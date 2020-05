Hiobsbotschaften aus dem Westend: Die Geschäftsleitungen dreier beliebter Lokale kündigen ihren Abschied an. Die Bar Portugal an der Vegesacker Straße 15 ist bereits dauerhaft geschlossen. Für die Betreiber des Lox an der Ecke Bremerhavener/Loxstedter Straße ist am 31. Mai Schluss. Und auch die Inhaberinnen von Für Elise an der Wartburgstraße 71 möchten aufhören. In allen drei Fällen heißt es, die Entscheidungen seien bereits seit längerem gefallen – unabhängig von der aktuellen Situation.

Die unberechenbare Krisenlage hat Maria und Jorge Rodrigues allerdings zu einer Planänderung gezwungen: Ursprünglich sollte im Rahmen des Waller Stadtteilfestes im Juni eine große „Closing- und Abschied-Party“ gefeiert werden – nach fast zwei Jahrzehnten, die alle Erwartungen übertroffen hätten, so das Gastronomenpaar. Im Jahr 2001 eröffneten sie das Jomani. Das portugiesische Café mit integriertem Friseursalon verwandelte sich nach einem großen Umbau im Jahr 2014 zu Rodrigues – Bar Portugal. Nach dieser „erfolgreichen, intensiven und tüchtigen Zeit“ wollen sie sich nun mehr Zeit für sich selbst nehmen, heißt es zur Erklärung.

Ein stiller Abschied

Auch Thomas Walter hätte sich lieber gebührend von seinen Gästen verabschiedet. Aufgrund der geltenden Erlässe muss das Lox jedoch nach fünf Jahren in aller Stille schließen. Zu den Gründen äußert sich der Geschäftsführer nicht – allerdings läuft die Suche nach einem Nachfolger, der ein etabliertes Lokal mit ganz eigenem Charakter übernehmen könnte. Für großes Erstaunen im Stadtteil sorgte auch die Nachricht, dass Sabine Kröger und Michele Tenne ebenfalls auf Nachfolgersuche sind. Die beiden Schwägerinnen hatten vor knapp zwei Jahren ihr Café Für Elise eröffnet, das mit seinem besonderen Konzept rasch Gäste aus der ganzen Stadt nach Walle zog. „Das Lokal war unser Baby, jetzt hat es Laufen gelernt und wir können es guten Gewissens in andere Hände geben“, erklärt Kröger. „So hatten wir es auch geplant.“

Restaurants, Cafés und Kneipen trifft die Corona-Krise besonders hart. Niemand vermag vorherzusagen, wann und wie sie wieder in Betrieb gehen dürfen. Gäste des Hart Backbord an der Vegesacker Straße hatten sich darum vorgenommen, das Durchhaltevermögen ihres Stammlokals zu stärken. Vor wenigen Tagen übergaben sie den Betreibern der Waller Kultkneipe einen Spendenscheck im Wert von 2500 Euro.