Die Lesung beginnt um 18 Uhr im Nahbei, Findorffstraße 108. Der Eintritt ist frei.

„Der Fluch des Ikarus“ ist der dritte Band der Berliner Spreenebel-Krimireihe von Leenen. Es handelt es sich auch in diesem Band um eine abgründig-spannende Geschichte um das Berliner Ermittlerduo Britt Bredehorst und Ralf Ziether.

Kaum ist Sandra, Hauptkommissar Ralf Ziethers Urlaubsflirt, aus Mallorca abgereist, stürzt vom Balkon des Hotelzimmers nebenan ein hochrangiger deutscher Offizier in den Tod. Bei einer heimlichen Inspektion des Zimmers entdeckt der deutsche Kommissar einen Zettel mit dem Begriff „Ikarus“. Wieder zurück in Berlin wartet auf ihn und seine Kollegin Britt Bredehorst ein Stapel neuer Fälle.

Stephan Leenen, Jahrgang 1985, ist Germanist und promovierter Historiker. Er promovierte in Bremen. Seine Doktorarbeit über die Untergrundarbeit der KPD in der Weimarer Schutzpolizei führte ihn aber immer wieder nach Berlin. Dabei verliebte er sich in die Stadt und siedelte da die Handlung seiner Bücher an.