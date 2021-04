Svenja Scholz ist neue Leiterin des AWO-Dienstleistungszentrums in Findorff. (Roland Scheitz)

Findorff-Bürgerweide. Das Findorffer AWO-Dienstleistungszentrum (DLZ) hat eine neue Leitung. Im Februar hat Svenja Scholz ihren Schreibtisch an der Herbststraße 118, Ecke Katrepeler Straße eingerichtet. Die 35-jährige Gesundheitswissenschaftlerin arbeitet seit fünf Jahren für die Bremer AWO, war zuvor in der individuellen Schwerstbehindertenbetreuung tätig. Sie trat die Nachfolge von Johanna Krawietz an, die in Forschung und Lehre gewechselt ist. In Zeiten der Pandemie darf die Einrichtung nicht so niedrigschwellig und offen arbeiten wie gewohnt. Doch der Ausnahmesituation lassen sich durchaus auch positive Aspekte abgewinnen, berichtet die gebürtige Findorfferin, die mit ihrer Familie im Stadtteil zuhause ist.

„Moin! Mein Nachbar ist 86. Ich habe den Eindruck, dass er Unterstützung gebrauchen könnte“, sagt der Herr, der die zur Lüftung geöffnete Tür genutzt hat, um von draußen sein Anliegen direkt vorzubringen. „Die Leute kümmern sich um ihre Nachbarn. Viele möchten gerne helfen“, erklärt Scholz, nachdem sie den Besucher mit Informationen und einigen Broschüren verabschiedet hat. Im Findorffer DLZ sei die Zahl der ehrenamtlichen Nachbarschaftshelfer in den vergangenen Monaten merklich gestiegen. Darunter seien auch viele junge Leute, die ihre Freizeit sinnvoll gestalten möchten. „Es ist total schön, wie sich die Menschen einbringen“, sagt Scholz.

Im Findorffer DLZ, das vor zehn Jahren von der Magdeburger- an die Herbststraße gezogen ist, wird seit Jahrzehnten Nachbarschaftshilfe organisiert. Aktuell rund 170 Frauen und Männer jedes Alters engagieren sich freiwillig für eine oder zwei Stunden pro Woche oder mehr, manche bereits seit Jahrzehnten. Gegen eine geringe Aufwandsentschädigung helfen sie im Haushalt, lesen vor, hören zu, machen Besorgungen, begleiten bei Spaziergängen, beim Arztbesuch oder beim Einkauf – zurzeit natürlich unter den gebotenen Regelungen. Im Rahmen von Vorgesprächen nehmen die Mitarbeiterinnen die Bedarfe auf, und vermitteln die praktisch und menschlich passende Hilfe. Menschen mit einem Pflegegrad können über das DLZ eine geschulte Alltagsassistenz finden.

Mit den Sozialberaterinnen Sabine Uroz und Angelika Bank-Kasikci sowie Verwaltungskraft Martina Beinhoff hat Svenja Scholz ein eingespieltes Team übernommen. Ein Teil ihres Aufgabenfeldes umfasst die Beratung rund um Fragen der Pflege und Betreuung. Das können die komplizierten Mechanismen der Pflegeversicherung ebenso sein wie rein praktische Dinge wie die Essensversorgung auf Rädern, die Einrichtung eines Hausnotrufs oder die Suche nach einer barrierefreien Wohnung. Auch Angehörige können hier Rat und ein offenes Ohr finden.

Alle Möglichkeiten ausschöpfen, um ältere, kranke oder behinderte Menschen dabei zu unterstützen, so lange wie möglich in ihrem gewohnten Lebensraum zu bleiben: Das ist die Aufgabe, die sich die insgesamt 17 Dienstleistungszentren der Stadt gestellt haben, davon sechs in Trägerschaft der AWO. Wer Unterstützung sucht oder anbieten möchte: Zurzeit ist das Findorffer AWO-Dienstleistungszentrum montags bis freitags von 9 bis 13 Uhr ausschließlich telefonisch unter der Rufnummer 37789-0 erreichbar, oder per E-Mail an dlz-findorff@awo-bremen.de.