Franz Roskosch (v. l.), Gerald Wagner, Peter Warnecke und Lüder Kastens wollen gemeinsam das Stadion am Panzenberg modernisieren. (Roland Scheitz)

Es hat nicht geklappt. Die „Mission Aufstieg“ in die Regionalliga ist in dieser Saison nicht vollbracht, der nächste DFB-Pokal wird erstmals seit drei Jahren ohne Waller Beteiligung ausgespielt, und als Konsequenz hat der Trainer der ersten Herrenmannschaft seinen Posten zur Verfügung gestellt. Der seit Jahren erfolgsverwöhnte Bremer Sportverein von 1906 muss wahrlich gerade einiges wegstecken. Bei aller Enttäuschung: Für echte BSV-Fans ist das natürlich kein Grund, den Mut zu verlieren, und der Vorstand blickt sowieso mit gesundem Optimismus und voller Ambitionen in die Zukunft. Der Verein möchte nämlich sich und seinen Zuschauern das Heimstadion besser und komfortabler gestalten. Und weil der BSV einen Fan dazugewonnen hat, der ganz genau weiß, wie so etwas geht, ist die Umsetzung schon ziemlich realistisch. Allerdings gibt es noch ein Problem, das die Planungen im wahrsten Sinne des Wortes belastet.

Das einzig Gute am verpassten Pokaleinzug: Die Waller müssen sich diesmal kein Ausweichstadion suchen. Bislang hatten die Prüfer des Deutsche Fußballbundes (DFB) das Panzenberg bei Spielen dieses Kalibers für nicht gut genug befunden. Es fehlte an ausreichend großen Funktionsräumen für Mannschaften und Schiedsrichter, an einer regulären Sprecherkabine, an Räumen für Sanitäter und Anti-Doping-Kontrollen, erklärt der BSV-Vorsitzende Peter Warnecke.

Spielfeld soll ganzjährig bespielbar sein

Das soll sich bald ändern. Bislang gibt es am Panzenberg eine Zuschauertribüne mit rund 320 überdachten Sitzplätzen, die 1967 gebaut wurde. Die Stehtribüne gegenüber ist immer ein einfaches stufenförmiges Provisorium geblieben. An ihrer Stelle soll ein überdachter Tribünenkomplex entstehen, in dem Umkleide- und Funktionsräume integriert werden, und der so ausgestattet ist, dass endlich auch Gäste aus der Bundesliga am Panzenberg spielen dürfen. Außerdem soll das Spielfeld aufgearbeitet werden, damit es ganzjährig bespielbar ist. Zurzeit müssten die Teams immer auf den Hohweg ausweichen, wenn der Panzenberg wieder einmal unter Wasser steht, erklärt Vorstandsbeisitzer und Stadionsprecher Franz Roskosch.

Der Eingangsbereich des Bremer Sportvereins am Panzenberg. (Roland Scheitz)

Das Planen und Bauen will Architekt Lüder Kastens übernehmen, der sich in Walle einen guten Namen gemacht hat, seit er die alte Union-Brauerei in Osterfeuerberg zu neuem Leben erweckt hat. Seit einem Jahr ist die „Freie Brau-Union Bremen“ Hauptsponsor des BSV. Zwei Waller Unternehmen, die den BSV-Spruch „ Echte Leidenschaft trifft auf Tradition“ verkörpern: Das passte eben gut zusammen, fand man. Und auch ganz persönlich habe der Bauunternehmer dabei „sein Herz für den BSV entdeckt“, freut sich der Vorstandsvorsitzende. Lüder Kastens will künftig nicht nur seine Fußballherz in den BSV investieren, sondern auch als Investor den Stadionumbau übernehmen.

In Sportamt und Baubehörde sei man „begeistert“ über die Idee des Waller Vereins und vor allem dessen Eigeninitiative, berichtet Warnecke. Tatsächlich hätten die Arbeiten längst beginnen können, wenn es nicht wichtigen Klärungsbedarf gäbe: Für den Tribünenbau muss die alte Aschenbahn entfernt werden. Dass sie auf einer dioxinhaltigen Schlacke steht, ist keine Überraschung. In den 1950er- und 1960er-Jahren war das Kieselrot auch in Bremen ein beliebter Belag im Sportplatzbau. Erst 30 Jahre später wurde die Schadstoffbelastung des Materials entdeckt.

