Seit rund zwei Jahren war zu beobachten, wie an der Gröpelinger Heerstraße 9 bis 13 das neue Übergangswohnheim emporwuchs. Nachbarn und Ortspolitiker standen dem Bauvorhaben von Anfang an kritisch gegenüber; sie hatten sich an diesem Standort ein Wohnheim für Senioren oder Studenten gewünscht. (Roland Scheitz)

Gröpelingen. Rund zwei Jahre lang war das Grundstück an der Gröpelinger Heerstraße 9 bis 13 Baustelle. Jetzt ist der Neubau dort so gut wie fertig, in einzelnen Räumen ist abends schon Lichter zu sehen. Schlicht, schick und modern sieht das Gebäude aus. Die Freude darüber hält sich aber dennoch in Grenzen, denn anders als vor mehr als drei Jahren einmal geplant sind die Wohnungen in der Immobilie nicht für Senioren, sondern für Geflüchtete vorgesehen.

Im Herbst 2016 hatte sich der Gröpelinger Beirat geschlossen gegen das Vorhaben ausgesprochen, an diesem Standort ein Übergangswohnheim zu bauen. Insbesondere waren die Ortspolitiker damals dagegen, dass dort eine hohe Zahl von Menschen auf engstem Raum untergebracht werden sollte; seinerzeit war von 300 Bewohnern die Rede.

Mehrfach hatten sich auch Nachbarn etwa in Beiratssitzungen oder bei einer Diskussionsveranstaltung mit Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) zu Wort gemeldet, um ihrem Ärger und ihrer Verunsicherung Luft zu machen. Dabei wurde unter anderem kritisiert, dass Informationen zur Planung überwiegend aus der Zeitung zu erfahren waren und die Behörde keinen Kontakt zu Beirat und Anwohnern gesucht habe.

Längere Zeit war es daraufhin zumindest nach außen hin ruhig um das Projekt geworden, während das Gebäude an der Heerstraße zusehends in die Höhe wuchs. Im Hintergrund bemühten sich außerdem Ortsamtsleitung und Gröpelinger Beirat darum, Sozialsenatorin Anja Stahmann (Grüne) eine veränderte Bewohnerstruktur schmackhaft zu machen. Die Idee: Neben Geflüchteten könnten auch Studierende in die neuen Appartements einziehen, die die Neubremer in praktischen Alltagsdingen unterstützen und ihnen helfen könnten, Deutsch zu lernen. Eine Anregung, die anfänglich bei Stahmann gut anzukommen schien – schließlich aber in ihrer Behörde doch nicht weiterverfolgt wurde.

Statt solch einer gemischten Wohnform an der Heerstraße kam schließlich das Übergangswohnheim am Schiffbauerweg, das demnächst aufgegeben wird, als mögliches Studentenwohnheim ins Spiel. Ein Vorhaben, gegen das sich wiederum das Studentenwerk aussprach.

Angesichts dieser Entwicklung hatte sich im Januar Ortsamtsleiterin Ulrike Pala in einem offenen Brief an Stahmann gewandt. Darin nahm sie auf die Armuts-Studie der Bremer Arbeitnehmerkammer Bezug, wonach sich in Gröpelingen oder auch in Bremen-Nord zunehmend die Armut zunehmend balle, während andere Stadtteile ihre Situation verbessern oder sich zumindest stabilisieren könnten. „In den vergangenen Jahrzehnten war es stets Praxis, Problemfälle verschiedener Art in Stadtteilen mit bereits vorhandenen sozialen Herausforderungen, wie beispielsweise Arbeitslosigkeit, Armut, Bildungsferne, Sucht et cetera, ‚abzuladen‘ und diese als prädestiniert zu betrachten, damit umzugehen“, heißt es in dem Brief unter anderem.

Menschen mit Migrationshintergrund zählt die Ortsamtsleiterin zwar ausdrücklich nicht zu diesen Problemfällen – gerade sie benötigten jedoch häufig besondere Unterstützung, betont Pala. Und tatsächlich befassten sich auch fast sämtliche Einrichtungen im Alltag mit dem Thema Integration und leisteten in Sachen Integration Außerordentliches für die ganze Stadt. Mittlerweile hätten viele der geflüchteten Menschen Mietwohnungen in Gröpelingen bezogen, so Pala, die in diesem Zusammenhang wiederum die Arbeitnehmerkammer-Studie anführt: „Das Problem ist: Da, wo die Situation ohnehin schon angespannt war, da sehen wir jetzt einen ganz rasanten Zuzug. Diese Stadtteile geraten jetzt schnell an ihre Grenzen.“

Dass vor diesem Hintergrund in einer Zeit, in der in anderen Stadtteilen die ersten Flüchtlingseinrichtungen wieder geschlossen werden, ausgerechnet in Gröpelingen eine neue große Unterkunft für 200 Geflüchtete eröffnet werden soll, stößt nach wie vor bei vielen Gröpelingern auf Unverständnis.

Die Sozialbehörde hält dennoch an ihren Plänen fest. „Es könnte sein, dass am 26. Februar schon Menschen dort einziehen“, sagt Beiratssprecherin Barbara Wulff (SPD). Träger des Hauses soll demnach die Arbeiterwohlfahrt (Awo) werden, die auch das Übergangswohnheim am Schiffbauerweg betreibt. Dort leben noch etwa 60 Bewohner, die offenbar im März an die Heerstraße umziehen werden.

Der Gröpelinger Stadtteilbeirat hat deshalb jetzt die Sozialsenatorin aufgefordert, die neuen Räumlichkeiten noch vor der Eröffnung Ortspolitikern und Bevölkerung gemeinsam mit der zukünftigen Einrichtungsleitung vorzustellen. In der Begründung dazu heißt es: „Die Stadtteilpolitik fühlt sich über die aktuellen Planungen zur Unterbringung von Flüchtlingen in Gröpelingen und im Bremer Westen unzureichend von den zuständigen Stellen informiert und erhofft sich durch diese Maßnahme eine angemessene Beteiligung am Gesamtprozess.“

Ein Besichtigungstermin ist offenbar mittlerweile tatsächlich anberaumt worden, wie zu hören ist.