Der zehnjährige Fabian zelebriert seinen feierlichen Auftritt als Kellner. (Roland Scheitz)

Die Schule lud zum „Dinner for you“ ein. Die Kinder machten ihren Eltern einen richtig schönen Abend mit Dreigangmenü und Musik.

Auf 80 Gäste war die Mensa eingestellt und herausgeputzt. Die Tische waren in maritimem Blau-Weiß eingedeckt, die Gläser tipptopp poliert, die Servietten zu kleinen Schiffchen gefaltet. Lehrerin Susanne Hipler erinnerte die in Schwarz und Weiß gekleideten jungen Servicekräfte noch einmal an den einstudierten Ablauf und das Einmaleins der gepflegten Gastronomie: Dass ihre Gäste erst einmal Zeit haben sollen, in Ruhe Platz zu nehmen und anzukommen, dass dann als erstes die Getränkewünsche aufgenommen werden, und vor allem: dass die Gastgeber immer Ruhe und Contenance bewahren. „Der Stress gehört in die Küche, wo ihn die Gäste nicht mitbekommen“, erklärte sie dem jungen Team.

Celin und Leon polieren intensiv die Gläser. Alles soll perfekt sein. (Roland Scheitz)

„Man muss immer von rechts servieren“, wusste außerdem der zwölfjährige Tobias, der seinen Nadelstreifenanzug mit besonderer Würde trug. Celin war schon ganz aufgeregt: Ihre Eltern saßen bereits erwartungsvoll am Tisch. Aber Spaß mache das alles sehr, betonte die Sechstklässlerin. Und stressig fand sie den Job überhaupt nicht. Dabei hatten die Vorbereitungen schon direkt zur ersten Schulstunde begonnen, erzählte der elfjährige Vincent. Die teilnehmenden Kinder aus den fünften bis achten Jahrgängen hatten sich um acht Uhr in der Mensa getroffen, um die Speisenfolge zu besprechen, die Menükarten zu schreiben und zu falten, die Tischdekoration zu gestalten und einen Crashkurs in Service und Etikette zu absolvieren. Am Nachmittag wurden mit professioneller Unterstützung des Küchenteams Kartoffeln und Gemüse geschnitten, der Braten vorbereitet, Obst schokoliert, Antipasti präpariert, Salatbäumchen gebaut und Panna Cotta gekocht.

Das „Dinner for you“ ist an der GSW schon seit sechs Jahren eine Tradition. Einmal pro Jahr finder der ganz großer Tag für die Kinder statt, erzählte Jutta Vondracek. Die gelernte Sozialpädagogin ist seit 15 Jahren rechte Hand von Küchenchef Sven Zimmermann. Sie kombiniert in der Schulmensa beide Qualifikationen. In der GSW sei die Mensa kein abgeschotteter Bereich, erzählt sie. „Wir gehören hier richtig dazu. Die Kinder sind zum Beispiel willkommen, uns neue Essensvorschläge zu machen, denn wir freuen uns, wenn wir Rezepte aus anderen Ländern bekommen. Außerdem kochen wir oft gemeinsam und die Eltern erzählen uns, dass ihre Kinder zuhause umsetzen, was sie hier gelernt haben.“ Die stellvertretende Küchenleiterin hatte die Idee zum kulinarischen Elternabend, die mittlerweile zum sechsten Mal umgesetzt wurde. Von Jahr zu Jahr sei die Zahl der Gastgeber und der Gäste gestiegen, erklärte sie - und die Erfahrung bei der Organisation sowieso.

Bernas und Vincent präsentieren perfekte Tischdeko und Servietten. (Roland Scheitz)

In diesem Jahr gab es außerdem eine Premiere. Erstmals benötigte der Abend mit Musiklehrer Djürko Zychner auch einen musikalischen Leiter, weil sich mehrere junge Talente bereit erklärt hatten, das Dinner am Klavier zu begleiten. Die zehnjährige Lilith hatte zum Beispiel ein Stück von Reinhard Mey und Edvard Griegs „Morgenstimmung“ im Repertoire. Am Tisch in erster Reihe neben dem Instrument hatte sich die musikalische Familie Alas platziert. Tochter Beyda gab neben ihren gastronomischen Pflichten nämlich auch ein kleines Klavierkonzert. Doch zunächst nahm ihr großer Bruder Berkay auf dem Hocker Platz, um ein meisterliches kleines Potpourri von Mozart bis ruhigem zeitgenössischem Pop zu spielen. Der 14-jährige, der das Alte Gymnasium besucht und Mitglied des Bremer Jugendsinfonieorchesters ist, habe schon im Alter von fünf Jahren Geigenunterricht bekommen, erzählten seine Eltern Gülnür und Ali mit sichtbarem Stolz.

Stolz sein konnte auch Susanne Hipler, die das Ereignis mitorganisiert hatte und den reibungslosen Ablauf an der Seitenlinie mitverfolgte. Flott und wie am Schnürchen verließen die gastronomischen Nachwuchskräfte die Küche, balancierten je zwei Teller souverän und servierten galant an den Tischen.

Dinner mit Musik: Beyda (von links), Berkay und Lilith am Klavier. (Roland Scheitz)

Es sei „schön, die Schülerinnen und Schüler einmal in einer ganz anderen Rolle zu sehen“, schwärmte Schulleiter Matthias Schmuhl, der an den Tischen auch diverse Kolleginnen und Kollegen gesehen hatte. Der Dinnerabend sei eine gute Gelegenheit, die Eltern in einer entspannten Atmosphäre abseits des Schulalltags an einen Tisch zu bekommen. Für die Kinder sei der Abend eine wertvolle und lehrreiche Erfahrung. Und man kann davon ausgehen: Für ihre Eltern war es ein ganz besonderer Genuss.