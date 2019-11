Die Parkplatzsuche gehört für viele Autofahrer in Findorff zur leidlichen Routineübung. (Roland Scheitz)

Kragen platzten und Hutschnüre rissen quasi reihenweise – bei denjenigen Nachbarn, die erwartet hatten, dass der Beirat den Weg für die Prüfung einer Bewohnerparkzone im Quartier an der Bürgerweide freimacht. Tat er aber nicht. Noch kurz zuvor hatten die Befürworter reichlich Rückenwind für das Vorhaben verspürt. Doch zwischenzeitlich hatte sich die Windrichtung offensichtlich gedreht. Aus welcher Richtung der Gegenwind weht, und warum, blieb dabei allerdings offen. Die enttäuschten Nachbarn machten ihrem Ärger Luft, und bestraften den Beirat mit einer spontanen Protestaktion.

Beiratssprecherin Anja Wohlers (Grüne) hatte ihre liebe Mühe, die Gemüter im Jugendzentrum zu beruhigen. Der angekündigte Beschluss zum Bewohnerparken sei auf die nächste Sitzung des Bauausschusses vertagt, da es unter den Fraktionen noch Abstimmungsbedarf gebe, hatte sie zu Beginn der öffentlichen Sitzung erklärt. Wohlers begründete den Aufschub mit “Schwierigkeiten bei den Feinheiten”. Sie sei aber zuversichtlich, “dass wir zeitnah zu einer guten Lösung kommen”. Konkreteres war aus der Beiratssprecherin nicht herauszubekommen. Statt das Thema in einer öffentlichen parteipolitischen Debatte auszutragen, habe man sich darauf geeinigt, die bestehenden Fragen intern zu klären, so Wohlers. Sicher sei nur, dass es an ihrer Fraktion nicht liege. Einen ausformulierten Beschlussvorschlag hatten die Findorffer Grünen bereits in der Tasche. Nach Ansicht der Grünen würden die Umsetzung und die damit einhergehende Neuordnung des Parkraums “für geordnete und sichere Verkehrsverhältnisse sorgen”. Der Entwurf blieb allerdings in der Tasche, weil sich im Vorfeld wohl herausgestellt hatte: In den übrigen Fraktionen muss noch Überzeugungsarbeit geleistet werden.

Sollte es unter den Anwesenden im Publikum dafür Verständnis gegeben haben, so war davon zumindest öffentlich nichts zu hören. Zu Wort meldeten sich ausschließlich Anwohner, die sich das Bewohnerparken dringend wünschen, und auf die Verzögerung mit Enttäuschung und Empörung reagierten. Aussagen wie: “Das gibt es doch nicht!”, “unmöglich!”, “ein Armutszeugnis!”, waren zu hören. Sie sei “sprachlos”, kommentierte Bettina Rabe aus der Brandtstraße.

Seit Anfang der 1980-er Jahre appelliere er an die Stadtteilpolitik, sich für das verkehrsbelastete Quartier einzusetzen, ergänzte Jochen Thölen aus der Goesselstraße und schimpfte: “Schämt Euch!” Ingo Franßen fand es “schade, dass der Beirat nicht den Mut hat, ein deutliches Zeichen zu setzen”. Vivienne Otto aus der Brandtstraße fragte sich: “Was muss noch passieren, damit etwas passiert?” Nachdem Antworten nicht zu bekommen waren, verließ die Gruppe der Nachbarn geschlossen den Raum – um einige Minuten später wieder zurückzukommen, und ihrem Protest auf andere Art Ausdruck zu verleihen: Sie positionierten sich vor dem Podium, dem Beirat wortlos und vorwurfsvoll den Rücken zugekehrt.

Anwohner der Wohnstraßen am Findorffer Rand der Bürgerweide beklagen seit vielen Jahren die zunehmende verkehrliche Belastung. In ihrem Koalitionsvertrag haben sich Bremens Regierungsparteien vorgenommen, Lösungen für die Bremer Wohnquartiere zu finden und neue Bewohnerparkzonen einzurichten. Im Rahmen eines Ortstermins an einem der ersten Freimarktstage dieses Jahres hatte Bremens neue Verkehrssenatorin Maike Schaefer angekündigt, dass der Bereich westlich der Bürgerweide zu einem der ersten Pilotprojekte dieser Art werden könnte. Ein Verkehrsgutachten im Auftrag des Beirats, dessen Ergebnisse Ende Oktober öffentlich vorgestellt wurden, kommt zu dem Schluss, dass das Quartier die Voraussetzungen für Bewohnerparken erfüllt. Andrea Twachtmann, Verkehrsreferentin des Innensenators, erklärte, dass auch aus Sicht der Polizei das Bewohnerparken „klare Verhältnisse“ schaffen könnte: „Es ist eine tolle Sache, die man voranbringen sollte. Wir warten auf den Ball“, so Twachtmann. Auch Ralph Saxe, verkehrspolitischer Sprecher der Grünen in der Bürgerschaft, riet den Findorffern, “die Tür, die die Senatorin weit geöffnet hat” nun auch zu durchschreiten. Weil es sich um eine stadtteilbezogene Maßnahme handele, liege die Entscheidung nun beim Findorffer Beirat. Schaefer ließ ihn ausrichten, bei einem positiven Votum “sind wir sofort mit im Boot und werden umsetzen”. Auch aus eigener Erfahrung könne Saxe den Findorffern das Modell nur empfehlen. Er wohne in einem Bereich des Schwachhauser Ortsteils Barkhof, der vor fast 20 Jahren zur Bewohnerparkzone deklariert wurde. Die Probleme seien damals mit Findorff vergleichbar gewesen, „Veranstaltungsverkehre durch Freimarkt und Messe, und im Alltag viele parkende Autos von Pendlern, die von hier mit der Kurzstrecke Straßenbahn in die Innenstadt fuhren“, so Saxe im Gespräch mit dem Stadtteilkurier. Seit Einführung des Bewohnerparkens habe sich auf der anderen Seite der Bürgerweide die Situation merklich entspannt. Obwohl es auch dort im Vorfeld viele Bedenken gegeben habe, laute der Tenor heute: „Ich kenne niemanden, der das Bewohnerparken dort abschaffen will.“

Weitere Informationen