Teure Sondermüll-Beseitigung

Weil das dioxinhaltige Material mit einem undurchdringlichen Vlies von der Oberfläche isoliert sei, habe es zu keiner Zeit eine Gefährdung von Zuschauern und Spielern gegeben, betonen die Vorstandsmitglieder. Die Entfernung und Entsorgung des Sondermülls wird allerdings teuer. Ob das Dioxin im Laufe der Jahrzehnte auch in den Spielrasen eingesickert ist, sollen zurzeit Bodenproben erweisen. Sollte sich der Verdacht bestätigen, dass auch der Rasen ein Entsorgungsfall ist, könne man von zusätzlichen Sanierungskosten in Höhe von 100 000 bis 150 000 Euro ausgehen, schätzt Warnecke. Sicher ist nur eines: Verein und Investor sehen nicht ein, warum sie für diese Kosten aufkommen sollten. „Wir nehmen der Stadt schon so viel ab, wenn wir das Stadion in Eigenregie verschönern“, erklärt Frank Roskosch. „Die Altlasten haben wir nicht verursacht. Wir hoffen auf ein Entgegenkommen.“

Eine der veralteten Tribünen im BSV-Stadion. (Roland Scheitz)

Erst wenn diese Frage rechtssicher geklärt ist, will der Verein mit der Stadt einen langfristigen Nutzungsvertrag für das Stadion eingehen. Zurzeit liefen Gespräche, die den Verein zuversichtlich stimmten, deutet Peter Warnecke an. Wenn alles gut geht, kann der nächste Bundesligagegner an den Panzenberg kommen. Und irgendwann in der Zukunft könnte das pflegebedürftige 50 Jahre alte blaue Vereinsheim mit der Stadionkneipe „Halbzeit“ von einem soliden modernen BSV-Vereinszentrum abgelöst werden, hofft der Vereinsvorstand. „Aber das sind die Träume von übermorgen.“

Hintergrund

„Seit 1962 nicht in der Bundesliga“ Das Image der Underdogs, die ohne Millionengehälter und Rekord-Ablösesummen, abseits von Klüngel und Kommerz Fußball ohne Schicki-Micki spielen, wird beim BSV vergnüglich und auf ziemlich coole Weise kultiviert. „Seit 1962 nicht in der Bundesliga“ – so lautet der Leitspruch des Waller Fußballclubs. Schon im Jahr nach der Gründung durch eine Gruppe verspielter Realschüler wurden die Waller „Meister des Bundes Bremer Fußballvereine“. Ab 1920 spielte der BSV in der Westkreisliga, der damals höchsten norddeutschen Spielklasse. In den 1940er- und 1950er- Jahren spielte der BSV in der Oberliga Nord in einer Klasse mit Werder Bremen - vor im Schnitt 16 000 Zuschauern, wie in der Vereinschronik nachzulesen ist. Mit inzwischen 14 Landesmeistertiteln ist der Bremer SV Bremer Rekordmeister und wurde sieben Mal Bremer Pokalsieger. Das erste richtige BSV-Stadion stand neben dem Schlachthof auf der Bürgerweide. Von 1934 bis 2011 war der Sportplatz an der Dedesdorfer Straße das Herz und Heimstadion des BSV. Dort soll nun mit aktiver Bürgerbeteiligung das Quartier „Waller Mitte“ entstehen. Seit 1963 werden Heimspiele im Panzenberg-Stadion ausgetragen, das insgesamt bis zu 5000 Zuschauer fassen kann. Die Sportanlage am Hohweg wird ebenfalls für Spiele und als Trainingsstätte genutzt. Der Verein hat aktuell rund 500 Mitglieder, fünf Herren-, zwei männliche und eine weibliche Jugendmannschaft.