Das Plenum des Aktionsbündnisses für Menschenrecht auf Wohnen zu Besuch bei Adem Hacikerimoglu (hinten rechts). (MATTHIAS HOLTHAUS)

Osterfeuerberg. „Wir müssen leider sehen, dass von den Hausnummern 165 bis 205 nur noch das Haus 205 steht“, sagt Joachim Barloschky, Sprecher des „Aktionsbündnisses Menschenrecht auf Wohnen“ zum Auftakt des Plenums des Bündnisses und meint damit das verbliebene Haus an der Holsteiner Straße, in dem nur noch die Familie Hacikerimoglu wohnt. Die übrigen Häuser hat das Wohnungsunternehmen Vonovia abreißen und die Bäume drumherum fällen lassen, um dort Neubauten zu errichten. Auch, um sich solidarisch zu zeigen, hat das Aktionsbündnis das Juni-Treffen an die Holsteiner Straße verlegt.

„Dass das Haus noch steht, liegt vor allem an der Familie Hacikerimoglu und auch ein wenig am Aktionsbündnis Menschenrecht auf Wohnen“, sagt Barloschky weiter. „Wir bedanken uns für die Einladung und freuen uns, dass die Einladung überhaupt noch möglich ist.“ Denn eigentlich sollte auch das Haus mit der Nummer 205 längst weg sein, doch die Familie wehrt sich dagegen: „Es ist für mich und meiner Frau Katrin wichtig, Menschen einzuladen. Das zeigt doch mal, wie wichtig dieser Block ist“, sagt Adem Hacikerimoglu zu den Mitgliedern des Aktionsbündnisses.

Zu bleiben, wird nicht einfach

Zu 51 Prozent sei es der Kampf der Familie gegen den Abriss, doch zu 49 Prozent sei es auch der Kampf des Aktionsbündnisses Menschenrecht auf Wohnen. „Dieser Block bleibt stehen, wir möchten bleiben“, erklärt der Vater von sieben Kindern weiter, „doch ich weiß auch, das irgendwann Schluss ist.“ Zwar versuche die Rechtsanwältin der Familie, dass sie bleiben könnten, doch das werde nicht einfach. „Wir werden aber immer versuchen, im rechtlichen und demokratischen Rahmen zu bleiben, um eine Einigung hinzubekommen“, sagt Adem Hacikerimoglu.

Es habe eine Klage seitens der Vonovia gegeben, um die neunköpfige Familie aus der Wohnung zu bekommen, doch durch eine Gegenklage sei das verhindert worden, sagt Joachim Barloschky. „Noch ist kein Kompromiss mit der Vonovia erzielt worden. Doch wir drücken euch die Daumen, dass es zu einer gütlichen Einigung kommt. Wir bleiben an eurer Seite!“ Nun könne man nur noch warten und Solidarität üben. „Und wir klären die Menschen weiterhin auf, um auf das Menschenrecht auf Wohnen hinzuweisen.“ Lediglich abwarten könne auch die Familie Hacikerimoglu, erzählt Familienvater Adem. „Es liegt alles beim Anwalt. Wir wollen eine Lösung, dass man einen Kompromiss findet und wir uns irgendwo treffen.“ Von der Vonovia bekomme er hingegen überhaupt nichts mit: „Seit der Klageerwiderung ist Stillstand.“

Das Gelände vor der Haustür der Familie Hacikerimoglu, das mit Spielgeräten für die sieben Kinder ausgestattet ist, wird derweil bereits für die Zeit nach dem Abriss des Hauses vorbereitet. Zwei kleine, etwa 20 Zentimeter hohe Pflöcke in einen grellen Pink ragen in einem Abstand von ungefähr zehn Metern aus dem Boden: Einer direkt vor der Schaukel und einer neben dem großen Trampolin. Adem Hacikerimoglu ist davon nicht begeistert, kann jedoch nichts machen: „Das sind die Markierungen für das Haus, das dort hin soll.“ Über die Anwältin habe er dem Wohnungsunternehmen ausrichten lassen, dass die Pflöcke für seine spielenden Kinder gefährlich seien. „Die Vonovia sagt aber, dass von uns nur die Wohnung und nicht der Garten davor angemietet sei und daher das Einbringen der Pflöcke erlaubt sei.“

Die Hacikerimoglus geben jedoch nicht auf. „Wir machen gerade wieder zusammen mit anderen Rappern einen Rap“, erzählt der Familienvater. „Dieser Block bleibt stehen“ soll er heißen.“

Weitere Informationen

Das Aktionsbündnis Menschenrecht auf Wohnen trifft sich an jedem ersten Montag im Monat um 17 Uhr zur öffentlichen Sitzung in den Räumen des Diakonischen Werks im Konsul-Hackfeld-Haus, Birkenstraße 34, linker Seiteneingang, zweite Etage. Das nächste Treffen gibt es am Montag, 2. Juli, um 17 Uhr, dann jedoch abweichend im großen Saal des Konsul-Hackfeld-Hauses. Geplant ist dann ein Gespräch des Aktionsbündnis-Plenums mit der Chefin des Bremer Jobcenters, Susanne Ahlers.