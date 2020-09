Michael Acquaah ist seit sieben Jahren Pastor der Gemeinde, die 2014 von Findorff nach Gröpelingen umgezogen ist. (PETRA STUBBE)

Ohlenhof. Singen, beten und gemeinsam mit anderen seinen Glauben leben: Nach fast sechs Monaten Zwangspause ist dies nun auch an der Gröpelinger Heerstraße 347 wieder möglich. Dort nutzt seit 2014 die Church of Pentecost (COP) – ein Ableger der christlichen Pfingstkirche in Ghana – ein ehemaliges Restaurant als Gemeinderaum.

Mit Corona haben sich auch hier die gewohnten Abläufe verändert. Die Gottesdienste verlangen den Gemeindemitgliedern seit der Wiedereröffnung vor ein paar Wochen nun einiges an Disziplin ab: Sie müssen einen Mund-Nase-Schutz mitbringen und tragen, das neben der Eingangstür bereitgestellte Desinfektionsmittel benutzen, sich in eine Teilnehmerliste eintragen und ungewohnt viel Abstand zu den anderen Mitgliedern ihrer Gemeinschaft halten. Im Versammlungsraum sind überall auf dem Fußboden mit Klebeband Linien markiert, die dabei helfen sollen. Die Stühle wurden in einem ordentlichen Raster so positioniert, dass dazwischen jede Menge Platz bleibt.

Etwa 80 junge Frauen und Männer aus verschiedenen Teilen der Stadt sind an diesem Sonntag Anfang September nach Gröpelingen gekommen. Sie feiern den Gottesdienst mit angelegtem Mund-Nase-Schutz, manche bestätigen zwischendurch die Worte ihres Pastors Michael Acquaah mit einem beherzten „Yeah!“ Der Nordbremer Geistliche erzählt an diesem Tag etwas zur Entstehungsgeschichte der Pfingstkirche, gelegentlich wird sein gewaltiger Redefluss, den simultan eine junge Frau aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt, durch kurze Lobpreismusik unterbrochen: Von vier jungen Musikern mit Keybords, Gitarre und Schlagzeug wird Acquaah an diesem Morgen unterstützt. Kaum haben sie die ersten Töne angeschlagen, stimmt die Gemeinde auch schon mit ein.

Üblicherweise werde im Gottesdienst deutlich mehr gesungen und es gehe sehr viel lebendiger zu, sagt der Bürgerschaftsabgeordnete Elombo Bolayela (SPD) – wegen Corona müsse man sich vorerst aber auch damit zurückhalten. Bolayela, den die Gemeinde mit Applaus begrüßt, ist selbst Mitglied einer evangelischen Kirchengemeinde, der Church of Pentecost aber seit vielen Jahren eng verbunden. „Er ist unser Ratgeber, Vater und Bruder“, sagt Acquaah: „Er informiert uns und hält uns auf dem Laufenden. Während der Pandemie hat er uns immer wieder Tipps gegeben.“

Er habe sich viele Gedanken gemacht, erzählt Bolayela der Gemeinde. Die Gröpelinger Pfingstgemeinde sei von Covid-19 ebenso unvorbereitet getroffen worden wie alle anderen Kirchen auch, weiß er: „Der Anfang war schwierig für uns alle, jeder war für sich.“

Seit Mitte März hatte Acquaah per Telefon Kontakt zu den etwa 350 Mitgliedern seiner Gemeinde gehalten, für die Gottesdienste wurden Telefonkonferenzen organisiert. Als die Corona-Verordnungen allmählich gelockert wurden, habe das ursprüngliche Gottesdienst-Konzept trotzdem nicht mehr gepasst, so Bolayela: „Man muss alles kleiner machen. Auch unter uns sind viele Ältere und Kranke. Deshalb haben wir gesagt: Wir machen Schichten.“

Wettkampf der Geschlechter

Fünf Gottesdienste nacheinander hatte Pastor Acquaah deshalb anfangs angeboten. Aktuell sind es nur noch drei, und zwar um 11, 13 und 15 Uhr für fest zugeteilte Gruppen. Zwischendurch wird 30 Minuten gelüftet. Da die Kinderbetreuung während des Gottesdienstes bis auf weiteres pausiert, besuchen nun Elternpaare im versetzten Schichtbetrieb verschiedene Gruppen. Der jeweils andere kümmert sich währenddessen zuhause um den Nachwuchs.

Zum Ende des 11-Uhr-Gottesdienstes tritt einer der etwa zehn Ehrenamtlichen ans Mikrofon, die Acquaah bei den Gottesdiensten unterstützen. Bevor er ein junges Paar nach vorne ruft, das in der darauffolgenden Woche seine traditionelle Hochzeit feiern wird, verkündet er: „Wir waren heute 35 Frauen, 42 Männer und vier Kinder.“ Scherzhaft-triumphierende Ausrufe der männlichen Gottesdienstbesucher folgen: Der spielerische „Wettkampf der Geschlechter“ gehört zu den festen Ritualen der Zusammenkünfte und stärkt das Zusammengehörigkeitsgefühl.

Drei Gruppen-Gottesdienste nacheinander – einer davon in Twi, das in Ghana zu den Amtssprachen gehört – statt einer großen gemeinsamen Veranstaltung: Auch wenn er abwinkt, so dürfte dies durchaus ein Kraftakt für Pastor Michael Acquaah sein, der die Gemeinde seit 2013 leitet und an diesem Vormittag vor Energie nur so sprüht. Seine Frau Ellen, die sich halb im Scherz als Sozialbetreuerin der Gemeinde vorstellt, unterstützt ihn dabei nach Kräften. Gleich zu Beginn der Pandemie hatte sie zu Stoff, Schere und Nähmaschine gegriffen und für die Gemeinde Masken in farbenfrohen Mustern geschneidert.

Die Verbindungen zu anderen Kirchen seien überschaubar, sagt der Pastor. Über einen Dachverein habe er zwar Kontakt zu afrikanischen Kirchen – mit deutschen Kirchen gebe es aber so gut wie keinen Austausch. Das würde Bolayela gerne ändern. „Wir sind Christen, Afrikaner, Bremer, Deutsche“, sagt er, „und die evangelische Kirche ist eigentlich sehr offen. Die Church of Pentecost fühlt sich hier schon zu lange nur als Gast – sie sind seit 25 Jahren Gast. Wie lange bleibt man Gast unter Christen?“ Was ihm imponiert: Die Disziplin, mit der sich hier alle an die Schutzvorschriften halten. „Ich bin stolz, dass wir alle gesund sind“, so Bolayela. „Aber die Krankheit ist real da – deshalb sind Maßnahmen wie zum Beispiel Abstand weiterhin wichtig.“