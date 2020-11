Walle. Abstand, Handhygiene, Masken, regelmäßiges Lüften und digitales Arbeiten: Die Schüler an Walles Grund- und Oberschulen haben sich alles in allem gut mit den Bestimmungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie arrangiert. Das haben die Schulleitungen dem Bildungsausschuss des Waller Beirats auf dessen Nachfrage hin mitgeteilt.

Auch für die Lehrer hat sich der Arbeitsalltag durch Covid-19 verändert. „Dass die Digitalisierung schnell so tragfähig funktionieren muss, war eine große Herausforderung. Es hat eine Weile gedauert – ein paar Kontaktschwierigkeiten mit den Medien waren am Anfang noch da“, sagt etwa Laura Materna, Leiterin der Grundschule an der Melanchthonstraße. Deutlich mehr Arbeit als bisher hätten außerdem diejenigen Kollegen, die sich nun um den Abruf der Mittel aus dem Digitalpakt Schule kümmerten.

Nachdem es mittlerweile an allen Waller Schulen W LAN und Tablets für Lehrer gibt, warten die meisten Schulen nun auf die Schüler-Tablets. An der Oberschule an der Helgolander Straße sind die Geräte laut Schulleiterin Ingrid Brücker-Götz bereits eingetroffen und mittlerweile im Einsatz.

Die Maskenpflicht verlangt auch den Lehrkräften einiges ab, wie Sigrid Komnick, stellvertretende Schulleiterin der Grundschule an der Nordstraße, sagt: „Den ganzen Tag mit Maske zu unterrichten, ist schon sehr anstrengend.“ Dabei stoße man außerdem auch an Grenzen: „Wenn man mit den Kindern Lautübungen machen möchte, dann muss man das sehen!“

Das Thema Förderung sei generell ein schwieriges, bestätigt auch Benita Buchheim, die die Grundschule am Pulverberg leitet: „Da sitzt man eigentlich sehr nah beieinander. Das ist jetzt nicht in der gleichen Art und Weise machbar, läuft aber.“ Auch an ihrer Einrichtung gelte: „Die FFP2-Maske ist oberstes Gebot für Lehrkräfte, um Quarantäne zu vermeiden.“ Deshalb habe die Schule aus eigenen Mitteln Masken besorgt, die angenehmer zu tragen seien als die, die die Bildungsbehörde breit gestellt hatte. Tatsächliche gebe es sehr wenige Krankmeldungen: „Ich bewundere die Kollegen.“

Schon seit Längerem tragen am Pulverberg die Kinder bei der Ankunft Masken, so Buchheim: „Die Kinder halten sich noch immer gut daran und kommen sehr gerne in die Schule. Man merkt, wie sehr sie das genießen.“ Das Schulleben leide dennoch unter Corona: „Feiern und Konzerte fallen weg – das fühlt sich komisch an, und wir merken, dass das Gemeinsame uns allen fehlt.“

Positives ist von der in diesem Sommer gestarteten Grundschule Überseestadt zu hören. Auch wenn geplante Kooperationen mit externen Partnern wegen Corona vorerst auf Eis gelegt werden mussten, so sei die Schule mit 37 Kindern gut gestartet, berichtete Deniz Tarakci: „Wir sind eine Kohorte und haben es deshalb deutlich einfacher als die Nachbarschulen.“ An der Oberschule am Waller Ring trägt Schulleiterin Renate Riebeling zufolge die Mehrheit des Kollegiums FFP2-Masken, um sich selbst aber natürlich insbesondere auch die Schüler zu schützen. Um die Abstandsregeln einhalten zu können, setzt man dort außerdem auf versetzte Unterrichtszeiten, verschiedene Eingänge und abgetrennte Pausenhof-Bereiche für die einzelnen Kohorten. Da durch das regelmäßige Lüften manche Kinder frieren, hat die Schule außerdem Decken angeschafft. Im Zusammenhang mit der 21. Corona-Verordnung sei aber unter anderem noch zu klären, wo die Jahrgänge 7 bis 10 essen und trinken sollen.

Sorgen machen Riebelings Kollegium vor allem die neuen Quarantäne-Regeln. Wie berichtet, muss ab der 7. Klasse aufwärts nun nicht mehr die gesamte Kohorte in Quarantäne, wenn sich ein Schüler mit Corona infiziert hat, sondern nur dieser Schüler sowie Mitschüler und Lehrer, die ohne Maske engen Kontakt zu ihm hatten. Dies bereite auch manchen Eltern Sorgen, so Riebeling: „Ich hatte deswegen schon einige Anrufe. Eine Mutter sagte, sie habe manchmal den Eindruck, ihr Kind morgens zu einer Corona-Party zu schicken. Manche Eltern wünschen sich Hybrid-Unterricht.“ Es gebe aber auch Eltern, die die Schutzmaßnahmen ablehnten. „Die neue Regelung macht uns richtig Kopfschmerzen und verunsichert die Kollegen, die bislang alles möglich gemacht haben, um Ansteckungen und Quarantäne zu vermeiden“, bestätigt auch Brücker Götz.