulturgut zu erhalten. „Hartmut hat intensiv recherchiert und eine Menge Material zusammengetragen. Er hat viele Stücke selbst arrangiert und das Ergebnis als Buch herausgebracht. Ihm ging es darum, die Lieder der Seeleute authentisch und auf Englisch zu singen, denn das war zur damaligen Zeit die Bordsprache“, sagt Michael Strosetzky.

Im Februar 1978 war es schließlich soweit. Hartmut Emig scharte rund vierzehn Leute zur ersten Chorprobe um sich. Zu ihnen gehörte auch Guntram Probst aus dem Ostertor. „Keiner von uns hatte Chorerfahrung“, erinnert er sich, „aber das war egal. Ein Grundsatz von uns war, dass niemand Musik studiert haben muss, um mitzumachen.“ Genau das tat er dann doch. „Ich war Lehrer, und als meine Direktorin erfuhr, dass ich jetzt im Chor singe, bat sie mich, das Fach Musik zu unterrichten.“ Schnell stieß er dabei an seine Grenzen und entschloss sich, noch einmal an die Uni zu gehen, um Musikpädagogik zu studieren. Davon profitierten nicht nur seine Schüler. „Für meine Abschlussarbeit habe ich über Herkunft und Ursprung der Shantychöre geforscht und dabei viel Interessantes zutage gefördert.

Die üblichen Seemannschöre sind ein deutsches Phänomen, entstanden nach dem Zweiten Weltkrieg aus dem militärischen Bereich und der Marinekameradschaft heraus. Mit den traditionellen Shantys hat deren schlagerartiges Repertoire nichts gemein.“

Seit dieser Erkenntnis ist der Chor übrigens kein Shantychor mehr, sondern nennt sich seit 1990 „Gruppe“. An ihrem Programm haben sie freilich festgehalten und sind nach wie vor keine typischen Vertreter der Gattung. „Die Erwartungshaltung vom Publikum ist oft eine andere“, weiß Wilfried Reimann aus Schwachhausen, seit 1983 Mitsänger und Bariton. „Am Ende sind die Leute aber begeistert.“ „Früher wurden wir oft schräg angeguckt, heute singen viele Chöre selbst unsere Arrangements. Man kann schon, sagen dass wir in der Szene was bewegt haben“, sagt Erich Meyer und Michael Strosetzky fügt hinzu: „Wir haben uns natürlich auch musikalisch weiterentwickelt in den vielen Jahren. Was wir auf die Bühne bringen, hat schon eine hohe Qualität.“

2012 löste Franz Powalla den Gründer Hartmut Emig als musikalischen Leiter ab. Geprobt wird einmal in der Woche im Schlachthof in Findorff. Derzeit besteht Hart Backbord aus 18 Stimmen aus ganz Bremen, 15 männlichen und drei weiblichen. Nach einem Austausch mit dem Odenwälder Shanty Chor, der ein gemischtes Ensemble hat, kamen die Bremer auf den Geschmack und holten weibliche Verstärkung ins Boot. „Wir sind alle ausgeprägte Persönlichkeiten“, sagt Probst, „und wissen um unsere Macken, aber auch um unsere Stärken. So unterschiedlich wir sind, gemeinsam können wir auf der Bühne was reißen.“ Mit Gitarre, Akkordeon, Bass, Banjo, Mandoline und mehrstimmigen Arrangements mischen sie die Shanty- und Seamusic-Szene auf. Für ihre Auftritte favorisieren sie heute kleinere Räume. Da sei der Kontakt zum Publikum viel besser.

Erfolgreich ist die Gruppe seit Anbeginn. Und gleich der erste Auftritt 1978 auf der Maikundgebung zeigt ihre politische Richtung, die sich ebenso in ihrem Namen widerspiegelt. „Hart Backbord ist ein Kommando aus der Seefahrt und heißt, den Kurs scharf nach links richten“, erklärt Reimann. „Das Motto passt auch zu unserem Selbstverständnis, denn wir sehen uns als Menschen, die politisch etwas zu sagen haben.“ Neun CDs haben die Sängerinnen und Sänger bislang veröffentlicht, darunter eine Jubiläums-Edition. Sie waren im Radio und Fernsehen zu Gast. Unzählige Auftritte haben sie absolviert. In Deutschland aber ebenso in Polen, Belgien, Österreich, der damaligen DDR und anderen Ländern. Darunter natürlich auch England, die Heimat der Shantys. „Das war schon toll, als wir das erste Mal in Liverpool aufgetreten sind“, schwärmt Erich Meyer. Es habe eine Riesenstimmung geherrscht. Das Publikum sei begeistert gewesen und habe lauthals mitgesungen. Stolz können sie noch auf einen anderen Erfolg sein: 1995 initiierten sie ein internationales Kneipenfestival in Bremen-Vegesack. Acht Gruppen spielten in acht Kneipen. Daraus entwickelte sich das heutige Festival Maritim – selbstverständlich ein fester Konzerttermin im Kalender von Hart Backbord.

Weitere Informationen

Wer bis dahin nicht warten mag: Die nächsten Auftritte sind am Freitag, 24. April, im Bürgerhaus Weserterrassen gemeinsam mit dem maritimen Entertainer Nagelritz, am 1. Mai in der Pusta Stube in Oberblockland und am 8. Mai im Kulturhaus Kasch in Achim, ebenfalls mit

Nagelritz. Mehr Infos und Termine auf

www.hart-backbord.de.