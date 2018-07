Erstmal Kartoffeln schälen: Mit Sternekoch Arnd Feye und Sozialsenatorin Anja Stahmann (Mitte) machte das den Werkstatt-Beschäftigten umso mehr Spaß. (fotos: Roland Scheitz)

Industriehäfen. Mehrere Schüsseln und Papiertüten mit Kartoffeln, Zwiebeln, Sellerie, Champignons, Zucchini und Paprika stehen schon auf der großen Arbeitsplatte bereit, als acht erwartungsvolle Frauen und Männer mit weinroten Küchenschürzen und weißen Hauben auf den Köpfen die erst kürzlich vom Martinshof modernisierte Berufsbildungsküche im ehemaligen AG-Weser-Casino betreten. Zuallererst heißt es jetzt: „Hände waschen!“ Schließlich ist Hygiene oberstes Gebot beim Kochen. Und genau darum soll es an diesem Tag gehen: Der Sternekoch und Ratskeller-Geschäftsführer Arnd Feye und Sozialsenatorin Anja Stahmann (Grüne) wollen gemeinsam mit acht Beschäftigten aus verschiedenen Betriebsstätten des Martinshofs ein Essen zubereiten. Mit dabei ist auch Birgit Krull von der Sparkasse Bremen, die dieses Projekt unterstützt.

Der Martinshof ist mit etwa 1900 Plätzen an unterschiedlichen Standorten eine der größten Werkstätten für Menschen mit Behinderungen in Bremen. Unter dem Motto „Kochkurs, ganz praktisch“ bietet die Stiftung Martinshof dabei seit einiger Zeit Kochkurse für alle Werkstatt-Beschäftigten an, um ihnen etwas ganz Praktisches für ihren Alltag mitzugeben. Und so waren nun Beschäftigte aus verschiedenen Betriebsstätten und Außenstellen – etwa von den Außenstellen Weser-Stadion und Arcelor sowie aus dem Textilbereich am Waller Ring – nach Gröpelingen zur Betriebsstätte Schiffbauerweg gekommen. Dort liegt der Schwerpunkt auf der Lebensmittelproduktion und es gibt eine gut ausgestattete große Küche, in der sich nun alle trafen.

„Wir haben uns gefragt: Was kann man für die Menschen jenseits von ihrer Arbeit tun?“, erklärt die Sozialsenatorin, die auch dem Kuratorium der Stiftung Martinshof angehört, den Sinn und Zweck des Kurses und ergänzt mit einem Augenzwinkern: „Essen müssen alle und mein Anspruch ist hoch: Ich wohne mit Veganern, Vegetariern und Flexitariern zusammen und mir deshalb beim Kochen immer ganz schön was einfallen lassen.“ „Ich wollte einfach zeigen, dass Kochen Spaß machen kann und gesund ist. Die Bedingungen hier sind toll“, erklärt Feye, weshalb er die Stiftung Martinshof gerne bei ihrem Kochprojekt unterstützt.

Für das gesamte Kochprojekt mit etwa 150 Teilnehmern innerhalb von zwei Jahren setzt die Stiftung Martinshof mehr als 10 000 Euro ein. Ein Großteil wird von der Sparkasse Bremen finanziert, die von der praktischen Idee des Vorhabens spontan begeistert war. Einer der nächsten Kurse wird im Herbst mit Martinshof-Beschäftigten und Abschlussschülern der Wilhelm-Kaisen-Oberschule in der Neustadt stattfinden; weitere Kurse im Osten und Norden der Stadt sind in Planung.

An diesem Tag müssen unter anderem Kartoffeln geschält und Sellerie in kleine Stückchen zerteilt werden. Alle in der Gruppe greifen zu Schüsseln, Schälmessern, Sparschneidern und Schneidebrettchen. „Was kochen wir denn eigentlich?“, möchte jemand von Arnd Feye wissen, während sich alle ans Schnippeln machen. Die Antwort des Kochprofis – „es gibt heute Truthahnschaschlik mit Kartoffel-Sellerie-Stampf und Karotten-Chutney“ – wirft prompt weitere Fragen auf. „Ich möchte vegetarisch essen“, erklärt nämlich eine Kursteilnehmerin, die aus gesundheitlichen Gründen gerade dabei ist, ihre Ernährung umzustellen. Einen Sternekoch kann das so schnell nicht aus der Fassung bringen: „Das kriegen wir“, verspricht Feye mit einem freundlichen Lächeln. „Dann lassen wir bei den Spießen einfach das Fleisch weg.“

Schon nach kurzer Zeit breitet sich in der Großküche der würzige Duft von geschälten Zwiebeln aus. Während sie geschickt eine Kartoffel nach der anderen schält, erzählt Aylin Wojciechowski, dass sie das zu Hause regelmäßig macht: „Einmal im Monat koche ich und einmal im Monat kocht mein Freund.“ Neulich zum Beispiel habe es selbst gemachte Pizza gegeben: „Das Rezept hatte ich aus einem Kochbuch. Und sie ist ganz gut geworden.“

Dennis Arndt ist währenddessen hoch konzentriert dabei, die Truthahnbrüste in etwa vier mal vier Zentimeter große Stücke zu schneiden. „Muss ich das Messer zwischendurch abwaschen?“, will er von Arnd Feye wissen. Nein, das muss er nicht. An einem Tisch ist York Pagenkopf mit der Petersilie beschäftigt und übt mit Bettina Austermann, wie man die Küchenkräuter mit einem großen Kochmesser zerteilt.

Als Kartoffeln und Sellerie aufgesetzt sind, geht es an die Zusammenstellung der Fleisch- und Gemüsespieße. Arnd Feye baut dafür eine „Produktionsstraße“ auf: Je eine Schüssel mit Champignons, Paprika-, Zucchini-, Putenfleisch- und Zwiebelstücken, aus denen nun nacheinander immer ein Teil auf die Spieße wandert, bis diese voll sind. Jetzt können sie in der Pfanne scharf angebraten und anschließend bei 180 Grad im Ofen gegart werden. Je mehr es in der Küche duftet, desto größer wird allmählich der Appetit.

Nach dem gemeinsamen Essen und Genießen nehmen die Kursteilnehmer an diesem Tag ein neues leckeres Rezept mit, das sie demnächst vielleicht auch zuhause nachkochen werden. Neben dem praktischen Nutzen hat dieses Papier für sie einen hohen symbolischen Wert: Sich selbst ein preisgünstiges, gesundes und leckeres Essen zubereiten zu können, ist schließlich ein Schritt zu etwas mehr Selbstständigkeit.