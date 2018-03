Deutsche Erstaufführung der Kriminalkomödie im Theater der Zionsgemeinde

„Ein Caravaggio für Göring“

Martin Ulrich

Neustadt. „Nirgendwo gibt es so viele Experten, die keine Ahnung haben, wie in der Kunst – oder in der Kindererziehung“, sagt Catherine Griffon (Sabine Darnehl), die Tochter des Kunsthändlers. Der Züricher Autor und Theaterdirektor Marius Leutenegger zieht in seiner Komödie „Ein Caravaggio für Göring“ in drei Akten ganz sicher so manchen Mundwinkel in die Höhe.