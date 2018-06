Seit Wochen sind Diana Pfeifle (li.) und Janine Claßen vom Brodelpott mit der Organisation des Straßenfestes beschäftigt. (Roland Scheitz)

Walle. Der Endspurt läuft: Das Programm für „Walle – das Fest“ am 9. und 10. Juni steht. „Wir sind ganz happy, was die Resonanz angeht“, sagt Janine Claßen, Geschäftsführerin im Kulturhaus Walle Brodelpott, das dieses nicht-kommerzielle Straßenfest seit nunmehr 35 Jahren alle zwei Jahre organisiert. „Für den Flohmarkt vergeben wir jetzt schon keine Standplätze mit Nummern mehr. Interessierte können aber auch noch direkt am Morgen vorbeikommen.“

Bei dem großen Waller Straßenfest mit Informations-, Essens- und Flohmarktständen auf der Vegesacker und einem Teil der Elisabethstraße sind auch in diesem Jahr wieder viele Vereine und Institutionen mit Ständen vertreten. Auf der „Waller Mitte“ an der Dedesdorfer Straße lädt die Bürgerinitiative ab 11 Uhr zum Freiluftfrühstück ein, Sambagruppen und Stelzenläufer sorgen für Pep auf der Straße und die „Süßen Frauen“ vom Blaumeier-Atelier schicken ihren neuesten Walking Act, die „Schrapnellen“, vorbei. Kleine Besucher dürfen sich auf Oscars Spielmobil und das Bewegungsmobil „Bemil“ vom Gesundheitstreffpunkt West (GTP) freuen und auf dem Rebuz-Schulhof an der Vegesacker Straße 84 wollen die Waller Geschäftsleute ein „Street Soccer“-Turnier ausrichten.

Entdeckertag mit Führungen

Zu verschiedenen kostenlosen Führungen zu Fuß und mit dem Bus laden der Überseestadt Marketingverein und die Wirtschaftsförderung Bremen (WFB) unter der Überschrift „Entdeckertag“ ein. Erkundet werden können Speicher XI, Schuppen Eins oder die Union-Brauerei, zu der eine Kutsche fährt. Start ist jeweils an der Ecke Bremerhavener Straße / Vegesacker Straße (hinter der Eisdielen-Bühne).

Wer ab 12 oder 14 Uhr an einer einstündigen geführten Bustour durch die Überseestadt teilnehmen möchte, kann sich ab 11 Uhr im Infozelt Überseestadt in Höhe Vegesacker Straße 10 bis 12 (Copy House) anmelden. Am Brodelpott-Stand auf der Kreuzung Vegesacker / Elisabethstraße gibt es für zwei Euro Lose für die Stadtteilfest-Tombola. Diese konnte auch in diesem Jahr wieder mit Unterstützung der Waller Geschäftsleute auf die Beine gestellt werden; die lokalen Unternehmen, Einrichtungen und Geschäfte haben dafür verschiedenste Gewinne gestiftet, erzählt Janine Claßen: „Die Preise können sich durchaus sehen lassen.“ Die Einnahmen aus dem Losverkauf sollen einen finanziellen Grundstock für das nächste Stadtteilfest in zwei Jahren bilden. Selbstverständlich werden auch wieder vier Bühnen aufgebaut. Unter anderem stellt zur Freude der Veranstalter an der Elisabethstraße / Ecke Zietenstraße der Betreiber der Karaokebar „Little Dance“ eine „Familienbühne“ inklusive Technik und Personal zur Verfügung. Das bunte Programm dort startet um 11 Uhr mit einem Auftritt der Big Band der Musikschule Bremen.

Die zweite Bühne an der Ecke Vegesacker / Elsflether Straße gehört von 11 bis 17.15 Uhr mehreren Tanzschulen und Tanzsportvereinen, dem in Walle beheimateten Bremer Amateur Theater Ensemble, dem „1. Bremer Ukulelenorchester“, der Ein-Mann-Band Lutz Drenkwitz und der Kulturwerkstatt Westend. Zwei Ecken weiter treten auf der Bühne vor der Schule an der Helgolander Straße auch in diesem Jahr wieder Waller Schülerbands auf, bevor die Bands „Petterson“ und „Xing“ ab 14.30 Uhr übernehmen. Auch vor der Eisdiele wird wieder eine Bühne aufgebaut; dort lädt ab 10 Uhr der Gemeindeverbund Walle zu einem Freiluftgottesdienst ein, bevor um 11.15 Uhr Kulturstaatsrätin Carmen Emigholz das Straßenfest offiziell eröffnet. Musikalisch geht es danach mit Samba und Shantys weiter, bevor die Bands Skupa und Thee Watzloves Jazz und Flamenco beziehungsweise Rock’n’Roll und Polka servieren. Um 15.15 Uhr wird dann der Waller Jung Dirk Langer alias Nagelritz erwartet, der mittlerweile mit seinen Seemannssongs und schrägen Geschichten weit über Bremen hinaus bekannt ist. Und auch das Golden City kehrt an diesem Nachmittag vom Lankenauer Höft nach Walle zurück: Das Ensemble RamonaRamonRammé hat für seinen Auftritt ab 16.45 Uhr Pusdorfer Lieder vom ehemaligen Strand angekündigt.

Gute Stimmung bei „Walle ab 5“

Die Waller wissen: Eine ganz besondere Stimmung herrscht im Quartier immer schon am Vorabend des Festes, wenn am Sonnabendnachmittag ab 17 Uhr die Vegesacker Straße für Autos gesperrt wird. Bei „Walle ab 5“ kann dann unter anderem im Caféum, in der Eisdiele De Luca, im Hart Backbord oder im Lox mit Livemusik „vorgeglüht“ werden. Auch andere Lokale haben sich für diesen Abend besondere Programmpunkte ausgedacht und die Galerie „2 nach 4 Kunstgenuss“ in der Zietenstraße / Ecke Schwerinstraße öffnet von 17 bis 20 Uhr für einen „bunten Abend im Atelier“ ihre Türen. Wer es etwas sportlicher mag: Beim „Film Night Ride“ von Bremen Bike it und Geschichtswerkstatt werden ab 22 Uhr mit dem Fahrrad besondere Orte angesteuert, an denen das mobile Lastenradkino jeweils kurze historische Aufnahmen zeigt. Die Teilnahme ist kostenlos, Treffpunkt ist der Brodelpott-Garten direkt an der Schleswiger Straße, der dann ausnahmsweise geöffnet wird.

