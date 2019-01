Auf dem ersten Bauabschnitt muss die gerade fertiggestellte Findorffstraße noch einmal neu aufgerissen werden. (Roland Scheitz)

Zwischen Findorfftunnel und Kulturzentrum Schlachthof sind wieder Bagger und Kräne im Einsatz. Anfang Dezember war bekannt geworden, dass dort der Kanalbau gründlich schief gelaufen war, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes: Das Gefälle des nagelneuen Kanals stimmte nicht. Die verantwortliche Baufirma hat daraufhin unverzüglich damit begonnen, die kurz zuvor verlegten Kanalrohre wieder auszugraben und noch einmal, diesmal auftragsgemäß zu verlegen. Das gilt zumindest für den Abschnitt zwischen Tunnelm und der Kreuzung Findorffstraße-Admiralstraße-Theodor-Heuss-Allee. Von der Kreuzung bis zur Goesselstraße müssen die Rohre mit einer neuen Sohle befüllt werden. Die kompletten Wiedergutmachungs-Arbeiten sollen – vorbehaltlich der Witterungsbedingungen - Ende März abgeschlossen sein. Erst dann wird auch der Straßennabschnitt zwischen Admiralstraße und Plantage wieder für den motorisierten Verkehr geöffnet. Vertreter von Hansewasser waren vor diesem Hintergrund jetzt zur ersten Sitzung des Findorffer Bauausschusses im neuen Jahr geladen, um ausführlich über den technischen und zeitlichen Stand der Dinge zu informieren und Fragen zu beantworten.

Kanal wird wieder ausgegraben

Ein Rückblick: Plangemäß hätte der Kanalneubau bereits vor Weihnachten abgeschlossen und der frisch asphaltierte letzte Straßenabschnitt wieder freigegeben werden sollen. Doch bei der Endabnahme hatte Hansewasser schwerwiegende Baumängel festgestellt, die die hydraulische Leistungsfähigkeit des neuen Abwassersammlers beeinträchtigen würden. Konkret hieß das: Statt wie geplant und bestellt auf exakt gleicher Höhe zum parallel laufenden alten Abwassersammler, war der neue Kanal am Endpunkt an der Plantage ganze 25 Zentimeter zu tief verlegt worden. Üblich und akzeptabel seien bei solchen Projekten Toleranzen von maximal einem bis zwei Zentimetern, erklärte Arne Schmüser, Leiter der Ingenieurdienste Netz bei Hansewasser. Das nötige Gefälle in Richtung Eickedorfer Straße war somit nicht mehr gegeben, vor allem in trockenen Zeiten hätten sich im Kanal Feststoffe bilden und für Geruchsbelästigungen sorgen können.

Im Verlauf der Überprüfung zeigte sich außerdem, dass sich die Abweichungen von der Sollhöhe bis Höhe Goesselstraße erstreckten. Die beauftragte Baufirma - die Zech-Tochter Kamü - hatte sofort die Verantwortung übernommen, die hochnotpeinliche Angelegenheit mit menschlichem Versagen begründet und umgehende Schadensbehebung zugesagt. Laut Schmüser hat das Unternehmen, mit dem Hansewasser bereits seit langem problemlos zusammenarbeite, bereits intern personelle und strukturelle Konsequenzen gezogen.

Gemeinsam hat man nun folgende technische Lösung vereinbart: Der Kanal im Bereich der Plantage wird komplett ausgegraben und auf der korrekten Sollhöhe verlegt. Zwischen Kreuzung und Goesselstraße sind laut Hansewasser-Projektleiter Rainer Dammann die Abweichungen mit maximal 14 Zentimetern nicht ganz so gravierend. Das nötige Gefälle könne daher mittels einer zusätzlichen Sohle in den Rohren hergestellt werden. Weil die Arbeiten, die am 11. Februar beginnen sollen, über die bestehenden Kanalschächte bewerkstelligt werden können, müsse die Straße in diesem Bereich auch nicht wieder aufgerissen werden. Allerdings muss Platz für die Baumaschinen und -fahrzeuge geschaffen werden. Vorgesehen ist, die Fahrbahn montags bis freitags einseitig in Richtung Eickedorfer Straße zu sperren. An den Wochenenden soll die Durchfahrt freigegeben werden.

Fertigstellung erst im Herbst

Durch die dreimonatige Verzögerung verschiebe sich auch der Beginn der zweiten Phase der Kanalgroßbaustelle, so Dammann. Sobald der neue Kanal seinen Betrieb aufnehmen kann, nehmen sich die Kanalbauer den alten Sammler vor, der mit einem so genannten „Inliner-Schlauch“ verstärkt werden soll. Der Abwassersammler, der auf den 570 Metern zwischen Findorfftunnel und Hollerallee verläuft, stammt aus den Frühzeiten des Bremer Kanalbaus. Anfang Mai 2014 war bei einer Routineüberprüfung in Höhe der Plantage einen klaffenden Scheitelriss entdeckt worden. Die eiförmigen gemauerten Rohre – knapp zwei Meter hoch und 2,50 Meter breit - werden zunächst mit Spritzbeton und Stahlbetonmatten verstärkt. Anschließend wird per Wasserdruck ein Inliner-Schlauch aus 4,5 Zentimeter dickem, harzgetränktem Spezialgewebe eingestülpt.

Die Kanalbauer werden sich dabei zurück in Richtung Bürgerpark bewegen. Die Belastungen der Anwohner und Durchgangsverkehr werden sich in Grenzen halten. Für das grabenlose Sanierungsverfahren rechnet Hansewasser mit rund sechs Monaten Bauzeit. Dafür muss die Straße nur punktuell geöffnet werden, und es wird eine halbseitige Sperrung der Findorffstraße ausreichen. Für die parallel laufenden „Zwillingskanäle“ hatte man sich bei Hansewasser entschieden, weil sie in ihrer doppelten Kapazität auch auf künftige Starkregenereignisse eingestellt sind.

Für die Entscheidung, zunächst den neuen Kanal zu bauen, und erst anschließend den alten Kanal zu sanieren, sprachen aber auch wirtschaftliche Gründe, so der Hansewasser-Ingenieur: Für die temporäre oberirdische Ableitung des Wassers hätte man mit Kosten von knapp eineinhalb Millionen Euro rechnen müssen. Insgesamt hatte das 4,5 Millionen-Euro-Projekt an der Findorffstraße deutlich länger gedauert als geplant: Zu Baubeginn im November 2016 war noch eine Fertigstellung im Sommer 2018 avisiert worden. Nun ist frühestens im Herbst 2019 mit dem Ende der Langzeitbaustelle zu rechnen.

Zur Sache

Linie 25 doppelt betroffen

Die Buslinie 25 ist derzeit an beiden Enden von Problemen mit Bremens Kanälen betroffen. In Findorff verlängert sich die Umleitung über Plantage und Herbststraße und in der Vahr ist wegen eines Wasserrohrbruchs die Bahnunterführung an der Steubenstraße gesperrt. Der Bus muss auch dort wohl für mehrere Wochen umgeleitet werden. So lange wird der an allen Haltestellen ausgehängte Fahrplan vermutlich nur selten eingehalten.