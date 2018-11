Die Bilder von Peter Holz laden zum Berühren ein. (MATTHIAS HOLTHAUS)

Hinter der Waterfront geht‘s weiter: Die Atelierhäuser in der Kap-Horn-Straße und in der Straße Use Akschen beherbergen bereits seit 1996 Künstlerinnen und Künstler der unterschiedlichsten Stilrichtungen. Mit den jährlichen „Offenen Ateliers Kap Hoorn+Use Akschen“ zeigen die Kunstschaffenden ihre Arbeitsstätten und ihre Werke – in diesem Jahr bereits zum 22. Mal.

Seit 2006 ist die Künstlerin Andrea Liebig im Haus an der Kap-Horn-Straße 9 tätig. „Ich mag die Gemeinschaft der Künstler“, sagt sie über das Arbeiten in dem alten Gebäude. Zudem gefalle ihr die „Kap-Hoorn Art“, die im Jahr 2018 zum zehnten Mal die Besucher anlockte: „Viele nationale und internationale Künstler haben bereits hier ausgestellt, das ist das Besondere.“ Zusammen mit Frauke Reuter ist sie zusammen in einem Atelier, was Andrea Liebig als Bereicherung empfindet: „Manchmal hat man den Blick, den die andere nicht hat, manchmal ist aber auch Totenstille“, sagt die in Bremen-Nord lebende Künstlerin. Und Frauke Reuter ergänzt: „Es ist ein ganz altes Atelierhaus. Und es ist sehr schön, dass der Austausch mit anderen Künstlern möglich ist.“ Und da die Fluktuation sehr niedrig sei, ergäben sich auch Freundschaften.

Gedichte in Bildern

Katina Georgoulas aus der Neustadt lässt zum Beispiel schillernde Blumen strahlen: Blütenkelche werden groß gezeigt, sie überwältigen in strahlenden Farben: „Die Spannung zwischen Zeichnung und Farbe interessiert mich“, sagt sie, „und ich möchte auch Gedichte in Bilder umsetzen.“ Für sie sei ihr Atelier in der Kap-Horn-Straße ein schöner und ruhiger Raum. Vorher sei sie im Haus Use Akschen gewesen, „aber da war es zu laut. Doch hier bin ich sehr glücklich.“

Laila Seidel arbeitet nicht nur mit dem Pinsel, sondern auch mit dem Skalpell – mit diesem Werkzeug holt sie fein ausgearbeitete Motive aus dem Papier: „Ich reise viel und die Eindrücke fließen in die Bilder ein. Die Motive sind aus Kirgistan, da habe ich mal in einer Jurte übernachtet.“ Doch eine Jurte als Scherenschnitt? „Beim Scherenschnitt muss ich mich mehr auf Linien, Formen und Flächen konzentrieren. Und man muss aufpassen, dass man sich nicht verschneidet, das kann man nicht mehr korrigieren.“ Neben den Scherenschnitten malt Laila Seidel, die in der Bahnhofsvorstadt wohnt, eher groß und bunt, aber hier auch gerne – Jurten. Doch ob Scherenschnitt oder Malerei: „Ich liebe es, hierher zu kommen. Hier habe ich auch den Platz, Dinge auszuprobieren.“ Gleich nebenan, in der Kap-Horn-Straße 7, arbeitet Swantje Neubauer-Vaudlet an ihrer Kunst: „Wenn ich an einer Skulptur arbeite, dann arbeite ich immer auch am Text und am Skizzenbuch. Ich schöpfe aus meinem Inneren als Künstlerin, deshalb ist alles eins.“ Die Texte entstehen aus der Arbeit heraus, die sie bestimmten Skulpturen zuordnet, die sich inhaltlich ähneln: „Ich arbeite auch visuell mit den Worten, wie ich sie anordne. Das ist etwas ganz Kreatives, da würde die Skizze nicht reichen.“ Für sie sei der Charakter der Halle, in der sie arbeitet, sehr inspirierend – das Industrielle, das rostige Metall und die Offenheit durch die hohen Decken.

Unter diesen hohen Decken wirkt auch Karla Hüneke. Sie stellt ausgefallene und filigrane Gebrauchsgegenstände aus feinem Porzellan her: „Das hier ist eine einmalige Räumlichkeit und ein wunderbares Licht. Und noch sind die Mieten bezahlbar, aber auch hier schreitet die Gentrifizierung voran“, sagt die Neustädterin.

Ein paar Schritte weiter steht das Haus Use Akschen 71. Der Künstler Peter Holz arbeitet im Kellergeschoss an seinen Bildern, die nicht nur erhaben sind und eine dreidimensionale Struktur aufweisen, sondern auch ausdrücklich zum Berühren einladen. „Berühren ist für mich wichtig, ich mache viel Reliefartiges und bin auch ein sehr haptischer Mensch. Außerdem gibt es durch das Berühren noch einen zusätzlichen Impuls für das Gehirn.“ Er werfe keine alten T-Shirts oder Lappen weg, erzählt der Findorffer. „Ich tränke die Stoffe mit Acrylbinder und forme sie. Nach drei bis vier Tagen sind sie dann fest.“ Doch dann wisse er noch immer nicht, was dabei herauskommt: „Der Zufall ist meine stabilste Planungskonstante. Doch das funktioniert immer, dass die Leute irgendwas in meinen Bildern sehen. Und dann hat das Bild als Kommunikationsanlass seinen Zweck erfüllt.“

Ein paar Stockwerke über dem Atelier von Peter Holz arbeitet Birgit Pelka – und das auch gerne: „Die Mischung aus Gewerbe und Kunst gefällt mir, das ist hier kein abgehobenes ­Umfeld. Außerdem ist es ruhig und es gibt eine schöne Aussicht – mal nicht auf ein ­zugeschüttetes Hafenbecken.“ Sie male sehr intuitiv, fast wie meditieren sei das, erzählt sie: „Ich mache mehrere verschiedene Sachen. Kunst ist ein Prozess, er ist nicht statisch, sondern verändert sich“, sagt sie. Daher arbeite sie gerne zweigleisig: „Wenn ich mit Malen nicht weiterkomme, mache ich Collagen.“ Dann versuche sie, Sachen neu zu arrangieren und in einen neuen Zusammenhang zu bringen. „Und jeder sieht etwas anderes ­darin.“