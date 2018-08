Auch vor der Stadtbibliothek West an der Lindenhofstraße sammelt sich der Müll, der nicht ordentlich entsorgt worden ist. (Roland Scheitz)

Jürgen Kuczera steigt der Gestank in die Nase. „Seit mehreren Tagen liegt zwischen Gröpelinger Heerstraße und Ottersberger Straße reichlich Müll neben den Abfalltonnen. Bei den hohen Temperaturen verbreitet der einen enormen Geruch“, sagt der Anwohner. Die Bremer Stadtreinigung habe zwar die Mülltonnen geleert, das was daneben liegt, aber nicht mitgenommen.

„Man muss das mal klar benennen: Der Müll stammt von Leuten mit Migrationshintergrund“, sagt Jürgen Kuczera, weiß aber auch nicht, wie man das Problem lösen kann. Müllprobleme entstehen jedoch auch, wenn in öffentlichen Anlagen oder an Einkaufszentren zu wenig Abfallbehälter zur Verfügung stehen. Klaus Gabel aus der Scheeßeler Straße beklagt, dass es am gesamten Einkaufscenter an der Gröpelinger Heerstraße mit Penny, Rewe und weiteren Geschäften nur einen einzigen Abfalleimer gibt.

„Das ist bei so vielen Leuten, die hier täglich einkaufen, viel zu wenig“, sagt Klaus Gabel. Auch an Aschenbechern würde es mangeln, im Shangrila-Restaurant am Einkaufszentrum würde es keine Möglichkeit geben, Zigarettenkippen zu entsorgen. „Innen herrscht Rauchverbot, also stehen die Leute draußen und werfen ihre Kippen auf den Boden“, sagt Klaus Gabel.

Gegen den Müll zusammentun

Wer sich am Parkplatz des Einkaufszentrums umsieht, findet Müll nicht nur am Stellplatz für die Einkaufswagen, sondern auch in den Wagen selber. Zerschlagene Bierflaschen liegen auf dem Pflaster, und die Köpfe von Pollern werden als Aschenbecher zweckentfremdet. „Die Bremer Stadtreinigung kommt mit ihren Maschinen nun mal nicht in die Ecken“, sagt Klaus Gabel, „warum tun sich die vielen Geschäfte im Einkaufszentrum nicht zusammen und tun etwas gegen den Müll?“ Gabel hat 66 Länder der Erde bereist und meint: „Nur in Mombasa in Kenia war es dreckiger.“

Müll ist in Gröpelingen seit Langem ein Dauerthema. „In diesem Stadtteil ist immer viel zu tun, dort werden besonders viele Ordnungswidrigkeiten wegen illegaler Müllentsorgung ausgesprochen“, sagt Antje von Horn, Pressesprecherin bei der Bremer Stadtreinigung. „Wir sind dort ständig unterwegs, um die Reinigungsfrequenzen anzupassen.“ In Gröpelingen habe man die Abfuhrtage für Müll von Montag auf einen anderen Tag verlegt, „und das klappt jetzt besser als vorher“, sagt Antje von Horn.

Doch immer noch klagen Anwohner über herumliegende Gelbe Säcke, die wegen falscher Befüllung von der Müllabfuhr nicht mitgenommen werden, aber auch über Müll, der auf Straßen, Fußwegen und Grünstreifen herumliegt. Und wer sich die Straßen um das Einkaufszentrum in der Gröpelinger Heerstraße herum ansieht, kann sich selber davon überzeugen.

Klar ist: Wo Müll mit Essensresten herumliegt, lockt er auch Ratten an. Obwohl zum Beispiel Hansewasser nicht das Problem einer Rattenplage in Bremen sieht, die von Bewohnern in Horn-Lehe oder Huchting gemeldet wurde (wir berichteten), kommen auch aus Gröpelingen Beschwerden über ein vermehrtes Auftreten von Ratten. Harald und Helga Drexhage aus der Wasserhorster Straße beklagen, dass Ratten sogar am helllichten Tag über ihre Terrasse laufen.

Sie behaupten, dass die Ratten vom gegenüber liegenden Breitenbachhof zu ihnen herüberkämen. Dass es in dieser ehemaligen Eisenbahnersiedlung ein Vermüllungsproblem gibt, wurde bereits mehrfach von Anwohnern moniert. Ratten sind nicht nur für viele ein wenig ästhetischer Anblick, sie übertragen auch Krankheiten, und wenn, wie am Breitenbachhof, viele Kinder in der Straße spielen, ergibt sich auch für sie ein Gesundheitsrisiko.

Welche Lösungen bieten sich an?

Das Ehepaar Drexhage gibt den Bewohnern der Espabau-Siedlung die Schuld, „die, aus welchen Gründen auch immer, nicht in der Lage sind, den Müll ordnungsgemäß zu entsorgen. Sobald die Müllentsorgung dort war, liegen wieder Beutel mit ekeligen Essensresten dort herum“, teilen sie dem Weserkurier in einem Schreiben mit.

Sie hätten die Firma Rentokil mit der Bekämpfung der Ratten beauftragt und dafür 800 Euro investiert – doch ohne Erfolg. Die Aufforderung an Espabau, die Anwohner bezüglich des Müllproblems anzuschreiben hätte nichts genützt. Und auch das Gesundheitsamt hätte auf ihre Problemschilderung nicht reagiert.

Welche Lösungen bieten sich an? „Es wird natürlich generell viel zu viel Plastik produziert“, sagt Klaus Gabel aus der Scheeßeler Straße. Damit benennt er die Seite der Produktion, auf der anderen Seite steht die ordnungsgemäße Entsorgung. Helfen mehr Aufklärung, häufigere Abfuhrtermine, mehr öffentliche Müllbehälter oder härtere Strafen für Müllsünder?

Die Stadt Bremen hat im September 2017 beschlossen, eine Summe von 3,5 Millionen Euro pro Jahr für das Programm „Perspektive Arbeit Saubere Stadt“ zur Verfügung zu stellen. Langzeitarbeitslose werden dabei eingesetzt, um herumliegenden Müll einzusammeln, aber auch, um Müllsünder auf ihr Vergehen aufmerksam zu machen, allerdings halten sich die Bußgelder zum Beispiel für das Wegwerfen von Zigarettenkippen oder Pappbechern mit 20 Euro in Grenzen.

Andere Länder wie der Bundesstaat Kalifornien gehen da weit rigoroser vor: Wer dort Müll wegwirft, zahlt eine Strafe von 1000 Dollar – ohne Ausnahmen. Höhere Strafen für Müllsünder finden offenbar auch in der deutschen Bevölkerung Anklang: Auf der Internet-Plattform „Bürgerhaushalt Stuttgart“ können Bürger der Stadt Vorschläge und Anregungen zum Haushalt eingeben, und 603 Bürger fänden es gut, wenn hohe Strafen für Müllsünder festgelegt werden, nur 70 fänden das weniger gut. Ein Bürger schreibt, die Stadt könne sogar Gewinne machen, wenn nicht nur Verkehrssünder, sondern auch Müllsünder mit höheren Strafen zur Kasse gebeten werden.