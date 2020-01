Für den Gottesdienst zum 90. Geburtstag der Oslebshauser Nikolaikirche hatten sich Rolf Blanke, Almut Rüter und Jürgen Romahn (von links) von einem beliebten TV-Silvesterklassiker inspirieren lassen. (Roland Scheitz)

Nanu, das ist doch...?! Die Kirchenglocke war kaum verklungen, rund 200 Gemeindemitglieder hatten sich auf den Bänken niedergelassen – da eilte ein Butler mit schwarzem Anzug, Fliege, weißen Handschuhen und Silbertablett zum Altar, um mit prüfendem Blick die Kerzenleuchter zu mustern und diese energisch mit seinem Poliertuch zu bearbeiten.

Wer sich beim Gottesdienst am Sonntag in der Nikolaikirche an der Ritterhuder Heerstraße bei diesem Anblick unwillkürlich an einen beliebten TV-Silvesterklassiker des Norddeutschen Rundfunks erinnert fühlte, der lag richtig. Die Oslebshauser Kirche ist nämlich am 15. Dezember 2019 stolze 90 Jahre alt geworden, was Pastorin Almut Rüter, Pastor Rolf Blanke alias Butler James und den Kirchenvorstandsvorsitzenden Jürgen Romahn dazu inspiriert hatte, dieses besondere Ereignis mit einem Geburtstagsgottesdienst unter dem Titel „Dinner for a church“ zu würdigen.

Dass das einstige Dorf Oslebshausen, dessen Einwohnerzahl mit dem Ausbau der Häfen und der Industrialisierung ab Anfang des 20. Jahrhunderts beständig stieg, vor 90 Jahren eine eigene Kirche bekam, war dem sehr regen Bürgerverein zu verdanken, der 1926 den Antrag auf einen eigenen Gemeindesaal gestellt hatte. Bei den Verantwortlichen der Gröpelinger Gemeinde sei dies zunächst gar nicht gut angekommen, heißt es – schließlich wurde aber trotzdem im November 1928 der Grundstein für das neue Gotteshaus gelegt. Großen Ärger hatte es im Vorfeld mit einem Arbeiter gegeben, der auf dem 760 Quadratmeter großen Grundstück 1300 Braunkohlpflanzen angebaut hatte und die ihm als Entschädigung angebotenen 30 Mark nicht ausreichend fand. Am 15. Dezember 1929 – dem dritten Advent – konnte die von Walter Görig – nach dessen Plänen kurz zuvor die Glocke an der Domsheide erbaut wurde und der 1930 Dombaumeister am Bremer Dom wurde – entworfene Backsteinkirche eingeweiht werden. In seinem Entwurf hatte Görig Elemente von Neugotik, Klassizismus und Jugendstil miteinander verwoben. Ursprünglich gehörten zur Kirche ein Lehrsaal und ein Arkadengang, die ab 1974 dem Neubau des Gemeindezentrums weichen mussten.

Etwas mehr als drei Jahre nach der Einweihung der Kirche sagten sich die Oslebshauser von der Gröpelinger Gemeinde los. Im Jahr 2007 taten sich die beiden Gemeinden dann wieder zur evangelischen Gemeinde Gröpelingen und Oslebshausen zusammen.

Unter deren Dach fand im Zuge des Kirchentags in Bremen 2009 mit Rosi und Bernd Schwertfeger, Uwe Wöhlke und Renate und Jürgen Dreier ein engagierter Geschichtskreis zusammen, der bereits die Historie der Andreaskirche erforscht hat und ein gemeindeeigenes Archiv aufgebaut hat. Zum 90. Geburtstag der Nikolaikirche haben die fünf Material verschiedener Quellen in einer Ausstellung zusammengetragen, die seit Sonntag im Gemeindehaus gezeigt wird und die Geschichte der Kirche nachzeichnet.