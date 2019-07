Wahlurne zur Beiratswahl (INGO WAGNER)

Findorff ist in den vergangenen Jahren immer grüner geworden. Zumindest für die Stadtteilpolitik lässt sich diese Behauptung belegen. Fast ein Drittel der Findorffer Wählerinnen und Wähler gaben bei den Wahlen am 26. Mai ihre Stimmen der Partei der Grünen, die nun die stärkste Fraktion im neuen Findorffer Beirat, und mit Anja Wohlers auch die Beiratssprecherin stellt. Ihre Stellvertreterin ist Helga Eule, die für die SPD neu in den Beirat eingezogen ist, und auf Anhieb das zweitbeste Ergebnis aller Kandidaten erzielte: Die ehemalige Rektorin der Grundschule Am Weidedamm wurde von der Wählerschaft mit Vorschusslorbeeren in Form von 2256 Personenstimmen bedacht - nur um zehn Stimmen übertroffen von Christdemokrat August Kötter. Beide Sprecherinnen waren schnell und einstimmig gewählt. Für Wohlers ein Indiz der „konstruktiven, angenehmen Zusammenarbeit“, die sie sich und den Beiratskollegen auch für die kommende Legislaturperiode verspricht. Gute Nachrichten gab es auch von ihrer Vorgängerin: Lange musste Gönül Bredehorst um ihren Einzug in die Bürgerschaft bangen – doch nun sei ihr Platz zumindest bis zur Senatswahl im August sicher, berichtete die Sozialdemokratin.

Am Dienstag stellte sich das fast zur Hälfte neu besetzte Findorffer Stadtteilparlament erstmals öffentlich vor. Ortsamtsleiterin Ulrike Pala wünschte „ein gutes Händchen für gute Entscheidungen“ – und skizzierte in ihrem Rück- und Ausblick, wie viele davon in der nahen Zukunft dringend gebraucht werden. Ganz oben auf dem Arbeitszettel bleibt das Dauerthema der Verkehrssituation rund um die Bürgerweide, für das seit langem Lösungen gesucht werden. Aber auch die Verstärkung der dezimierten Polizeistation, der Ausbau der Kindertagesstätten und die Entwicklung der Findorffer Schulen stehen im Fokus der Stadtteilpolitik, kündigte die Ortsamtsleiterin an. Nachhaken müssten die Beiratsmitglieder zudem bei der von der Bürgerschaft längst versprochenen Umgestaltung des Findorfftunnels.

Ehrenamtliche Arbeit

Um inhaltliche Diskussionen ging es bei der konstituierenden Sitzung im Jugendzentrum Findorff indes noch nicht – zunächst mussten Formalitäten abgehandelt, die Beiratsmitglieder auf Gewissenhaftigkeit und Verschwiegenheit verpflichtet, die Geschäftsordnung beschlossen und Aufgaben, Ämter und Posten verteilt werden. Letztere – man muss es immer wieder betonen – bringen ihren Trägern kein Salär ein, sondern kosten viel Zeit und Arbeit: Beiratspolitik ist ein Ehrenamt.

15 Menschen aus vier Parteien wollen in den kommenden vier Jahren die rund 25 700 Bürgerinnen und Bürger ihres Stadtteils gut vertreten. Die 29,6 Prozent Wählerstimmen brachten den Grünen fünf Beiratssitze ein, auf denen Fraktionssprecherin Anja Wohlers und Ulf Jacob erneut, Biologin Anke Bittkau, Student Kevin Helms und Rentnerin Beatrix Eißen zum ersten Mal Platz nehmen. In die vierköpfige SPD-Fraktion (Wahlergebnis 24,66 Prozent) ist aus der vergangenen Legislaturperiode nur Psychologe David Theisinger wieder eingezogen. Ansonsten hat man sich neu aufgestellt mit Pädagogin Helga Eule und Betriebswirtin Marcella Dammrat-Tiefensee sowie Ingenieur Mokhtar Hashemzadeh Atouei, der für David Ittekott nachgerückt ist. Die Findorffer Christdemokraten erhielten 21,28 Prozent der Wählerstimmen und mit August Kötter, Oliver Otwiaska und Dietmar Lange ein Fraktionstrio mit jahrzehntelanger Beiratserfahrung. Die Linke (16,06 Prozent) wird im Beirat wieder von Claudia Vormann angeführt. Ihr zur Seite steht Marcel Julian Gaytan Manriquez, Student der Rechtswissenschaften. Die FDP (5,1 Prozent) ist mit Informatiker Janos Sallai vertreten, der früher im Waller Beirat politisch aktiv war und sich seit seinem Umzug vor zweieinhalb Jahren in Findorff engagiert. Die freien Wähler und Einzelkandidat Martin Korol waren bei den Wahlen bei unter 2 Prozent geblieben und sind dementsprechend nicht im Beirat vertreten.

Die mit je sieben Mitgliedern besetzten Fachausschüsse wurden wie folgt besetzt: Der neue Fachausschuss „Bau, Klima, Umwelt, Verkehr“ besteht aus Sprecher Ulf Jacob und seinem Stellvertreter David Theisinger, den Beiratsmitgliedern Oliver Otwiaska und Marcel Gaytan Manriquez, sowie den sachkundigen Bürgern Oliver Jäger (Grüne) und Hille Brünjes (SPD). Im Fachausschuss „Kinder und Bildung“ arbeiten Helga Eule (Sprecherin), Anja Wohlers (Stellvertreterin), die Beiratsmitglieder Kevin Helms und Dietmar Lange, sowie die sachkundigen Bürger Jan-Thede Domeyer (SPD), Kreske Anina Gundlach (CDU) und Christian Gloede (Linke). Der Fachausschuss „Soziales“ ist zuständig für die Themen Integration, Jugend, Senioren und Inklusion. Sprecher wurde August Kötter, seine Stellvertreterin ist die erst 19-jährige Pia Straßburger (Linke). Daneben sitzen im Sozialausschuss Anke Bittkau, Mokhtar Hashemzadeh Atouei und Marcella Dammrat-Tiefensee sowie die sachkundigen Bürger Marie Piper (Grüne) und Ronny Millow (CDU). Der Ausschuss „Wirtschaft, Kultur, Inneres und Sport“ wurde besetzt mit Sprecherin Beatrix Eißen, Stellvertreter Oliver Otwiaska, den Beiräten Marcella Dammrat-Tiefensee und Claudia Vormann, sowie den sachkundigen Bürgern Dominik Sandner (Grüne), Gesa Wessolowski-Müller (SPD) und Ingo Steinhaus (CDU).

Vorgestellt wurden schließlich die Delegierten für diverse Gremien: Das Thema „Kunst im öffentlichen Raum“ übernimmt Oliver Otwiaska, die Findorffer Senioren werden von Johanne Thurn und Norbert Spreet vertreten. Im Controlling-Ausschuss sitzen August Kötter und Anke Bittkau, sowie stellvertretend Pia Straßburger und Anja Wohlers. Die Findorffer politische Jugend wird künftig von Pia Straßburger und Kevin Helms begleitet. Die Termine für die ersten öffentlichen Sitzungen von Beirat und Ausschuss stehen noch nicht fest. Sie werden auf den Internetseiten des Ortsamtes veröffentlicht unter www.ortsamtwest.bremen.de.