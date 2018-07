Die Neukirchstraße mit der Orange: eine der ältesten Straßen in Findorff. (Roland Scheitz)

Weidedamm. Die Neukirchstraße ist eine der ältesten Straßen in Findorff. Bereits seit 1826 hatte es im Bereich des heutigen Torfhafens eine Entladestelle für Brenntorf gegeben. Zwischen 1872 und 1875 entstand mit großem baulichen Aufwand das riesige Hafenbecken, das ursprünglich vom Weidedamm bis zur Hemmstraße reichte. Die Häuserkette parallel zum Torfhafen wurde ab 1874 von Arnold-Bernhard Neukirch errichtet. Der Fuhrunternehmer war mit dem Transport von Torfballen zu viel Geld gekommen. Weil er dem Bremer Senat für den Bau der Straße ein Stück seines Grundstücks kostenlos abtrat, wurde die Straße nach ihm benannt – so erzählt es Hans-Peter Mester in seinem Bildband „Findorff 1860-1945.“ Am lebhaften Torfhafen siedelten sich Eisenbahnbedienstete neben hafentypischem Gewerbe wie Schlossern und Stellmachern, Kutschern und Transportunternehmern an. Nicht wenige davon boten als Nebenerwerb Ausschank und Unterkunft für die Torfschiffer aus den Moorgebieten an. Noch in der Nachkriegszeit existierte entlang der Neukirchstraße ein gutes Dutzend Gaststätten.

In den 1950er-Jahren wurde das Hafenbecken bis auf seine jetzige Größe zugeschüttet. Ab 2004 wurde das zuvor zunehmend verwahrloste Torfhafengelände saniert, umgestaltet und öffentlich nutzbar gemacht. Die in früheren Zeiten nicht unbedingt gediegene Adresse am Hafenrand hat sich in den vergangenen Jahrzehnten zur respektablen und beliebten Wohnstraße entwickelt.

Kein hinreichender Denkmalgrund

In die ehemals schmucke Häuserzeile hat allerdings der Krieg Lücken gerissen. Auch spätere bauliche Veränderungen im wechselhaften Stil der Zeit haben ihre Spuren hinterlassen. Nur noch wenige Häuser aus der Entstehungszeit lassen etwas vom ursprünglichen Charakter der Straße erahnen. Das kann man bedauern: So wie die Findorffer Bürgerin, die dem Stadtteilbeirat bei seiner Juni-Sitzung vorschlug, die Straße unter Denkmalschutz stellen zu lassen, um die Erinnerung an die Vergangenheit zu bewahren. Doch die Tatsache, eine der ältesten Straßen des Stadtteils zu sein, sei kein hinreichender Denkmalgrund, erklärt Rolf Kirsch vom Bremer Landesamt für Denkmalpflege auf Nachfrage des Stadtteil-Kuriers.

Dass die verbliebenen originalen Häuser, auch wenn es vor Ort die letzten ihrer Art seien und sie als kleine Inseln aus dem Umfeld leuchteten, von der Denkmalpflege nicht geschützt werden könnten, müsse man im Kontext der Stadt betrachten. Bei der Neukirchstraße handelte es sich um eine „typische Unternehmerstraße des Historismus mit relativ bescheidenem, zeitüblichen Dekor. Gebäude dieses Alters gibt es in Bremen viele; zumal in dieser erheblich mitgenommenen Qualität.“ Keines der einzelnen Häuser käme als Einzeldenkmal infrage, so der Denkmalpfleger: „Nur als ganzes Ensemble und in gutem Erhaltungszustand hätte die Straße Chancen gehabt, unter den Denkmalschutz zu fallen.“